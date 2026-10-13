Según el Vaticano, al papa León XIV le diagnosticaron cáncer y el martes le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho durante una intervención quirúrgica.

Las pruebas confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, un tipo común de cáncer de pulmón, según informó el Vaticano en un boletín médico. El diagnóstico se sospechaba a raíz de las pruebas preoperatorias y se confirmó durante la cirugía.

El pontífice (71) permaneció unas tres horas en el quirófano, aunque la intervención quirúrgica duró aproximadamente 90 minutos. “La operación fue un éxito y no hubo complicaciones”, se indicó en el comunicado del Vaticano.

Antes de la intervención, León fue recibido en el hospital por decenas de personas que le deseaban lo mejor, y tras la cirugía se encontraba despierto y descansando en su habitación.

Al papa León le han diagnosticado cáncer tras someterse a una operación de pulmón el martes ( Getty )

Descubrieron un nódulo pulmonar

En un gesto de transparencia poco común, el papa León reveló el descubrimiento de un pequeño nódulo en su pulmón durante la oración del mediodía del domingo y anunció que se lo extirparía.

Un nódulo pulmonar es una pequeña anomalía de menos de 3 cm que a veces aparece en una tomografía computarizada (TC) de tórax o abdomen. Estas exploraciones se realizan con frecuencia para investigar traumatismos o infecciones pulmonares, sin relación con la detección precoz del cáncer de pulmón. Un nódulo puede ser benigno o maligno, y a menudo se recomienda su extirpación quirúrgica para determinar si se trata de cáncer y para tratar una neoplasia maligna mientras aún está localizada.

Antes del procedimiento, los oncólogos señalaron que, incluso si el tumor resultaba ser canceroso, el pronóstico de León era “excelente” porque se extirparía en una etapa temprana.

El Vaticano canceló el lunes todas las audiencias de León XIV hasta el 20 de octubre debido a su recuperación.

El papa fue hospitalizado por fiebre tifoidea en 1985

Se cree que esta cirugía pulmonar es la segunda hospitalización de León, conocido por ser deportista y estar en buena forma física, ya que juega al tenis y nada semanalmente.

León contrajo fiebre tifoidea siendo un joven sacerdote misionero en 1985, poco después de llegar a Chulucanas, Perú. La enfermedad y la hospitalización fueron un momento catártico para él, que lo llevó a decidir quedarse en la pobreza y las dificultades de Perú después de haber vivido con relativa comodidad en Roma; una decisión que, en última instancia, allanó el camino hacia su papado, según una entrevista que el pontífice concedió a Elise Ann Allen en 2025 para el libro León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI.

Según la biografía, León dijo que le había rezado a Dios para que lo dejara morir antes que sufrir el dolor “horrible” de la fiebre. “Estaba conectado a una vía intravenosa y le dije: 'Si este es tu sentido del humor, Señor, creo que podrías hacerlo un poco mejor'”.

“Obviamente, sobreviví; me recuperé, pero resultó ser un momento muy significativo para mí, porque fue como decir: 'Bueno, ya has superado la enfermedad; ya ves cuáles son las necesidades aquí; la orden (los agustinos) y la Iglesia te están diciendo: 'Te necesitamos aquí; sigue adelante'. Nunca miré atrás”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello