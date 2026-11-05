Bob Dylan se reunió el miércoles con el papa León XIV en el Vaticano, donde ambos intercambiaron regalos durante un breve encuentro en el Palacio Apostólico.

El cantautor estadounidense, de 85 años, le obsequió al pontífice un ejemplar de Crónicas: Volumen uno, sus memorias publicadas originalmente en 2004, mientras que León XIV, de 71 años, le entregó un rosario.

La visita coincidió con la estancia de Dylan en Roma como parte de su gira Rough and Rowdy Ways, que incluye una presentación prevista para el jueves en el Palazzo dello Sport. Durante el encuentro, el músico, vestido completamente de negro y con una sudadera con capucha, fue fotografiado estrechando la mano del papa, quien, al igual que él, es originario del Medio Oeste de Estados Unidos.

Según Vatican News, la reunión fue “breve” y transcurrió entre “saludos y algunos intercambios distendidos”.

open image in gallery El papa León se reúne con Bob Dylan en el Vaticano ( Reuters )

A principios de este año, León XIV ya había hecho referencia a Dylan en el prólogo de su libro Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift (Desarmada y desarmante: la paz es un regalo), donde citó un fragmento de ‘Go Away You Bomb’, una canción inédita de 1963 en la que el músico critica las armas nucleares.

“Los odio porque son creados por el hombre, propiedad del hombre y manipulados por el hombre”, señala el fragmento incluido en la obra, que contiene una advertencia contra el rearme.

No es la primera vez que Dylan se reúne con un pontífice. En 1997, conoció al papa Juan Pablo II durante el XXIII Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Bolonia, Italia, donde fue invitado a cantar ante unos 300.000 jóvenes.

En aquella ocasión, el músico interpretó cuatro canciones, entre ellas ‘Knockin’ on Heaven’s Door’, mientras que Juan Pablo II hizo referencia a ‘Blowin’ in the Wind’ durante su discurso ante la multitud.

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV ha recibido a numerosas personalidades del cine, la música y la cultura, entre ellas Al Pacino, Robert De Niro, Spike Lee, Matthew McConaughey y Naomi Campbell.

open image in gallery Dylan vistió un conjunto completamente negro, que incluía una sudadera con la capucha puesta ( Reuters )

Dylan tiene previsto continuar su gira por el Reino Unido en diciembre, con cinco conciertos en el Royal Festival Hall de Londres y dos presentaciones en la Ópera de Blackpool. También actuará en el Utilita Arena de Sheffield, el BP Pulse Live de Birmingham y el BIC Windsor Hall de Bournemouth.

Los conciertos se realizarán sin teléfonos celulares, por lo que los asistentes deberán guardar sus dispositivos en fundas especiales de la marca Yondr durante las actuaciones.

Considerado uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos, Dylan ha ganado 10 premios Grammy y ha recibido otras 38 nominaciones. A lo largo de su carrera, consiguió colocar seis sencillos entre los 10 más populares del Reino Unido y nueve álbumes en el primer puesto de las listas británicas.

Su trayectoria musical comenzó en 1962 con el sencillo ‘Mixed-Up Confusion’, que no logró ingresar en las listas de éxitos de Estados Unidos ni del Reino Unido. Sin embargo, alcanzó la fama con una serie de canciones que marcaron su carrera durante la década de 1960, entre ellas ‘The Times They Are a-Changin’, ‘Subterranean Homesick Blues’ y ‘Like a Rolling Stone’.

Traducción de Leticia Zampedri