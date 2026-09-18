Según afirma su hermano, el conde Spencer, en sus nuevas memorias, el rey Carlos reaccionó como si le hubiera tocado la lotería en las horas posteriores a la muerte de la princesa Diana.

En el último adelanto del libro, Spencer asegura que el entonces príncipe de Gales se mostró “eufórico” durante una conversación telefónica poco después de que su exesposa muriera en un accidente automovilístico en París.

El conde también revela detalles sobre el conflictivo matrimonio de la pareja y asegura que Diana quiso cancelar el compromiso antes de su boda en 1981.

Entre otras cosas, afirma que la entonces princesa de Gales descubrió antes de casarse una pulsera destinada a Camilla, que Carlos “no le prestó atención” durante una fiesta de cumpleaños y que en una ocasión le dijo que se veía “un poco gordita”.

El rey reapareció en público el jueves, un día después de que saliera a la luz otra de las afirmaciones del libro: según Spencer, Carlos le dijo días después de la muerte de Diana: “Puedes estar seguro de que pronto la olvidaremos”.

Las afirmaciones provocaron una contundente respuesta del Palacio de Buckingham. “Si bien, por principio, no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de una hermana puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir los recuerdos de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida semejante”, señaló el comunicado.

Ante las nuevas afirmaciones, el palacio indicó que no tenía nada más que añadir.

Ingrid Seward, redactora jefe de la revista Majesty, calificó la respuesta del palacio de “sin precedentes” y “muy, muy inusual”.

open image in gallery El conde Spencer, William, Harry y Carlos caminan detrás del cortejo fúnebre de Diana ( PA )

“Imagino que fue porque el rey estaba muy molesto y quería aclarar las cosas, más por el bien de sus hijos que por cualquier otro motivo”, afirmó.

Sin embargo, Carlos no hizo referencia a las acusaciones durante un discurso ante líderes del sector tecnológico en Edimburgo el jueves, en el que advirtió sobre los “peligros existenciales” que supondría que los sistemas de inteligencia artificial cayeran en las manos equivocadas.

En un extracto de las memorias publicado el jueves por el Daily Mail, Spencer acusa a la familia real de actuar con “arrogancia y prepotencia” durante la organización del funeral de Diana y afirma que rechazó la petición de su familia de interpretar el Réquiem de Mozart, pese a que ese habría sido el deseo de la princesa.

El conde asegura que la explicación que recibió —que no se podía interpretar un réquiem durante un servicio de la Iglesia de Inglaterra— fue “la primera de varias mentiras que las autoridades intentarían imponerme”.

Según Spencer, los comentarios de Carlos, que entonces era príncipe de Gales, se produjeron durante una disputa por la decisión de que William y Harry, de 15 y 12 años en ese momento, caminaran en la procesión fúnebre de su madre.

Después de que el conde se opusiera, Carlos lo llamó por teléfono y, en lo que Spencer describe como un “arrebato de ira”, le habría dicho que su exesposa pronto sería olvidada.

open image in gallery El rey Carlos III saluda a Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, durante un encuentro con líderes del sector de la inteligencia artificial (IA) ( Getty )

En sus memorias, tituladas Swan Song: Diana, My Sister, el conde Spencer afirma que intentó convencer a Carlos de que Diana no habría querido que sus hijos participaran en la procesión.

“Por teléfono, desató lo que siempre interpreté como el resentimiento que llevaba tiempo acumulando hacia Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. ‘No te preocupes’, siseó. ‘¡Pronto la olvidaremos!’”, relata Spencer en el libro.

El conde también asegura que, un día antes de su boda en la catedral de San Pablo, Carlos le dijo a Diana que estaba “muy feliz de casarse con ella”, pero que en realidad no estaba enamorado.

Según Spencer, Diana también encontró una pulsera que Carlos había comprado para Camilla, con quien se casaría años después, en 2005. El descubrimiento la habría afectado hasta tal punto que quiso cancelar el compromiso, aunque su padre la convenció de seguir adelante con la boda.

Spencer afirma además que, durante la celebración del cumpleaños número 21 de Andrew Mountbatten-Windsor en el castillo de Windsor, Carlos “prácticamente no mostró interés” en Diana.

Según su relato, los problemas de Diana con la alimentación se agravaron poco después del compromiso, cuando Carlos le apretó la cintura y le dijo: “Estás un poco gordita, ¿no?”.

Su hermano también calificó de “error monumental” la decisión del palacio de dejar la atención médica de Diana en manos de los médicos reales en lugar de su médico de cabecera y afirmó que sus problemas de pérdida de peso regresaron “con más fuerza” después del nacimiento del príncipe William.

El Daily Mail señaló que el libro incluiría “una serie de afirmaciones extraordinarias sobre el fallido matrimonio de Diana con el rey Carlos y las tumultuosas consecuencias de su trágica muerte en un accidente automovilístico en París en 1997”.

open image in gallery El conde Spencer, hermano de Diana, princesa de Gales ( PA )

Las afirmaciones del libro de Earl Spencer llegan en un momento especialmente difícil para la familia real, marcado por varios escándalos y tensiones familiares, entre ellas el distanciamiento entre los dos hijos de Diana.

La publicación coincide además con los primeros actos públicos de Harry desde su regreso al Reino Unido en agosto.

El duque de Sussex, que ya no es un miembro activo de la familia real, reapareció en público durante la primera edición de los Invictus Spirit Awards en Londres.

Este verano, Harry visitó junto con su esposa Meghan y sus dos hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, al conde Spencer en Althorp House, su residencia en Northamptonshire.

Diana creció en esta propiedad, catalogada como monumento de Grado I y perteneciente a la familia Spencer desde hace más de 500 años. Sus restos se encuentran allí.

Por su parte, William y Catherine, que en Escocia también ostentan los títulos de duque y duquesa de Rothesay, realizan actualmente su primera visita oficial a la isla de Bute.

Traducción de Leticia Zampedri