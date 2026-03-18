Seúl eleva el nivel de alerta terrorista ante la llegada de 260.000 fans para el concierto de regreso de BTS

Corea del Sur elevó el nivel de alerta terrorista en la capital, Seúl, ante el inminente concierto de regreso de BTS, al que se espera que acudan más de 260.000 fans.

El miércoles, la oficina del primer ministro Kim Min Seok anunció que el nivel de alerta en los distritos de Jongno y Jung de Seúl se había elevado del nivel más bajo de “atención” a “precaución”, el segundo nivel en un sistema de cuatro niveles.

Según The Korea Times, el nivel de alerta más elevado estará vigente desde el jueves hasta la medianoche del sábado.

“Dadas las incertidumbres derivadas de la situación internacional, el gobierno concluyó que es difícil descartar la posibilidad de una posible amenaza terrorista en un evento como el concierto de BTS, donde se congregaría una gran multitud, y tomará medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas como prioridad”, dijo la oficina en un comunicado.

El presidente Lee Jae Myung expresó su esperanza de que “el evento demuestre una vez más el gran poder de la cultura creada por Corea del Sur y se convierta en un momento especial que será recordado durante mucho tiempo por personas de todo el mundo”.

Afirmó que las autoridades habían adoptado diversas medidas de seguridad en colaboración con los organismos y ministerios pertinentes, y que contaban con planes para “la gestión del tráfico y de las multitudes antes y después del espectáculo, así como para la respuesta en situaciones de emergencia”.

“Espero que la presentación de BTS demuestre una vez más el gran poder cultural creado por Corea y que sea un momento especial que será recordado durante mucho tiempo por personas de todo el mundo”, escribió en X.

open image in gallery El recinto se amplió para que puedan ingresar más fans (AFP vía Getty)

En una reunión de gabinete celebrada el martes en la ciudad de Sejong, el presidente mencionó la “posibilidad de terrorismo” e instó a los funcionarios a asegurarse de estar preparados.

El concierto al aire libre tendrá lugar en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo, un día después del lanzamiento del nuevo álbum del grupo, Arirang. El concierto se transmitirá en directo por Netflix.

A diferencia de los estadios y arenas que suelen utilizarse para conciertos de K-pop, la plaza Gwanghwamun es una plaza pública al aire libre, situada frente al palacio Gyeongbokgung, el principal palacio real de la dinastía Joseon. Considerada uno de los espacios públicos más emblemáticos del país, la plaza se utiliza para ceremonias nacionales, actos cívicos y manifestaciones.

El grupo musical formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook estuvo en pausa desde 2022 mientras sus miembros completaban suservicio militar obligatorio.

Tras el lanzamiento del nuevo álbum, se realizará una gira mundial de 82 conciertos que abarcará 34 ciudades de 23 países entre abril de 2026 y marzo de 2027.

Inicialmente, el concierto estaba abierto a 15.000 asistentes con entrada. Sin embargo, la gran demanda para el primer concierto del grupo en cuatro años hizo que los organizadores añadieran nuevas zonas de pie para que ingresaran más fans.

open image in gallery El grupo musical formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se encontraba en pausa desde 2022, mientras los miembros cumplían con su servicio militar obligatorio (Getty)

Según BigHit Music, la filial de Hybe que gestiona el grupo, el recinto ahora tiene capacidad para unos 22.000 fans. Se instalarán pantallas gigantes en los alrededores para que los fans que no tengan entrada para el recinto central puedan disfrutar del espectáculo.

Según la agencia estatal de noticias Yonhap, la policía estima que la multitud alrededor del escenario podría alcanzar las 260.000 personas.

El concierto, uno de los mayores eventos que se espera que vea la ciudad, se celebra cuatro años después de la devastadora avalancha de Halloween en Seúl, en la que fallecieron 159 personas. La catástrofe ocurrió en un callejón estrecho e inclinado en el distrito de Itaewon, donde grandes multitudes se abalanzaron sin apenas control ni acceso de emergencia, lo que provocó una avalancha fatal, ya que la gente no pudo moverse ni escapar.

La policía indicó que el concierto de BTS se celebraría con un enfoque que priorizaría la seguridad, con 6.000 efectivos desplegados en el centro de Seúl para controlar a la multitud, centrándose en los puntos conflictivos alrededor de la plaza Gwanghwamun y las estaciones de metro cercanas.

La semana pasada, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl declaró que actuaría con rigor contra los delincuentes y que “perseguiría y detendría” a los sospechosos si “se malgastaban los recursos policiales o el evento se veía interrumpido debido a amenazas públicas, como amenazas de bomba”.

BigHit también está organizando un programa a nivel de toda la ciudad, titulado BTS The City: Arirang Seoul, que comenzará el jueves y contará con instalaciones temáticas, eventos temporales y espacios de marca por toda la ciudad.

Traducción de Olivia Gorsin