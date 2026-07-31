El auge de la esposa joven: por qué Brad Pitt, Noel Gallagher y Jude Law no son tan geniales como creen

Por si no lo sabías, Brad Pitt, de 62 años, tiene una novia ejecutiva de una joyería suiza, que tiene la mitad de su edad: Inés de Ramón, de 33 años.

La pareja reapareció en las redes sociales a principios de julio, tras cuatro años juntos, en la página de Instagram del estilista de De Ramón, luciendo glamurosos con conjuntos negros a juego antes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York, EE. UU. Poco después, se les vio muy enamorados en el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica en Los Ángeles.

Podría considerarse un síntoma de una crisis de la mediana edad, y Brad tiene muchos problemas en este momento. Desde su largo y tóxico divorcio de Angelina Jolie (51), sus hijos —Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20), y los gemelos Knox y Vivienne (17)— se han distanciado de él y han dejado de usar su apellido, excepto Pax, que conservó el apellido Pitt pero llamó a Brad “un imbécil de primera clase” en una publicación de Instagram por el Día del Padre.

Pero no se trata de la angustia de la mediana edad; es algo mucho menos profundo: una tendencia imparable entre los hombres que creen que salir con versiones más jóvenes de sus exesposas es progresista y moderno; más bien una renovación en la mediana edad.

Fíjense en Noel Gallagher, el rockero de Oasis (59), que estuvo codeándose con Brad e Inés en el partido Bélgica contra España la semana pasada. Puede que no haya llevado a una acompañante que tuviera la mitad de su edad, pero, según se informa, también tiene una nueva novia más joven, 14 años menor que él: la socialité y publicista Tori Cook (45), que es muy amiga de la actriz Sienna Miller.

open image in gallery Noel Gallagher, de 59 años, ha estrechado lazos con Tori Cook, una socialité y publicista de 45 años que es la mejor amiga de Sienna Miller ( Getty )

Según los informes, la pareja se ha “unido” después de ser fotografiados saliendo a escondidas por una entrada lateral en la estación de Euston después de un viaje a Manchester, Reino Unido, donde ambos habían estado de fiesta en los premios Brit Awards 2026 y en la fiesta posterior en la sucursal norte del club Soho House en febrero.

Gallagher se había separado unos meses antes de su novia, Sally Marsh (39), aún más joven que él. Esta fue su primera relación después de que él y su exesposa, Sara MacDonald (54), anunciaran su separación tras 12 años de matrimonio en enero de 2023. Antes de eso, por supuesto, Gallagher estuvo casado con Meg Matthews (60), desde 1997 hasta 2001.

Asimismo, Jude Law (53), también está a la última moda con su esposa, la psicóloga Phillipa Coan, con quien se casó en 2019 y que es aproximadamente 15 años menor que él.

En su perfil de Twitter se describe a sí misma como “psicóloga, coach y especialista en modificación de conducta”, pero, aparte de eso, es muy reservada. Es otro caso de la esposa de mitad de vida: la exesposa de Law, Sadie Frost, tiene ahora 60 años, lo que hace que su nueva pareja sea unos 22 años menor que ella.

Y por si necesitábamos más pruebas de esta nueva tendencia de intercambiar a las parejas por versiones más jóvenes, resulta interesante que el ex de De Ramón, Paul Wesley (43), actor de The Vampire Diaries, se haya casado con Natalie Kuckenburg (26), una semana después de que su exesposa hiciera pública su relación con Pitt en Instagram. Ella es modelo, 17 años menor que él, y se parece muchísimo a Inés.

open image in gallery Jude Law, de 53 años, junto a su esposa, la psicóloga Phillipa Coan, con quien se casó en 2019 y que es unos 15 años más joven que él ( Getty )

Lo sorprendente es que estos hombres parecen creer que su mentalidad de tener novias más jóvenes es vanguardista, deleitándose con su belleza como si nunca antes hubiera ocurrido. Pero es lo que los hombres mayores han estado haciendo desde siempre: cambiar a mujeres mayores por versiones más jóvenes y nuevas.

