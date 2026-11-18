Las interrupciones del servicio se generalizaron tanto que las empresas se vieron obligadas a anunciar que siguen conectadas.

El martes, en medio de una importante interrupción del servicio de Apple, algunos informes sugirieron que otros servicios, incluido Gmail, también habían quedado fuera de servicio. Esto aumentó aún más el pánico ante un problema técnico generalizado, en medio de la preocupación de que la IA y otras amenazas pudieran poner en peligro la estabilidad de internet.

Sin embargo, en medio de esa interrupción del servicio de Apple, Google confirmó que sus propias plataformas funcionaban con normalidad. “Queremos dejar claro que actualmente no vemos indicios de una interrupción generalizada del servicio de Gmail”, publicó en X, remitiendo a los usuarios preocupados a su página de estado en directo.

Los rumores de una interrupción del servicio de Gmail, ampliamente difundidos en redes sociales y algunos periódicos, parecían estar relacionados con un aumento repentino en el sitio web de seguimiento Down Detector, que mide las interrupciones en los servicios en línea. Sin embargo, este sitio funciona recopilando informes de usuarios de diversas fuentes, incluidas las propias redes sociales, lo que significa que las preocupaciones sobre una interrupción pueden parecer confirmadas.

Es más, en algunos casos puede que no sea evidente de inmediato qué plataforma falló. Por ejemplo, los problemas generalizados en las empresas de infraestructura web pueden parecer inicialmente problemas con los servicios que se ejecutan en ellas.

Eso pudo haber ocurrido durante la interrupción del servicio de Apple. Dado que afectó a varios de sus servicios, incluida la herramienta de inicio de sesión que se puede usar con otras aplicaciones, es posible que los usuarios hayan pensado que las propias aplicaciones no funcionaban.

La interrupción del servicio de Apple se produjo tras una serie de problemas con otras herramientas, desde Microsoft Outlook hasta el sistema que mantiene los vuelos de los aviones en Estados Unidos de forma segura. Por ello, a muchos les preocupa que estos problemas tengan una causa común, lo que genera aún más inquietud ante la posibilidad de que la interrupción sea más generalizada de lo que parecía inicialmente.

Por el momento, ninguno de esos problemas técnicos parece estar relacionado entre sí. La interrupción del servicio de Apple, al igual que la de Microsoft, parecía estar vinculada a un error interno en el que una actualización problemática dejó inoperativas las herramientas necesarias para el funcionamiento de los servicios.

Traducción de Olivia Gorsin