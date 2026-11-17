Nvidia creará un comité administrativo para supervisar el cumplimiento en materia de seguridad nacional y comercio mundial tras revelaciones de que el exdirector general Jensen Huang tuvo un amorío con una presunta espía de China.

El Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Controles de Exportación de Nvidia será responsable de supervisar las políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de los controles de exportación, informó la empresa.

Los chips avanzados de Nvidia tienen una gran demanda porque son esenciales para la informática en la nube y los centros de datos que sustentan el auge de la inteligencia artificial, pero enfrentan restricciones para su venta a China.

El comité se reunirá al menos una vez por trimestre y contará con tres miembros del consejo de administración de Nvidia. Trabajará con expertos independientes externos mientras supervisa los esfuerzos para reforzar el equipo existente de la empresa encargado del cumplimiento en materia de seguridad nacional y comercio global.

El presidente del consejo, Harvey Jones, manifestó en un comunicado: “Estamos comprometidos a trabajar de manera constructiva con socios del gobierno y de la industria para ayudar a establecer y avanzar un marco sólido que utilice todas las herramientas a nuestro alcance para salvaguardar la seguridad nacional, al tiempo que se apoya la innovación tecnológica continua”.

Poco después de llegar a Filipinas el martes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que era “bueno” que Nvidia hubiera creado un comité de supervisión de seguridad nacional y controles de exportación.

“Sí, es una buena idea. Es una gran empresa”, expresó Trump durante una sesión fotográfica en Manila con los líderes de Australia, India y Japón. “Es una gran idea”.

Huang se vio obligado a renunciar como CEO de Nvidia la semana pasada tras el escrutinio de su relación con una empresaria china que antes dirigía la compañía de cloud computing Megaspeed International, con sede en Singapur, la cual es sospechosa de desviar chips avanzados de Nvidia a China en violación de los controles de exportación de Estados Unidos.

_________

Darlene Superville contribuyó a este informe desde Washington.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.