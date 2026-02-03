El Príncipe Edward fue el primer miembro de la familia real en pronunciarse sobre los últimos documentos publicados sobre Jeffrey Epstein.

El Duque de Edimburgo declaró que es “muy importante recordar siempre a las víctimas” cuando se le preguntó por el bombazo publicado, que incluye nuevas revelaciones sobre su hermano Andrew Mountbatten-Windsor y su excuñada Sarah Ferguson.

El príncipe intervino el martes en la Cumbre de Gobiernos Mundiales celebrada en Dubái y se le preguntó cómo estaba “sobrellevando” la polémica.

Él dijo a Eleni Giokos de CNN: “Bueno, con la mejor voluntad del mundo. No estoy seguro de que este sea el público al que probablemente le interese lo más mínimo. Todos vinieron aquí a escuchar la educación, a resolver el futuro.

Pero no, creo que es muy importante recordar siempre a las víctimas, y quiénes son las víctimas en todo esto, muchas víctimas en todo esto”.

open image in gallery El Príncipe Edward fue el primer miembro de la familia real en pronunciarse sobre los últimos documentos publicados sobre Jeffrey Epstein ( Getty )

El Duque rompió su silencio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes el tercer tramo de millones de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto, que murió en la cárcel en 2019, mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual.

La presión para que el hermano de Edward testifique es cada vez mayor después de que los últimos archivos de la investigación del departamento sobre Epstein revelaran más detalles desagradables sobre los vínculos entre los dos hombres.

Esto incluía imágenes que aparentemente lo mostraban agachado sobre una mujer no identificada en lo que parece ser la mansión neoyorquina de Epstein.

Aparecieron correos electrónicos entre el exduque de York y Epstein de 2010, dos años después de que el financiero caído en desgracia se declarara culpable de solicitar la prostitución de una menor. Epstein cumplió 13 meses de cárcel antes de quedar en libertad condicional bajo arresto domiciliario hasta el verano de 2010.

Andrew niega vehementemente haber cometido delito alguno.

open image in gallery Las imágenes muestran a Andrew Mountbatten-Windsor agachado sobre una mujer no identificada en lo que parece ser la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York ( US Department of Justice )

El exduque de York y su exesposa Sarah Ferguson aparecen varias veces en los archivos, incluso en varios intercambios de correos electrónicos con Epstein, en los que Andrew parece invitarlo al palacio de Buckingham, y Sarah aparentemente dice: “Estoy a su servicio. Solo cásese conmigo”.

Epstein también aparece presentando al expríncipe a una mujer descrita por el pederasta como "26, rusa, inteligente (sic) hermosa, confiable”, mientras que en el mismo mes, Andrew también le dice supuestamente a Epstein: “Desearía seguir siendo una mascota en tu familia”.

En 2022, el exduque pagó millones de libras a su principal acusadora, Virginia Giuffre, una mujer a la que afirma no haber conocido nunca.

open image in gallery Un correo electrónico de la última publicación que parece ser de la excuñada de Edward, Sarah Ferguson, a Epstein ( US Department of Justice )

El Rey le despojó de sus títulos el año pasado tras la publicación póstuma de un libro de la Sra. Giuffre, que alegó haber sido víctima de trata por parte de Epstein y su antigua novia Ghislaine Maxwell cuando ella tenía 17 años.

Los abogados que representan a una segunda acusadora instaron a Charles a ponerse en contacto con ellos tras las acusaciones de que su cliente fue enviado al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con Andrew.

Brad Edwards, del bufete estadounidense Edwards Henderson, había declarado anteriormente a la BBC que su cliente había pasado la noche con Andrew tras recibir una visita guiada por el palacio de Buckingham.

Traducción de Olivia Gorsin