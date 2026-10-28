Falleció Dolores Huerta, influyente líder sindical e ícono feminista y de derechos civiles

Dolores Huerta, quien cofundó el sindicato United Farm Workers para mejorar las condiciones laborales en los campos agrícolas del país y acuñó la frase “¡Sí, se puede!”, falleció. Tenía 96 años.

La familia de Huerta informó en un comunicado, a través de su fundación, que murió el miércoles en su casa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.