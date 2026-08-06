Andrew Mountbatten-Windsor fue perseguido por un hombre con pasamontañas en Sandringham

Andrew Mountbatten-Windsor afirmó que fue perseguido por un presunto acosador que llevaba un pasamontañas durante un enfrentamiento ocurrido cerca de su residencia en Sandringham, según se conoció en un tribunal.

Alex Jenkinson, de 39 años, está acusado de haber proferido palabras o tenido una conducta amenazante, abusiva o insultante contra el exduque de York en Norfolk el 6 de mayo.

Además, la Policía de Suffolk solicitó una orden civil de protección contra el acoso contra Jenkinson, con base en la declaración del príncipe Andrés y en las búsquedas encontradas en el teléfono del acusado.

Durante la audiencia celebrada el jueves en el Tribunal de Magistrados de Westminster, el magistrado adjunto Tan Ikram leyó fragmentos de la declaración del príncipe Andrés, que constituye la principal prueba en ambos procesos.

El miembro de la familia real relató que, mientras paseaba a sus perros por la finca, vio un automóvil que creyó pertenecía a fotógrafos de prensa, por lo que él y su equipo de seguridad pasaron junto al vehículo.

“Un hombre se dio vuelta y me miró; llevaba un pasamontañas”, declaró.

open image in gallery El príncipe Andrés prestará declaración por videoconferencia en el juicio penal previsto para finales de este año ( AFP/Getty )

En su declaración, el exduque de York describió al hombre como alguien que parecía estar “fuera de lugar” y agregó: “Entonces vi a un perro suelto correr hacia él”.

“Después se dio cuenta de quién era yo y comenzó a correr detrás de mi vehículo”, afirmó.

La audiencia del jueves se realizó en ausencia de Jenkinson, luego de que llegara acompañado por su perra, Indie, y el personal de seguridad del tribunal le impidiera ingresar al edificio.

Mientras permanecía en la acera, su abogada, Claire Howell, explicó ante el juez Ikram: “Tuvo que traer a su perro y, por ese motivo, no le permitieron entrar al tribunal”.

“Está en situación de calle y actualmente se aloja en un hotel Travelodge”.

“No puede dejar al perro allí. Le sirve como animal de apoyo porque padece TDAH”.

Sin embargo, la abogada reconoció que no contaba con documentación para acreditar el diagnóstico de Jenkinson ni la necesidad de un animal de apoyo. Ante ello, el juez respondió: “No estoy dispuesto a permitir el ingreso de un perro a la sala simplemente porque él está en situación de calle y tiene un perro”.

“No digo que no esté diciendo la verdad, pero no hay nada que lo respalde”.

Y agregó: “Atendemos a personas con TDAH que tienen animales de apoyo emocional”.

“Me gustaría contar con algo más que el hecho de que sea una persona sin hogar que, casualmente, tiene un perro”.

open image in gallery Alex Jenkinson, de 39 años, posa frente al Tribunal de Magistrados de Westminster con su perra, Indie ( PA )

El juez aceptó la solicitud de la Policía de aplazar la audiencia sobre la orden de protección contra el acoso y determinó que el proceso podía continuar en ausencia de Jenkinson.

Durante la audiencia, la abogada Claire Howell informó que su cliente ya cuenta con un alojamiento temporal donde podrá dejar a su perra durante las próximas comparecencias. Además, comentó: “No quiero dar testimonio sobre el carácter del perro, pero, después de pasar la última hora y media con él, puedo decir que es un animal muy bien educado”.

Jenkinson está acusado de haber provocado que el príncipe Andrés temiera ser víctima de una agresión durante el incidente ocurrido en Wolferton, cerca de su residencia de Marsh Farm.

Tras ese episodio, permaneció internado durante aproximadamente un mes bajo la Ley de Salud Mental. Además, el 6 de mayo se declaró culpable de negarse a proporcionar una muestra de sangre mientras se encontraba bajo custodia policial.

Sin embargo, niega el cargo por alteración del orden público relacionado con el incidente que involucró al príncipe Andrés. También se declaró inocente de otro cargo por presuntamente utilizar palabras o tener una conducta amenazante, abusiva o insultante, con la intención de causar temor o provocar violencia contra otro hombre, Stephen Terry, en King's Lynn, el 5 de mayo.

Está previsto que el príncipe Andrés declare por videoconferencia durante el juicio penal, programado para el 21 de diciembre.

open image in gallery Jenkinson enfrenta cargos por haber hecho que el príncipe Andrés temiera sufrir una agresión durante el incidente ocurrido en Wolferton, cerca de Marsh Farm ( PA )

Jenkinson, oriundo de Stowmarket, en el condado de Suffolk, también se opone a la solicitud de una orden de protección contra el acoso.

El jueves, el juez Ikram resolvió que el príncipe Andrés, así como Stephen Terry y un testigo presencial del incidente ocurrido en Norfolk, deberán volver a declarar durante la audiencia en la que se analizará esa solicitud.

“Estoy convencido de que, en aras de la imparcialidad, el demandado en este proceso (Jenkinson) debe tener la oportunidad de llamar a estos testigos e interrogarlos”, afirmó el magistrado.

Durante una audiencia celebrada a finales de julio, el tribunal escuchó que, en el juicio, se presentarán pruebas extraídas del teléfono de Jenkinson, entre ellas presuntas búsquedas relacionadas con el príncipe Andrés, Sandringham y “armas”.

En el proceso penal, Jenkinson permanece en libertad bajo fianza con la condición de no acercarse a varios lugares vinculados con la familia real, entre ellos Sandringham, el Palacio de Buckingham, Balmoral, Windsor y Highgrove.

Además, tiene prohibido contactar al príncipe Andrés, ya sea de forma directa o indirecta, acercarse a él o ingresar al condado de Norfolk.

Al finalizar la audiencia, el juez Ikram prorrogó la orden provisional de protección contra el acoso contra Jenkinson.

También fijó una audiencia preliminar para el 22 de enero en el Tribunal de Magistrados de Loughborough y estableció que la audiencia final se celebrará el 16 de febrero en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Traducción de Leticia Zampedri