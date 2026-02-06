Hostigan al rey Carlos y la reina Camila por los vínculos de Andrés con Epstein durante un paseo real

El rey Carlos III y la reina Camila fueron hostigados por el vínculo de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein durante un paseo real.

Mientras caminaban por el pueblo de Dedham, en Essex, un alborotador, que se encontraba entre la multitud detrás de las barreras metálicas, gritó: “Carlos, Carlos, ¿presionó a la policía para que empiece a investigar a Andrés?”.

Los agentes de policía se acercaron después al hombre y lo alejaron de las barreras.

Poco después, un reportero entre la multitud, que estaba junto a un cámara, aparentemente intentó hacer al rey una pregunta sobre su hermano.

El rey fue guiado al otro lado del camino, lejos de la multitud, para continuar el paseo.

Un hombre con sombrero gris hostigó al rey Carlos sobre la conexión de Andrés Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein

Carlos y Camila se habían reunido antes con grupos locales en el interior del pub Sun Inn y entraron en la cocina, donde la reina probó suerte cortando ravioli.

Hacia el final de su paseo, escucharon a un coro estudiantil en la calle, antes de entrar brevemente en el salón de té Essex Rose Teahouse, donde Carlos desveló una placa y cortó un pastel.

El rey Carlos y la reina Camila fueron trasladados al otro lado de la carretera

Tras volver al exterior, hablaron con más personas antes de marcharse en un Bentley.

El East Anglian Daily Times informó que se habían esparcido por la calle en Dedham algunas fotografías de Mountbatten-Windsor publicadas en los llamados archivos de Epstein.

Esto incluyó varias fotos del exduque a gatas sobre una mujer no identificada, según confirmó un video que circuló en redes de las impresiones dispersas antes de la visita de la pareja real.

Al parecer, un periodista también preguntó al rey Carlos por su hermano

Adrian Sharpe, de Dedham, se encontraba entre la multitud que acudió a ver a los reyes.

El empleado de mantenimiento, de 62 años, afirmó que se trataba de un acto “agradable e informal para un acontecimiento de pueblo, pero obviamente con un alto nivel de seguridad”.

Al contestar sobre el hostigador, dijo: “Creo que realmente no tiene sentido, ya que lo que hizo Andrés es lo que hizo Andrés, no es lo que hizo el rey Carlos, ¿verdad?

Es una persona independiente”.

Una fotografía que parece mostrar a Andrés Mountbatten-Windsor a gatas sobre una mujer no identificada fue esparcida por el pueblo de Essex

Sharpe agregó que “le quitaron el título real a Andrés” y observó: “¿Qué más pueden hacer? Seguro que ahora es un asunto policial”.

El acontecimiento ocurrió después de que Mountbatten-Windsor se trasladara el martes de Royal Lodge, su mansión de Windsor, a la finca del rey en Sandringham.

El mismo día, la policía de Thames Valley confirmó que estaba evaluando las acusaciones de que Epstein envió a una mujer al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor.

El hermano menor del rey aparece varias veces en los archivos de Epstein; una de las fotos lo muestra tocando el abdomen de una mujer completamente vestida.

Las imágenes no tienen fecha y no está claro dónde fueron tomadas.

Mountbatten-Windsor siempre ha negado rotundamente cualquier delito.