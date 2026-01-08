La exestrella infantil Jennette McCurdy habló abiertamente sobre la controvertida relación sentimental que mantuvo con un hombre mucho mayor, a quien conoció durante la producción de iCarly, la serie juvenil de Nickelodeon. Aquella experiencia, según reveló, sirvió más tarde como inspiración para su próxima novela debut, Half His Age.

McCurdy, de 33 años, tenía alrededor de 14 cuando fue elegida para interpretar a Sam Puckett, junto a Miranda Cosgrove en el rol de Carly, en la comedia adolescente que se emitió durante cinco temporadas a partir de 2007. Ya en sus memorias de 2022, Me alegro de que mi madre haya muerto —un éxito editorial—, abordó por primera vez esa relación con marcada diferencia de edad, describiéndola como “inquietante”.

Ahora, en el episodio más reciente del pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, McCurdy compartió nuevos detalles sobre esa etapa. Calificó la relación como “realmente retorcida” y señaló:

“Lo más probable es que yo tuviera 18 años”. Según relató, el hombre —cuya identidad no reveló— tenía más de 30 años en ese momento. “Después del trabajo en la sala de guionistas, me mostraba películas que pensaba que me iban a gustar. Por ejemplo, Rebeldes y confundidos, que no me gustó, pero fingí que sí. Me ponía música que no me gustaba, pero yo fingía que me gustaba”, dijo.

McCurdy subrayó que existía un claro desequilibrio de poder, tanto por la diferencia de edad como por la situación personal del hombre, quien, según explicó, convivía con una pareja estable.

La exestrella infantil de Nickelodeon Jennette McCurdy participó en el pódcast Call Her Daddy para hablar sobre su novela debut, Half His Age

McCurdy (derecha) junto a su compañera de iCarly, Miranda Cosgrove, en 2008

“Era simplemente agotador”, continuó McCurdy.

“Me decía: ‘Voy a dejar a mi novia, necesito estar contigo. Voy a dejar a mi novia’”.

Luego reflexionó sobre lo inapropiado de la relación: “¿Te imaginas ahora estar con alguien siendo un adolescente? Es perturbador”.

McCurdy también compartió varias “señales de alerta” que marcaron la dinámica. Entre ellas, recordó la presión para participar en actos sexuales, pese a su decisión de esperar hasta el matrimonio. Uno de los momentos más difíciles, relató, fue cuando el hombre apareció en el hotel donde ella se hospedaba y le pidió que le practicara sexo oral.

“Yo no sabía qué era eso”, dijo McCurdy, quien se describió como “mormona y educada en casa”. “Le dije: ‘Me parece un poco extraño. No me sentiría cómoda haciéndolo’, y él me respondió: ‘Yo te voy a guiar’”.

Añadió que el hombre intentaba justificar sus acciones apelando a un aparente equilibrio: “Era algo así como: ‘Respeto tu límite de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero yo también tengo mis propias necesidades’”.

La novela debut de McCurdy será publicada el 20 de enero

McCurdy también admitió que tuvo relaciones sexuales con el hombre antes de sentirse verdaderamente preparada. “Ignoré la regla que me había impuesto”, confesó.

Aunque la relación se fue desvaneciendo poco después de la muerte de su madre en 2013, la exestrella infantil explicó que revivió muchas de esas experiencias durante el proceso de escritura de su próxima novela.

“La escritura es mi forma de cerrar experiencias del pasado”, señaló. “No sabía cuánta rabia seguía guardando. No pensaba en él, no estaba presente en mi vida… hasta que empecé a escribir. Y todo salió.”

Cuando Alex Cooper le preguntó qué esperaba lograr con su novela, McCurdy fue clara: “Espero que genere conversación, conversaciones sobre el deseo y el poder. Son dos ámbitos en los que creo que hay muchísimo para debatir”.

Half His Age se publicará el 20 de enero.

