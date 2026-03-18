¿Qué dice la ley sobre envíos de petróleo que el gobierno de Trump ha suspendido?

Mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue trastocando los mercados energéticos y las cadenas de suministro en todo el mundo, el gobierno de Trump afirma que suspenderá temporalmente los requisitos de transporte marítimo en virtud de una ley de más de un siglo conocida como la Ley Jones.

La Ley Jones exige que las mercancías transportadas entre puertos de Estados Unidos se muevan en embarcaciones con bandera estadounidense. Aprobada en 1920, esta ley busca proteger al sector naviero estadounidense, pero también ha enfrentado críticas a lo largo de los años por ralentizar la entrega de bienes, incluida ayuda crucial en tiempos de crisis. Y a menudo se le atribuye el encarecimiento, en particular, de la gasolina.

La Casa Blanca informó que suspendería los requisitos de la Ley Jones durante 60 días el miércoles, en una medida que llega en medio de esfuerzos más amplios para contrarrestar los fuertes precios del petróleo y las interrupciones de carga debido a la guerra.

Esto es lo que sabemos.

¿Qué es la Ley Jones?

El nombre oficial de la Ley Jones es la Ley de la Marina Mercante de 1920. El Congreso aprobó la ley —impulsada por el senador Wesley Jones, del estado de Washington— en un intento de reconstruir el transporte marítimo después de que submarinos alemanes devastaran la flota mercante estadounidense durante la Primera Guerra Mundial.

Entre otras cosas, la Ley Jones establece que los barcos que transportan carga y pasajeros entre puertos de Estados Unidos deben construirse en Estados Unidos y ser propiedad de estadounidenses, lo que en la práctica prohíbe que barcos con bandera extranjera participen en este comercio interno. También se exige que las embarcaciones lleven tripulaciones de Estados Unidos.

La ley puede suspenderse en el “interés de la defensa nacional”, señala la Administración Marítima de Estados Unidos, ya sea a través del Departamento de Seguridad Nacional o del Departamento de Defensa.

La Ley Jones también pretendía garantizar que Estados Unidos contara con su propia flota mercante en caso de guerra. Ha recibido un fuerte respaldo de algunas compañías navieras, defensores de la seguridad nacional y sindicatos. Pero excluir la competencia extranjera también ha elevado el costo de transportar carga dentro del país.

Los barcos con bandera de Estados Unidos suelen ser más caros tanto de operar como de construir que los extranjeros. Y esos costos son especialmente perjudiciales para estados y territorios que se abastecen por mar, como Hawai y Puerto Rico.

¿Por qué Trump está suspendiendo ahora los requisitos de la Ley Jones?

Los precios del petróleo se han disparado y han oscilado rápidamente desde el inicio de la guerra con Irán. Casi todo el movimiento de petroleros en el estrecho de Ormuz sigue paralizado, lo que ha llevado a los principales productores a recortar la producción. Los barcos comerciales —que, además de combustible, transportan carga que va desde productos farmacéuticos hasta chips de computadora— también han quedado varados en el mar o han enfrentado ataques.

Eso está elevando los precios para empresas y consumidores en todo el mundo. El crudo Brent, el referente internacional, se cotizaba a casi 109 dólares por barril el miércoles, frente a unos 70 dólares antes de que comenzara la guerra. Y el crudo de Estados Unidos está ahora en torno a 98 dólares por barril. Los conductores norteamericanos ya han visto un fuerte salto en los precios en las gasolineras: el promedio nacional de la gasolina regular superó los 3,84 dólares por galón el miércoles, según AAA, unos 86 centavos más que antes de la guerra.

Todo esto ha dejado a los países buscando desesperadamente más suministro y rutas alternativas de transporte marítimo. La Casa Blanca confirmó la semana pasada que estaba analizando suspender los requisitos de la Ley Jones, que Trump calificó de “restrictivos”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó el miércoles que la exención de la Ley Jones ayudaría a “mitigar las interrupciones a corto plazo en el mercado petrolero” durante la guerra con Irán y “permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos de Estados Unidos”.

¿Podrá la suspensión ayudar a bajar los precios de la gasolina?

Muchos factores contribuyen a los precios de la gasolina. Abrir las rutas de transporte marítimo interno a embarcaciones con bandera extranjera puede aportar cierto alivio al ampliar las opciones de transporte, pero no es una solución total.

El Center for American Progress estimó la semana pasada que suspender la Ley Jones reduciría los precios de la gasolina en la Costa Este en unos modestos 3 centavos, pero podría elevar los costos en la Costa del Golfo de México. Y la medida “también dejaría al margen a los constructores de barcos y trabajadores estadounidenses y permitiría que la industria petrolera siga beneficiándose de los altos precios mientras reduce los costos de transporte”, señaló el viernes este centro de investigación y políticas públicas.

Estados Unidos busca formas adicionales de aumentar el suministro de petróleo. También el miércoles, el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones para permitir que empresas de Estados Unidos hagan negocios con la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela. Y el gobierno de Trump también ha levantado algunas sanciones sobre el petróleo ruso.

La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía también se comprometió a liberar 400 millones de barriles de petróleo disponibles de las reservas de los países miembros, el mayor volumen retirado en la historia de la organización. Trump, que anteriormente restó importancia a la necesidad de recurrir al petróleo de reserva, confirmó que Estados Unidos retiraría 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo durante 120 días como parte del esfuerzo de la AIE.

Aun así, los analistas sostienen que esto es solo un puente de corto plazo. Las refinerías también compran crudo con anticipación, y tarda un tiempo para que el nuevo suministro llegue a los consumidores. Y, por supuesto, es posible que los precios suban aun más si la guerra se prolonga.

Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, pero eso no significa que sea inmune a los aumentos globales. El petróleo es una materia prima que se comercializa a nivel mundial. Y la mayor parte de lo que produce Estados Unidos es crudo ligero y dulce, pero las refinerías de las costas Este y Oeste están diseñadas principalmente para procesar un producto más pesado y ácido. Como resultado, también necesita importaciones.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Seung Min Kim, Paul Wiseman y Collin Binkley en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.