La creadora de contenido para adultos Bonnie Blue fue acusada en Londres de atentar contra la moral pública

La creadora de contenido para adultos Bonnie Blue fue acusada de atentar contra la moral pública en Londres.

La joven de 26 años, cuyo nombre real es Tia Billinger, fue acusada después de que, al parecer, fue grabada haciendo un gesto obsceno frente a la embajada de Indonesia en diciembre.

Anteriormente, había sido deportada de Indonesia tras ser acusada de grabar contenido comercial sin el visado correspondiente.

Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró: “Una mujer fue acusada de atentar contra la moral pública tras una investigación llevada a cabo por la Policía Metropolitana.

“Tia Billinger, de 26 años y residente de Draycott, en Derbyshire, fue acusada mediante una requisitoria postal el lunes 16 de marzo. Comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el miércoles 22 de abril.

“La acusación está relacionada con un incidente ocurrido en Great Peter Street, Westminster, el lunes 15 de diciembre. Se llevó a cabo una investigación y una mujer de unos veinte años fue interrogada bajo advertencia el martes 2 de febrero.

“Se remitió el caso al Servicio de la Fiscalía de la Corona, que posteriormente autorizó la acusación mencionada”.

open image in gallery La creadora británica de contenido para adultos Tia Billinger (centro), conocida como «Bonnie Blue», asiste a su juicio en el tribunal de Denpasar, en la isla turística indonesia de Bali, el 12 de diciembre de 2025 (AFP/Getty)

La creadora, conocida por organizar controvertidos "desafíos" sexuales con grandes grupos de hombres jóvenes, fue arrestada durante un allanamiento policial en un estudio alquilado en Bali en diciembre.

Las autoridades indonesias declararon que no presentaron cargos por producción de contenido pornográfico después de que la policía revisara su teléfono y encontrara grabaciones de “video privado”.

El material era para “documentación privada y no para distribución pública”, declaró en un comunicado el director general de inmigración, Yuldi Yusman.

Sin embargo, se descubrió que la Billinger había violado las normas de visado, ya que había “entrado en Indonesia con un visado a la llegada para la producción de contenido comercial que podría causar disturbios públicos”, dijo el Sr. Yusman en aquel momento.

Traducción de Olivia Gorsin