Agente del FBI atropelló a peatón con un auto oficial en NY y mintió tras fugarse: fiscalía

Un agente del FBI condujo su vehículo oficial en sentido contrario por una transitada arteria de Brooklyn, se saltó un semáforo en rojo y luego atropelló a un peatón antes de huir a toda velocidad, informaron fiscales federales el jueves.

Andrew Reyes luego mintió a los investigadores sobre el atropello con fuga del 3 de febrero, en el que la víctima resultó gravemente herida, según una acusación formal revelada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

Reyes, un residente de Brooklyn de 30 años, fue arrestado el jueves por la mañana y su comparecencia ante el tribunal estaba programada para las siguientes horas de ese mismo día. Enfrenta cargos que incluyen privar deliberadamente a una persona de sus derechos constitucionales mientras actuaba bajo apariencia de autoridad legal y hacer declaraciones falsas.

La abogada de Reyes, la defensora pública federal Nora Hirozawa, indicó que se declararía inocente. Declinó hacer más comentarios.

Reyes llevaba activadas las luces de emergencia del vehículo mientras circulaba a toda velocidad en contra del tráfico por Ocean Parkway, un bulevar de seis carriles, cuando embistió al hombre y lo derribó sobre el pavimento, según documentos judiciales. Luego, Reyes se bajó del auto, arrastró a la víctima inconsciente fuera de la calle y colocó su bolsa junto a él en un banco antes de huir del lugar, según los documentos.

Los fiscales afirmaron que, cuando los investigadores le preguntaron a Reyes si alguna vez había atropellado a una persona y no lo había reportado, Reyes declaró falsamente que no.

“La presunta conducta del acusado demostró un impactante desprecio por la vida humana y por su juramento de cumplir la ley”, señaló el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado emitido el jueves. “Los cargos anunciados hoy envían el mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y que quienes abusen de su posición de confianza y priven a los ciudadanos de sus derechos constitucionales serán procesados”.

La víctima no fue identificada y se desconocía su estado.

En los documentos judiciales, Reyes es descrito como un exagente especial del FBI. Hasta el momento, la agencia no ha respondido a las consultas sobre su historial laboral y su situación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.