Un asesino prófugo dejó una nota de disculpa muy extraña durante su intento de fuga

Un preso de Tennessee, Estados Unidos, que se fugó mientras cumplía cadena perpetua por asesinato, fue capturado el martes cerca de Kansas City, Misuri, tras más de una semana prófugo. Jacob Morley (28) fue localizado gracias a cámaras de vigilancia y un helicóptero, y su camioneta quedó atascada en el barro, según informaron las autoridades. Se recuperaron dos rifles y una escopeta del vehículo.

El miércoles, los investigadores seguían tratando de averiguar cómo Morley había logrado evadir la captura durante tanto tiempo antes de ser encontrado a cientos de kilómetros de la prisión. Morley cumplía condena por el asesinato de un compañero de trabajo ocurrido cuatro años atrás. Las autoridades creen que, en los días posteriores a su fuga, se dirigió a una granja cerca de Marion, Illinois, a unos 204 km de distancia.

El prófugo pasaba tiempo en un cobertizo de la propiedad que los cazadores utilizaban periódicamente. El sheriff del condado de Williamson, Jeff Diederich, declaró que los investigadores habían encontrado pruebas de que Morley bebía cerveza y preparaba pan de ajo y otros alimentos en la granja. También dejó una nota manuscrita disculpándose tras llevarse una camioneta de la propiedad, añadió el sheriff.

Esta fotografía, facilitada por la Patrulla de Carreteras del estado de Misuri, muestra a Jacob Morley el 3 de noviembre ( AP )

Además, se sospecha que Morley robó ropa y las tres armas de fuego de la granja. Se cree que caminó unos 5 km para llegar a la propiedad tras abandonar otro camión que conducía después de su fuga. Las cámaras de seguridad lo grabaron alejándose del camión y en varios puntos a lo largo de la carretera conocida como Ruta 13.

Diederich afirmó que el terreno, que incluye campos y bosques, podría haber dificultado que alguien lo detectara. Aún no está claro por qué Morley fue a Marion ni por qué conducía cerca de Kansas City, a más de 563 km de la prisión. “No sabemos cómo terminó en Marion”, dijo Diederich.

Diederich afirmó que no había pruebas de que alguien hubiera ayudado a Morley, quien escapó del Complejo Correccional del Noroeste, en el extremo noroeste de Tennessee, el 25 de octubre, tras colarse por una valla vestido con su uniforme de prisión. Un video de vigilancia lo mostró robando una camioneta de una granja cercana a la prisión, la cual abandonó posteriormente en Marion.

Por su parte, Kim Wheeler-Elder, portavoz de la Oficina de Investigación de Tennessee, escribió en un mensaje de texto que ya se había divulgado toda la información disponible sobre el paradero de Morley mientras estaba prófugo. Desde la PCM (Patrulla de Carreteras de Misuri) se informó que el martes por la mañana se les había comunicado que Morley posiblemente viajaba hacia el oeste por la vía Interestatal 70 en el área de Kansas City.

Según las autoridades, Morley cooperó al ser arrestado. Fue trasladado a la cárcel del condado de Lafayette en Lexington, Misuri, el martes, según Justin Ewing, portavoz de la PCM.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lafayette no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Los registros judiciales en línea no muestran que se hayan presentado cargos en contra de Morley en los tribunales de Misuri. Sin embargo, el fiscal general de Tennessee, Danny Goodman jr., declaró en una entrevista telefónica que Morley podría enfrentar cargos en Misuri e Illinois, así como en un tribunal federal.

Goodman planea presentar cargos adicionales, pero se desconoce cuándo Morley será extraditado a Tennessee. El convicto fue declarado culpable del asesinato de su compañero de trabajo, Cody Birchfield, en 2022. El cuerpo de Birchfield fue hallado en una caja debajo de la casa de Morley, quien llevaba varias semanas desaparecido.

Traducción de Sara Pignatiello