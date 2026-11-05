Ejército y policía intentan controlar dos motines simultáneos en Guatemala

El ejército de Guatemala acompañaba el jueves a la policía en la custodia de dos prisiones donde se registraban motines simultáneos luego de que los reclusos tomaran como rehenes a guardias de seguridad.

Las revueltas afectan a la cárcel El Boquerón, ubicada en el departamento de Santa Rosa, y a la prisión de máxima seguridad Renovación I en Escuintla, ambas en el sur del país, que albergan a reos de alta peligrosidad vinculados con pandillas como Mara Salvatrucha y Barrio 18 y a narcotraficantes.

En un comunicado compartido a periodistas, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, confirmó que en la revuelta se retuvo la víspera a varios guardias del Sistema Penitenciario, pero que el jueves ya habían sido liberados, además calificó la acción de los reos como “retención temporal no violenta”.

“En este momento, se están llevando a cabo inspecciones de acuerdo con los protocolos correspondientes con el fin de verificar los hechos suscitados y establecer las posibles causas que provocaron la retención temporal de los guardias”, dijo Villeda, sin aclarar si los motines continúan.

Desde julio de 2025 los motines han sido una constante en las prisiones de Guatemala y han dejado rehenes y heridos, especialmente aquellas que resguardan a pandilleros.

Ese mes el Ministerio de Gobernación trasladó a 10 líderes de las dos pandillas a una cárcel de máxima seguridad luego de una presunta pelea entre miembros de pandillas que dejó siete muertos. Los reos quedaron bajo aislamiento, sin privilegios y vigilados las 24 horas, lo que generó otros motines.

En septiembre de ese año el gobierno de Estados Unidos declaró a Barrio 18 una organización terrorista.

El anterior motín se produjo en enero de este año y fue reducido por las fuerzas del orden. En respuesta, al día siguiente pandilleros asesinaron a 11 policías en ataques coordinados en varias partes del país en un lapso de 15 minutos, según las autoridades.