Yo misma lo he vivido. Es como echar sal en la herida de cualquier ruptura cuando ves a una versión más joven de ti misma con tu ex, algo que me pasó cuando tenía unos 30 años. Cuando la vi riéndose mientras se besaban apasionadamente en una cafetería de Londres, me quedé boquiabierta porque se parecía muchísimo a mí —el mismo pelo rubio, los mismos ojos marrones y la misma complexión—, diez años antes.

Puede que se crean hombres nuevos, pero parecen los mismos viejos, solo que con esposas mucho más jóvenes. Mick Jagger (82) y su prometida, la exbailarina Melanie Hamrick (39), tienen una diferencia de edad de 44 años. Llevan juntos desde 2014 y tienen un hijo de nueve años, Deveraux. La exesposa de Jagger, Jerry Hall (70), tiene edad suficiente para ser la abuela de Hamrick.

El guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood (79), acaparó los titulares de la prensa sensacionalista en 2008 cuando dejó a su esposa, Jo Wood (71), con quien estuvo casado durante 23 años, por una camarera de cócteles de 19 años, Ekaterina Ivanova, que era prácticamente idéntica a su exesposa, solo que décadas más joven. Ahora está casado con Sally Humphries (48), quien también es mucho más joven que él.

De hecho, la lista parece interminable: Robert De Niro (82), tuvo una hija llamada Gia Virginia Chen De Niro con su pareja Tiffany Chen (48), en 2023. De Niro estuvo casado durante dos décadas con su exesposa Grace Hightower (71) antes de separarse oficialmente en 2018.

open image in gallery Mick Jagger, de 82 años, y Melanie Hamrick, de 38, en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair a principios de este año ( Getty )

Otros, como Rod Stewart y Leonardo DiCaprio, no han conocido otra cosa que relaciones con gran diferencia de edad a lo largo de sus carreras.

Los hombres suelen salir con mujeres más jóvenes para alimentar su ego, o porque creen que tienen menos cargas emocionales; y, seamos sinceros, también porque la versión más nueva no parece tan mayor.

Es un intento de antídoto para que los hombres combatan el envejecimiento y la mortalidad; una forma de que intenten recuperar la juventud saliendo con parejas más jóvenes, y que no quieren estar en la cama con un buen libro a las 9:00 p. m. como el resto de nosotros.

Por supuesto, puede funcionar en ambos sentidos. Las relaciones con diferencia de edad ya no se consideran un gran problema, y mujeres como Sam Taylor Wood, de 59 años, cuyo esposo, Aaron Taylor-Johnson, tiene 36, y Sienna Miller (44), que está comprometida con el modelo Oli Green (29), son un ejemplo a seguir en este sentido.

Pero si bien algunos hombres ven a la esposa más joven como algo liberador —una liberación de los plazos y expectativas sociales tradicionales y rígidas—, en realidad no lo es. Es discriminación por edad.

El patriarcado crea un doble rasero en torno al envejecimiento. Los hombres mayores son vistos con distinción a medida que envejecen y se valora su sabiduría y experiencia. Las mujeres mayores ya no son objetos de deseo ni recipientes de reproducción, sino invisibles, no solo para la mirada masculina, sino también en el ámbito laboral, donde a menudo son discriminadas.

Por supuesto, la verdadera compatibilidad trasciende la edad, pero para muchos hombres como Pitt, incluso si existe un amor genuino por sus parejas más jóvenes, un gran punto a favor es que estas los ayudan a mantenerse activos y culturalmente relevantes.

La mentalidad de la esposa joven no tiene nada de innovadora. Se trata simplemente de regodearse en la gloria de la diferencia de edad, como si alcanzara cotas insospechadas. En realidad, es tan inquietante como la anticuada idea de “cuanto más joven, mejor”.

Traducción de Sara Pignatiello