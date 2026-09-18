Drones no autorizados sobrevuelan instalaciones militares británicas casi a diario, en medio de una creciente preocupación por las amenazas procedentes de Rusia e Irán, según pudo saber The Independent.

Datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información revelan que en el año transcurrido hasta agosto de 2026 se registraron unos 340 incidentes de seguridad relacionados con drones en instalaciones del Ministerio de Defensa o en sus inmediaciones. La cifra representa un fuerte aumento respecto de los 250 casos registrados en 2025 y los 126 del año anterior.

Expertos advierten que este incremento pone de manifiesto graves deficiencias en la seguridad y la preparación del gobierno británico para responder a posibles amenazas hostiles, en un momento de creciente tensión con la Rusia de Vladimir Putin y con Irán.

El Ministerio de Defensa no reveló a quién considera responsable de los incidentes. Algunos expertos, sin embargo, apuntaron a posibles agentes hostiles vinculados a Moscú o Teherán. Las cifras se conocen además después de que Polonia advirtiera que Rusia podría estar preparando ataques híbridos con drones o misiles contra países de la OTAN.

open image in gallery Donald Tusk advierte que Putin planea un ataque híbrido con drones y misiles contra un país de la OTAN ( Reuters )

El exministro de Defensa conservador y excapitán del ejército Tobias Ellwood afirmó que el fuerte aumento de los incidentes con drones demuestra que las fuerzas armadas británicas son consideradas “un objetivo” y acusó al gobierno de no prestar suficiente atención a estas amenazas.

“En el Reino Unido no estamos haciendo nada para proteger nuestra infraestructura nacional crítica ni nuestras bases militares, y esta es una forma muy sencilla de generar caos”, afirmó”.

“Por ahora se trata simplemente de drones no autorizados y son pasivos, pero no hace falta mucho para dotarlos de capacidad ofensiva y convertirlos en armas letales.

“Todo esto demuestra que no nos estamos tomando en serio el aumento del nivel de amenaza, a diferencia de lo que están haciendo nuestros vecinos europeos”.

Ellwood aseguró que Rusia e Irán eran responsables de “cien por ciento” de muchos de estos incidentes. “Están muy activos en Gran Bretaña, identificando objetivos, elaborando mapas y reclutando a personas para llevar a cabo estos ataques”, afirmó.

“También podrían intervenir grupos criminales, pero en ese caso contarían con el respaldo de Rusia. Rusia es, sin duda, el principal responsable... No es el modus operandi de China. Ellos suelen actuar de otra manera”.

Sus declaraciones se producen en medio de una creciente preocupación por la capacidad del Reino Unido para defenderse y de una mayor presión sobre el gobierno laborista para aumentar el gasto en defensa y dar prioridad a la seguridad nacional.

open image in gallery Un cartel de “zona libre de drones” cerca de la base naval Clyde, en Escocia ( Getty )

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que Moscú estaría preparando ataques híbridos con drones o misiles contra países de la OTAN que apoyan a Ucrania.

“Existe un riesgo real de que drones u otro tipo de proyectiles entren en el territorio de uno o varios países del flanco oriental e incluso causen daños”, afirmó.

La advertencia se suma a la preocupación por las amenazas que enfrenta el Reino Unido. A principios de este año, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Sir Richard Knighton, señaló que el país afronta el mayor nivel de amenaza por parte de Rusia desde la Guerra Fría. La ministra de Seguridad, Angela Eagle, también alertó sobre Irán después de que las autoridades británicas detectaran actividades vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica que incluían amenazas contra la vida e intimidación en territorio británico.

El Ministerio de Defensa atribuyó parte del aumento de los incidentes a mejoras en los mecanismos de notificación, al uso de tecnologías más eficaces para detectar drones y a una mayor concientización entre el personal militar.

Ellwood, sin embargo, rechazó esa explicación y reclamó al gobierno que refuerce la seguridad.

“Decir que [los incidentes] aumentaron porque ahora se denuncian mejor es impactante”, afirmó. “Las cifras son enormes y demuestran que esto lleva mucho tiempo ocurriendo y que lo hemos ignorado por completo”.

El exministro señaló que el Reino Unido hacía bien en aumentar su apoyo a Ucrania, pero advirtió que Moscú podría responder con represalias y que el país debía prepararse para un aumento de las incursiones en su espacio aéreo durante los próximos meses y años.

“Lamentablemente, no vamos a reaccionar ni a encontrar los recursos necesarios para responder a la escala que exige esta amenaza”, sostuvo.

Charlie Edwards, investigador sénior de estrategia y seguridad nacional del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, consideró que los gobiernos europeos deben ofrecer mayor transparencia sobre los incidentes con drones.

“Todavía no sabemos quién está operando estos drones. Creemos que es muy probable que Rusia esté llevando a cabo una campaña en Europa”, afirmó.

“En un momento de creciente preocupación por la actividad rusa, y cuando el gobierno prácticamente habla de un escenario de preguerra y pide a la población que se prepare, es importante que la información sea sencilla, clara y no genere confusión”.

Edwards añadió que el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes ya había planteado la cuestión de si el Reino Unido estaba preparado para una guerra. “Su respuesta fue no”.

open image in gallery Louise Sandher-Jones afirmó que el Gobierno implementará varias medidas para hacer frente a las amenazas de drones hostiles ( AFP/Getty )

La ministra de las Fuerzas Armadas, Louise Sandher-Jones, declaró a The Independent que el gobierno “se toma muy en serio la amenaza que representan los drones hostiles para las instalaciones de defensa” y señaló que se están reforzando los sistemas antidrones y ampliando las facultades del personal militar para neutralizar estos dispositivos.

“En febrero establecimos nuevas zonas de espacio aéreo restringido sobre 44 instalaciones de defensa críticas en todo el Reino Unido. Este otoño ampliaremos la medida a otros 160 emplazamientos”, explicó.

“Para finales de año entrará en vigor la Ley de las Fuerzas Armadas, que permitirá a nuestro personal neutralizar drones que representen una amenaza para cualquier instalación de defensa, ya sea en el aire, en tierra o en el agua, sin necesidad de recurrir a la policía”.

“Desde que asumimos el gobierno, hemos cuadruplicado el gasto en equipos antidrones y destinado 750 millones de libras esterlinas del Plan de Inversión en Defensa a sistemas para combatir estas amenazas y proteger a nuestras fuerzas armadas, tanto en el Reino Unido como en sus despliegues en el extranjero”.

open image in gallery El Gobierno afirma que aumentó el gasto en sistemas de defensa contra drones ( AP )

El brigadier retirado Ben Barry, excomandante de la OTAN y exdirector del Estado Mayor del Ejército británico, señaló: “Sí, las fuerzas armadas están destinando mucho dinero a sistemas antidrones, pero hay que tener en cuenta que esos recursos deben cubrir tanto la protección de las tropas desplegadas en operaciones en el extranjero como la de las bases y unidades en el Reino Unido.

“¿Qué podría explicar la presencia de estos drones? Podrían ser aficionados, delincuentes en busca de algo que robar, servicios de inteligencia de Estados hostiles o incluso terroristas realizando tareas de reconocimiento.

“La actividad hostil y los ataques vinculados a Rusia han aumentado en los últimos años y, mientras Rusia siga enfrentando dificultades en Ucrania, es probable que se intensifiquen.

“También está claro que Irán ha llevado a cabo actividades hostiles en el Reino Unido”, añadió.

“A menos que el presupuesto de defensa aumente rápidamente, al gobierno le resultará muy difícil cumplir las promesas que ha hecho”.

The Independent se puso en contacto con los ministerios de Defensa y del Interior para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri