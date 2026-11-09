Padre de Russell Brand sugiere que su hijo violador es la verdadera víctima

El padre de Russell Brand ha insinuado que su hijo es una “víctima” y que es “posible” que el jurado en su juicio estuviera corrupto.

El humorista británico (51), ahora caído en desgracia, fue condenado por violar a una de sus fans en su casa de Londres, Reino Unido, en 2009, así como por agredir sexualmente a tres empleadas de varias emisoras de radio y televisión durante su ascenso a la fama internacional.

El lunes, fue condenado en el Tribunal de la Corona de Southwark (Londres) a 10 años y medio de cárcel.

Tras la sentencia, Ron Brand defendió a su hijo y afirmó que había dejado de creer en el sistema judicial “por lo que [acababa] de presenciar”, antes de sugerir que el jurado había sido corrompido. Acto seguido, cuando se le preguntó si tenía algún mensaje para las víctimas de Brand, respondió: “¿La víctima? ¿Quién, Russell?”.

open image in gallery Ron Brand ha afirmado que su hijo es la “víctima” tras haber sido condenado por violación y agresiones sexuales ( PA )

Después de que un reportero respondiera “No Russell, sino sus víctimas”, él respondió: “¿Te refieres a las chicas que lo persiguieron y lo acosaron? ¿Es eso a lo que te refieres?”.

Al preguntarle cómo se las arreglaría su hijo en prisión, Ron Brand respondió a los periodistas: “Sí, es fuerte”. Igualmente, cuando le preguntaron cómo se las arreglaría su nuera, Laura Gallacher, con su esposo en prisión, añadió: “Ella también es fuerte”.

Gallacher, que según se dice apoya a su marido, se encontraba sentada a pocos metros del banquillo de los acusados, cuyas paredes estaban separadas por cristal. Desde el banquillo, Brand no mostró emoción alguna al escuchar su sentencia. Se detuvo brevemente para decirle a su esposa: “Estaremos bien”, mientras lo conducían a las celdas.

El Tribunal de la Corona de Southwark escuchó que Brand había abusado de su estatus de celebridad para aprovecharse de las mujeres y que había mostrado un “desprecio arrogante e indiferente por el derecho de cualquier mujer a decirle que no”.

El lunes, el juez Joel Bennathan criticó duramente la “arrogancia desmedida” de Brand y dijo: “Hace unos 20 años, usted, Russell Brand, se estaba haciendo famoso, era inteligente y, a ojos de mucha gente, era divertido y carismático”.

open image in gallery Russel Brand afuera del Tribunal de la Corona de Southwark ( PA Wire )

“Pero también se había convertido en un depredador sexual”, agregó.

La víctima de violación declaró ante el tribunal que era una gran admiradora de Brand antes de ir a verlo al teatro Hammersmith Apollo en 2009, y que el comediante la eligió entre el público para acompañarlo entre bastidores.

Ella participó voluntariamente en un trío en el lugar, y luego accedió a visitar la casa adosada de Brand, valorada en 3 millones de dólares, en Hampstead Village, para tener relaciones sexuales. Sin embargo, ella afirmó que el encuentro se había convertido en violación cuando Brand tuvo sexo anal con ella, ignoró sus súplicas para que se detuviera y la inmovilizó de tal manera que le costaba respirar.

El lunes, la mujer declaró ante el tribunal que la creciente fama de Brand, con papeles protagonistas en películas de Hollywood como ¿Cómo sobrevivir a mi ex? y Arturo: millonario irresistible, su matrimonio con la cantante Katy Perry y sus posteriores apariciones en televisión, radio, teatro y pódcasts, la hicieron temer hablar durante años.

“Sentía que si lo denunciaba, no me creerían”, dijo.

Además, Brand fue declarado culpable de agredir sexualmente a una empleada del canal británico Channel 4 durante una sesión de grabación en 2009, poco después de haber comenzado una relación sentimental con Perry.

La víctima, que trabajaba sola con Brand y su séquito, se vio obligada a darle un masaje a la estrella cuando este amenazó con interrumpir la sesión de grabación, momento en el que él se arrodilló y le metió la cabeza en la ingle.

open image in gallery Laura Gallacher, fotografiada al salir del juzgado después de que su esposo fuera condenado a 10 años y seis meses de cárcel ( Reuters )

Declaró ante el tribunal que su queja presentada en aquel momento ante Channel 4 había sido “ignorada por la alta dirección”.

Brand también fue declarado culpable por el jurado de agredir sexualmente a una empleada de MTV en un bar de Soho, Londres, en 2004 durante una fiesta de cumpleaños. Brand, con una “extraña sonrisa maníaca”, agarró los pechos de la mujer a los pocos segundos de conocerla.

El juez afirmó que la mujer estaba “sumamente afectada y traumatizada”, como lo demuestra el hecho de que, más tarde esa misma noche, se la veía caminando por las calles de Londres mientras lloraba hablando por teléfono con una amiga.

Asimismo, Brand fue declarado culpable de agredir sexualmente a una trabajadora de la emisora Capital Radio cuando ella se topó con él en un pasillo en 2005. La mujer declaró ante el tribunal que Brand la había besado “de forma chapucera”, la había manoseado y simplemente se había reído cuando ella finalmente logró apartarlo.

Por otro lado, el comediante fue declarado inocente de dos cargos de violación y un cargo de intento de agresión sexual.

El abogado defensor Ian Winter declaró ante el tribunal que Gallacher, hermana de la presentadora de televisión británica Kirsty Gallacher e hija del golfista Bernard Gallacher, ganador de la Ryder Cup, estaba lidiando con una “devastación total” tras los veredictos de culpabilidad.

Traducción de Sara Pignatiello