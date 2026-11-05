Gobernador de California prevé conmutar penas de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional

El gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó el jueves que conmutará más de 500 condenas a muerte en el estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la Corte Suprema estatal tendrá la última palabra en cientos de esos casos.

La decisión de Newsom se anunció mientras se prepara para dejar el cargo tras ocho años, y mientras considera postularse para presidente. El demócrata, que desde hace tiempo se opone a la pena de muerte, impuso una moratoria a las ejecuciones en California en 2019.

Su medida más reciente se produjo después de que se diera cuenta de “los límites de lo que el gobierno puede lograr de manera justa”, afirmó.

“Tomo esta medida porque creo firmemente que matar con autorización del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos degrada a todos”, manifestó Newsom en una carta.

Newsom se dispuso a conceder clemencia a 548 personas que actualmente tienen sentencia de muerte en California, de las cuales 529 son hombres y 19 son mujeres, según cifras proporcionadas por su oficina.

La Constitución estatal exige la aprobación de la Corte Suprema de California para conceder clemencia a cualquier persona condenada por un delito grave en más de una ocasión, lo que significa que el tribunal tendría que aprobar 382 de esas conmutaciones, o aproximadamente el 70%, según la oficina de Newsom.

Los californianos votaron en 2012 y 2016 iniciativas ciudadanas para mantener la pena de muerte. Nadie ha sido ejecutado en el estado desde 2006, y California tiene el corredor de la muerte más grande del hemisferio occidental.

Newsom indicó que la decisión estuvo entre las elecciones más difíciles de su carrera porque hará aflorar recuerdos dolorosos para las familias de las víctimas.

“Como gobernador, yo solo asumo la responsabilidad de esta decisión y de su impacto, así como yo solo asumiría la responsabilidad por cada ejecución”, escribió Newsom.

Patricia Wenskunas, fundadora de la organización sin fines de lucro de defensa Crime Survivors, con sede en California, que se opuso a la abolición de la pena de muerte, criticó la decisión de Newsom.

“Me duele el corazón por cada una de las víctimas y por cada uno de sus familiares”, expresó, y calificó la decisión de “ofensiva” e “indignante”.

La Asociación de Fiscales de Distrito de California no comentó el anuncio por el momento. Pero el mes pasado el grupo envió una carta a Newsom en la que expresó “graves preocupaciones” por que estuviera considerando la medida y advirtió que una acción tan amplia infligiría angustia a las familias de las víctimas.

“La sentencia de muerte en California representa un caso individual en el que un jurado escuchó las pruebas, consideró las circunstancias y determinó que el castigo más severo bajo nuestra ley estaba justificado”, declaró la presidenta de la asociación, Jeannine M. Pacioni. “Simplemente borrar todos esos fallos con el trazo de una pluma, sin considerar los hechos de cada caso ni a las familias afectadas, sería un profundo perjuicio para la administración de justicia”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que ha dicho que la aplicación de la pena de muerte refleja sesgo racial, celebró el anuncio.

“Estas conmutaciones reflejan lo que exige la justicia: el fin de un castigo racista, propenso a errores e inhumano que ha pesado sobre California durante demasiado tiempo”, comentó en un comunicado el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero.

La ACLU participa en una impugnación legal en curso contra la ley de pena de muerte de California, al alegar que es racialmente discriminatoria e inconstitucional.

Newsom ha dicho en el pasado que es incorrecto que el gobierno mate a sus ciudadanos y que la pena capital, en la práctica, ha discriminado a las personas con enfermedades mentales y a las personas no blancas.

Otros gobernadores han concedido clemencia amplia a todos los reclusos del corredor de la muerte en sus estados, entre ellos la gobernadora Kate Brown en Oregon en 2022 y el gobernador Jared Polis en Colorado en 2020.

En 2024, el presidente Joe Biden también concedió clemencia a 37 de los 40 presos federales condenados a muerte.

Xavier Becerra, un demócrata que asumirá el cargo en lugar de Newsom en enero, ha dicho que extenderá la moratoria estatal sobre la pena de muerte.

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Ding y Weber informaron desde Los Ángeles.