Nvidia presenta nuevos chips con funciones de inteligencia artificial para computadoras

Nvidia presentó el lunes nuevos y potentes chips que llevarían funciones avanzadas de inteligencia artificial a computadoras portátiles y de escritorio, con el propósito de sacar al mercado los nuevos modelos de computadoras personales de marcas como Microsoft y Dell más adelante este año.

Aunque Nvidia ya ha tenido un éxito enorme suministrando chips de alta gama para centros de datos impulsados por el auge mundial de la demanda de IA, está trazando planes distintos para ampliar su presencia en sistemas y productos de inteligencia artificial.

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, hizo el anuncio en Taipéi durante el evento anual Nvidia GTC. Microsoft y Nvidia “van a reinventar la computadora personal”, afirmó en su discurso principal.

“Esta será la nueva computadora”, expresó Huang al presentar el superchip RTX Spark de Nvidia —que combina capacidades de CPU, o unidad central de procesamiento, y GPU, o unidad de procesamiento gráfico—, que impulsaría nuevos modelos de computadoras portátiles y de escritorio con Windows en lo que la empresa denominó “computadoras personales con IA”, cuyo debut se espera para el otoño de este año.

Nvidia, con sede en Santa Clara, California, ya es la empresa más valiosa del mundo, por delante de Apple, Alphabet —la matriz de Google— y Microsoft. Sus nuevos superchips desafiarán a fabricantes rivales como Intel y AMD. Las acciones de Nvidia subían casi un 4% en las primeras operaciones en Estados Unidos, mientras que Intel y AMD caían más de un 3% cada una.

La empresa indicó que estará “reinventando la computadora personal” para la creación y los videojuegos. “Cuando tienes un agente (de IA) autónomo, un agente que te está ayudando, que te entiende, podrías hablar con él. Podría mirarte. Podrías pedirle que lea archivos, que te ayude a investigar. Podría hacer mucho más”, sostuvo Huang.

Microsoft señaló en un comunicado aparte que las computadoras personales que funcionen con los superchips RTX Spark de Nvidia podrán soportar “modelos de IA altamente capaces” y cargas de trabajo complejas. Con los nuevos superchips, estas computadoras personales pueden ejecutar agentes de IA de manera local, indicó Nvidia.

“Esta es la primera reinvención de la computadora personal en 40 años en toda la línea”, afirmó Huang.

El movimiento de Nvidia es significativo en un momento en que crece la demanda del uso de agentes personales de IA, declaró Lian Jye Su, analista principal del grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia.

“Para los consumidores, significa más opciones, lo cual siempre es algo bueno”, comentó Su.

Neil Shah, analista y cofundador de Counterpoint Research, describió el anuncio de Nvidia como un paso que está “revolucionando cómo se verán las computadoras en los próximos 10 años”.

Las nuevas computadoras portátiles y de escritorio “impulsarán aplicaciones de IA agentiva en cada hogar”, manifestó Shah, con el objetivo de tener una “supercomputadora de IA” en cada casa.

También durante el discurso del lunes, Huang dijo que las nuevas CPU Vera de Nvidia para centros de datos están en plena producción y “serán nuestro nuevo gran motor de crecimiento” en el auge de los agentes de IA, con clientes iniciales que incluyen a Anthropic, OpenAI y SpaceXAI.

Huang también dio a conocer un diseño de referencia de un robot humanoide que podría servir como plano para futuras investigaciones, especialmente dentro del sector de la educación superior. Nvidia indicó que su “Isaac GR00T” mide casi dos metros (seis pies) de altura y cuenta con el chasis humanoide del H2 del fabricante chino de robots Unitree. Está equipado con manos diestras de cinco dedos, fabricadas por la startup de robótica Sharpa, con sede en Singapur, capaces de realizar movimientos finamente controlados.

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Chan reportó desde Hong Kong.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.