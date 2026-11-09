Rumoreada nueva novia del expríncipe Andrés niega que mantengan una relación sentimental

Una mujer de la que se rumorea que mantiene una relación sentimental con el expríncipe Andrés de Reino Unido ha negado ser su novia y ha insistido en que solo son amigos.

Aliba Bellingham ha estado pasando tiempo con el expríncipe, cuyo nombre completo es Andrew Mountbatten-Windsor, en su nueva residencia, Marsh Farm, en Norfolk, Inglaterra, Reino Unido, donde ha sido exiliado tras ser despojado de sus títulos reales a raíz de nuevas revelaciones sobre su amistad con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Aunque se había informado de que Mountbatten-Windsor había iniciado una nueva relación con Bellingham, ella lo ha negado y ha dicho que son “solo conocidos”.

La aristócrata y entusiasta jinete declaró al semanario británico Mail on Sunday: “Nos vemos de vez en cuando y hablamos de caballos y perros; eso es lo que tenemos en común. Nos llevamos bien. A él le encantan los caballos”.

“No soy de las personas que se quedan estancadas en el pasado de los demás. Creo que para Andrew, Norfolk ha sido una zona muy acogedora y disfrutará viviendo aquí”, continuó.

open image in gallery Andrew se ha trasladado a Marsh Farm, en Norfolk, Inglaterra, tras haber sido despojado de sus títulos reales ( Joe Giddens/PA )

“Pero, definitivamente, no somos novios, solo somos conocidos. Creo que los rumores empezaron cuando un periodista estadounidense se enteró de que habíamos tomado el té juntos y luego sacó sus propias conclusiones”, añadió.

Bellingham, hermana del par conservador Lord Bellingham, tiene sus propios vínculos con la realeza, ya que su madrina es Frances Shand Kydd, la madre de la princesa Diana.

Una fuente declaró al periódico The Times: “No se crean todas esas tonterías sobre ‘el pobre Andy’. Se lo está pasando de maravilla, muchas gracias. Sale, va de caza con amigos, ve a sus viejos compañeros que le son muy leales. Ya no se pasa el día lamentándose”.

Mountbatten-Windsor se trasladó a Norfolk tras aceptar renunciar al contrato de arrendamiento de Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en Windsor donde había residido durante más de dos décadas.

A principios de este año, se descubrió que Andrew, el segundo hijo de la difunta reina, caído en desgracia, recibía ingresos no declarados por el subarriendo de tres casas rurales en los terrenos de Royal Lodge, una propiedad de la Corona, a cambio de un alquiler simbólico.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor y su exesposa, Sarah Ferguson, se divorciaron en 1996 ( Adam Davy/PA Archive )

El también ex duque de York fue arrestado el 19 de febrero, día de su 66° cumpleaños, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, tras las acusaciones de que compartió información confidencial con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

Mountbatten-Windsor fue interrogado bajo advertencia antes de ser puesto en libertad bajo investigación, y niega haber cometido delito alguno. La investigación policial continúa en curso.

La policía escocesa anunció en octubre que estaba investigando el tiempo que el expríncipe había pasado con Epstein y Ghislaine Maxwell en la finca de Balmoral del rey en Escocia.

Los detectives afirmaron haber recibido “información” y que la indagación sobre el tiempo que el desacreditado miembro de la realeza pasó con el fallecido financiero pedófilo en Balmoral se encuentra en una “etapa muy temprana”.

Según informó el medio Daily Express, las investigaciones están relacionadas con denuncias sobre mujeres que fueron víctimas de trata de personas y llevadas a la finca.

Traducción de Sara Pignatiello