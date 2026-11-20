Aviones que no vuelan, correos electrónicos que no se envían, iPhones que no funcionan. Han sido unos días complicados con tantos fallos, y es fácil sentir que estamos al borde del colapso. Sin embargo, como suele ocurrir, la explicación más fácil no siempre es la correcta.

A medida que se acumulan las interrupciones —solo ayer, los servicios en línea de Apple sufrieron una caída apenas unas horas después de que se informara de un fallo en los sistemas clasificados de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU.)— crece la sensación de que no se trata de simples coincidencias, sino que están conectadas por una conspiración oculta. Las redes sociales y el mundo real se llenan de personas que sugieren que existe un vínculo entre estos cortes.

Por supuesto que sí. Las explicaciones oficiales apuntan a una misma cosa: decisiones humanas comunes. Los aviones se quedaron en tierra por culpa de tecnología obsoleta; tanto las interrupciones del servicio de Microsoft como las de Apple parecen ser el resultado de errores internos y cotidianos que se convirtieron en grandes problemas.

Esto no significa que no exista alguna conexión, ni que la gente se equivoque por completo al sugerir que la inteligencia artificial podría estar involucrada. La IA está tan extendida y es tan importante que, por lo general, está implicada de una forma u otra.

Por ejemplo, la programación con IA está generando más trabajo para los ingenieros y menos tiempo para revisarlo (incluso se puede apreciar su influencia en otros grandes fallos humanos: el escándalo de Jensen Huang, otro factor que contribuyó significativamente a la sensación de que todo se está descontrolando, fue posible y cobró gran relevancia gracias a la importancia de la IA, hasta el punto de que la magia de esta tecnología implica que va más allá de la mera y superficialidad de las relaciones interpersonales).

El escándalo de Jensen Huang fue posible y cobró tal repercusión gracias a la importancia de la inteligencia artificial ( Reuters )

Como en todos los empleos, el trabajo de los ingenieros se acumula a finales de año, lo que convierte esta época en un periodo especialmente ajetreado para los cambios y para que estos salgan mal. Nuestra creciente dependencia de un número cada vez menor de empresas hace que las interrupciones del servicio parezcan más graves. Y las noticias sobre interrupciones se propagan rápidamente: una vez que empiezas a buscarlas, parecen estar por todas partes.

Sin embargo, eso no resulta satisfactorio. Y así, surgen las teorías conspirativas, con la consiguiente sensación de que todo esto se dirige hacia el Gran Apagón, que podría destruirlo todo.

Como ocurre con todas las teorías de la conspiración, ofrece un consuelo ligeramente paradójico. Creer que todo tiene una explicación terrible y trascendental debería ser aterrador. Pero, de hecho, proporciona una especie de alivio reconfortante.

Si todo se desmorona por una sola razón, implica que solo hay una solución; si esa razón se mantiene en secreto, sugiere que hay personas capaces de ocultarla y, por lo tanto, quizás capaces de resolverla. Y si ese gran problema es tan poderoso y dramático que puede aniquilarnos, al menos podemos resignarnos y rendirnos ante el apocalipsis; si va a destruir el mundo entero, podemos evitar el arduo trabajo de pensar qué tipo de mundo nos gustaría construir.

Da mucho más miedo enfrentarse a la cruda realidad: que vivimos en un mundo lleno de personas reales, no de grandes dioses mecánicos, que toman decisiones importantes y aburridas cada día; que esas decisiones pueden salir mal, no por malicia, sino por errores; y que esos errores no desembocarán en un grandioso y trascendental fin del mundo, sino en una serie de dificultades inmediatas, incómodas y poco espectaculares.

En resumen, lo verdaderamente aterrador no es que estemos a merced de un gran poder desconocido y coordinado. Lo verdaderamente aterrador es que todos somos imperfectos y dependemos en cada momento de otras personas imperfectas.

Traducción de Sara Pignatiello