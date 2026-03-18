Donald Trump arremetió contra los aliados de Estados Unidos después de que rechazaran su pedido de apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz y proteger el suministro global de petróleo.

El presidente calificó la negativa de la OTAN como un “error insensato”, aunque luego insistió: “¡No necesitamos la ayuda de nadie!”.

Sus declaraciones se dieron en medio de crecientes dudas sobre el rumbo y el final de la guerra contra Irán. En ese contexto, su principal aliado y jefe de la lucha antiterrorista, Joe Kent, renunció en señal de protesta y sostuvo que Teherán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos.

A su vez, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió a Estados Unidos e Israel que detengan el conflicto para que “todos salven las apariencias”. Además, advirtió: “El problema de las guerras es que es más fácil empezarlas que detenerlas, y siempre se descontrolan”.

En paralelo, Trump quedó cada vez más aislado después de que varios países, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, rechazaran su solicitud de enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

open image in gallery Trump arremetió contra los aliados de EE. UU. por no respaldar las operaciones para reabrir el estrecho de Ormuz ( Reuters )

El canal se mantuvo casi cerrado desde que las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmaron haber tomado el “control total” al inicio de la guerra.

“La mayoría de nuestros ‘aliados’ de la OTAN nos informaron que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio”, escribió Trump en Truth Social.

“Tomaron esta postura, pese a que casi todos los países coinciden con lo que hacemos y saben que no se puede permitir, bajo ningún concepto, que Irán tenga un arma nuclear”, agregó.

Luego cuestionó el rol de la OTAN y la calificó como una relación desigual. “Siempre consideré que es una calle de un solo sentido. Gastamos cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a estos países, pero ellos no hacen nada por nosotros, en especial en momentos de necesidad”, sostuvo.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán desestabilizó Oriente Medio, involucró a varias potencias regionales y provocó un fuerte aumento del precio del petróleo debido a la interrupción del suministro global de crudo.

open image in gallery Una anciana recibe ayuda tras un ataque a un edificio residencial en el centro de Teherán, el lunes. ( Getty )

Kaja Kallas afirmó que Europa buscó una salida al conflicto en curso.

“Hemos consultado con países de la región, como los del Golfo, Jordania y Egipto, para evaluar posibles propuestas que permitan a Irán, Israel y Estados Unidos salir de esta situación y que ninguno quede expuesto”, señaló. “A todos nos conviene que esta guerra termine”.

Mientras tanto, Trump enfrentó una presión creciente para resolver el conflicto, a medida que la guerra entró en su tercera semana.

Según informó The Washington Post, evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos indican que el régimen iraní se mantendría en pie pese a las operaciones conjuntas con Israel para derrocar a la República Islámica.

La estrategia de defensa de Trump sufrió otro golpe tras la renuncia de Joe Kent, hasta entonces director del Centro Nacional Antiterrorista y una figura cercana al movimiento MAGA. Kent, cuya esposa murió en un ataque de ISIS, dejó el cargo en desacuerdo con la ofensiva.

En una carta que publicó en redes sociales, afirmó que no podía “apoyar en conciencia la guerra en curso en Irán” y sostuvo: “Está claro que iniciamos esta guerra por la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos”.

Sin embargo, las negociaciones enfrentan nuevos obstáculos después de que Israel asegurara haber matado el martes al jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, según informó el ministro de Defensa, Israel Katz.

open image in gallery Israel afirma que Ali Larijani murió en un ataque aéreo ( AFP/Getty )

Sería la figura de mayor rango asesinada desde el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el primer día de la guerra en un ataque de Estados Unidos e Israel contra su complejo el 28 de febrero.

Poco después de que circularan los reportes, medios estatales iraníes difundieron una supuesta nota manuscrita de Larijani en la que recordaba a marineros iraníes muertos en un ataque estadounidense. Sin embargo, Teherán no emitió comentarios inmediatos.

En paralelo, países del Golfo como Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que albergan bases militares de Estados Unidos, sufrieron una nueva ola de ataques con misiles iraníes que impactaron instalaciones clave de petróleo y gas y provocaron alteraciones en el espacio aéreo, aunque la mayoría fue interceptada.

La ofensiva israelí en Líbano continuó mientras organizaciones humanitarias advertían que más de un millón de personas resultaron desplazadas. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 886 personas murieron.

En Irán, en tanto, más de 3,2 millones de personas fueron desplazadas y más de 1.300 murieron.

Traducción de Leticia Zampedri