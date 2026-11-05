Venta masiva de acciones de IA hace tambalear a Wall Street; el S&P 500 se desploma 4,4%

Una oleada de ventas encabezada por acciones vinculadas a la expansión de centros de datos para IA arrasó Wall Street el jueves. El S&P 500 cayó 4,4%, en su peor descenso desde que el presidente Donald Trump sacudió los mercados de todo el mundo en abril de 2025 con sus aranceles del “Día de la Liberación”.

El desplome borró con creces las ganancias del mercado del día anterior, que había sido la mejor jornada en tres meses. El promedio industrial Dow Jones se hundió más de 1.800 puntos y el compuesto Nasdaq se desplomó 5,5%.

Las acciones de IA en todo el mundo sintieron presión a medida que aumentan las preocupaciones por posibles moratorias a los centros de datos tras las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.