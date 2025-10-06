La novia de Cruz Beckham, Jackie Apostel, responde a las críticas sobre la diferencia de edad entre ella y su novio.

El cantante de 20 años y su novia de 29 aparecieron en la Semana de la Moda de París el fin de semana para apoyar a la marca de la madre de Cruz, Victoria Beckham, y el debut de su colección Primavera-Verano 2026.

Victoria también compartió fotos en Instagram de sus amigos y familiares en su desfile, entre ellos su esposo, David Beckham, sus tres hijos —Romeo (23), Cruz, y Harper (14)—, la icono de la moda Anna Wintour y la novia de Cruz, Apostel.

En los comentarios de esa publicación, algunos críticos cuestionaron a Apostel por salir con alguien nueve años menor que ella.

“¿Por qué una persona de 29 años sale con una de 20? Es extraño”, escribió una persona, y añadió: “Estoy hablando de Jackie saliendo con Cruz”.

La novia de Cruz Beckham lo describe como alguien “maduro” y “leal”, y defiende su diferencia de edad ( Getty Images )

Apostel respondió al comentario defendiendo y alabando su relación con Cruz.

“Porque es amable, divertido, inteligente, cariñoso, determinado, maduro, con talento, leal, y también bastante guapo”, escribió.

Además de compartir el post de Victoria en sus historias de Instagram, Apostel compartió su propia serie de fotos de París en su perfil. Su publicación incluía una imagen de ella y Cruz lavándose los dientes en el baño.

Victoria mostró su cariño por la novia de su hijo en los comentarios, escribiendo: “¡Qué bonita! Xxx”.

Apostel y Cruz fueron vinculados sentimentalmente en junio de 2024, después de que asistieran juntos al Festival de Glastonbury, en Inglaterra, Reino Unido. Cruz confirmó la relación en su Instagram meses después, compartiendo una foto de su novia el día de su cumpleaños, según E! News.

“Feliz cumpleaños xx. Te quiero”, escribió en sus historias de Instagram en octubre de 2024. Su post incluía una foto de Apostel sentada delante de un pastel de cumpleaños con velas, y rodeada de amigos.

Mientras Cruz estaba en el desfile de moda de su madre este fin de semana, su hermano mayor, Brooklyn Beckham, estuvo notablemente ausente.

Durante meses, Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz Beckham, han estado en el centro de rumores sobre una ruptura dentro de su familia —en particular entre Brooklyn y su hermano, Romeo. Las tensiones aumentaron entre la pareja cuando Romeo comenzó a salir con la modelo Kim Turnbull, quien supuestamente tuvo una breve relación con Brooklyn, según TMZ. Sin embargo, Turnbull y Romeo rompieron en junio, tras solo siete meses de relación.

Al parecer, el drama ha tensado la relación de Brooklyn con sus padres, David y Victoria Beckham, y algunos usuarios de las redes sociales han llegado a sugerir que Nicola es la culpable.

El mes pasado, Brooklyn se refirió por fin a la rumoreada disputa familiar y contó al Daily Mail cómo afronta toda la cháchara sobre su vida personal y su familia.

“Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero mi esposa me apoya mucho”, afirmó, y continuó: “Ella y yo nos dedicamos a lo nuestro, agachamos la cabeza y trabajamos. Y estamos contentos”.

También afirmó que “nunca” le preocupaban los titulares sobre su vida privada y sus relaciones:

“Todo el mundo va a decir siempre tonterías. Solo intento hacer esto, jugar al golf con algunos amigos”, expresó, refiriéndose al evento de golf para famosos de la copa Ryder Cup, en la que compitió como parte del Equipo de Europa. Agregó: “Es muy divertido”.

Traducción de Sara Pignatiello