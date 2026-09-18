Cuestionan al secretario de Justicia de EEUU por hablar en actos partidistas y politizar la agencia

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, ha desvaneido los límites tradicionales entre la política y la aplicación federal de la ley al pronunciar discursos en actos políticos recientes que suponen un marcado alejamiento de las normas destinadas a evitar que el Departamento de Justicia parezca tener un sesgo partidista.

Blanche subió al escenario esta semana en un acto de un candidato republicano al Senado en Carolina del Norte, días después de hablar en una convención de mitad de mandato del Partido Republicano, donde elogió a Trump y promocionó el enfoque de mano dura de la administración contra el crimen.

La participación de Blanche en los mítines ha atraído el escrutinio de críticos que sostienen que sus acciones amenazan con socavar la confianza pública en decisiones de aplicación de la ley que, presuntamente, deben tomarse sin interferencia política. También ha aumentado la preocupación de los críticos sobre la lealtad de Blanche a Trump y la influencia de la Casa Blanca en asuntos del Departamento de Justicia, en un contexto de investigaciones sobre numerosas personas a las que el presidente percibe como sus adversarios.

“Esto da credibilidad a los argumentos de que el Departamento de Justicia está irremediablemente politizado”, afirmó Richard Painter, quien fue abogado de ética de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush. “Y ese no es el lugar en el que queremos estar ahora mismo”.

Blanche ha hecho caso omiso de las normas

Por lo general, los secretarios de Justicia se han mantenido alejados de los mítines políticos y han tomado distancia de la Casa Blanca para evitar la apariencia de que las fuerzas del orden interfieren en las elecciones y proteger la percepción de imparcialidad en los procesos.

Blanche, exabogado personal de Trump, ha dejado de lado esas normas y ha defendido con vehemencia los intereses del presidente dentro del departamento, que presentó dos causas penales contra Trump durante el mandato del expresidente Joe Biden. Blanche ha rechazado las acusaciones de que el gobierno de Trump haya politizado la agencia y los señalamientos de que la Casa Blanca se involucra indebidamente en asuntos del departamento.

Blanche ha aprovechado sus discursos en los mítines para promover los esfuerzos de la administración por reducir el crimen violento, los cruces fronterizos ilegales y el tráfico de drogas, mientras los republicanos colocan sus políticas de mano dura contra el crimen como un elemento central de las elecciones de mitad de mandato. En otro movimiento inusual, el secretario ofreció una rueda de prensa en la Casa Blanca esta semana, respondiendo preguntas de los periodistas sobre una serie de asuntos, incluida la guerra con Irán.

En un acto realizado el miércoles en Carolina del Norte en apoyo al candidato republicano al Senado, Michael Whatley, Blanche le dijo a la multitud: “Más miembros de su familia, más amigos, más integrantes de su comunidad, más seres queridos están más seguros de lo que estaban hace apenas dos años”.

“Y eso se debe a que el presidente Trump y el vicepresidente Vance cumplen una promesa que les hicieron”, expresó Blanche, al calificar a Trump como “el mejor presidente de nuestra generación”. Su discurso también se desvió hacia temas fuera de su área de aplicación de la ley, como el mercado bursátil, la inflación y el crecimiento salarial.

Blanche dice que no respalda a candidatos en actos políticos

El Departamento de Justicia indicó que las apariciones de Blanche en actos políticos se realizan a título personal, y señaló que sus discursos han abordado de manera general los esfuerzos de la administración, pero no entran en políticas de la agencia ni en asuntos oficiales.

“Sus apariciones son revisadas y autorizadas por los funcionarios de ética del Departamento”, dijo la portavoz Kiersten Pels el jueves en un correo electrónico. “Los gastos de viaje son reembolsados por el secretario de Justicia, de conformidad con la ley federal, los reglamentos y las políticas”.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Blanche desestimó las críticas por su aparición en un acto en Long Island en el que Trump buscó impulsar a candidatos republicanos en contiendas muy disputadas.

El grupo de vigilancia Public Citizen presentó una queja en la que acusa a Blanche de violar una ley que limita la actividad política de los trabajadores del gobierno, al participar en ese acto junto al ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, el republicano respaldado por Trump que desafía a la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

“Siempre diré que sí a hablar cuando el presidente de Estados Unidos me lo pida”, le dijo Blanche a la AP el mes pasado. “Estuve allí únicamente para agradecer a los policías, a las fuerzas del orden, por hacer su trabajo. La idea de que eso se haya convertido de alguna manera en una crítica es ridícula”. Blanche sostuvo que no respaldaba a candidatos políticos, sino que “hablaba del gran trabajo que está haciendo el presidente Trump”.

La ley federal y las políticas del Departamento de Justicia limitan la actividad política

La Ley Hatch prohíbe que funcionarios del gobierno utilicen sus cargos oficiales para influir en las elecciones. Eso incluye apoyar a candidatos mientras actúan en su función oficial. Durante mucho tiempo, grupos de vigilancia se han quejado de que la ley no es un disuasivo fuerte y de que su aplicación ha sido insuficiente y desigual.

En 2022, durante el gobierno de Biden, el Departamento de Justicia endureció sus restricciones sobre la asistencia de empleados a actos políticos después de que la entonces fiscal federal de Massachusetts, Rachael Rollins, asistiera a un evento de recaudación de fondos en el que participó la primera dama Jill Biden. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, despedida por Trump en abril, posteriormente rescindió esas restricciones.

La asistencia de Rollins al evento de recaudación de fondos provocó una protesta del senador republicano Tom Cotton, quien pidió una investigación y escribió una carta en la que afirmaba que los fiscales federales deben actuar como funcionarios de aplicación de la ley no partidistas, y no como políticos partidistas. Rollins renunció en 2023 después de que el organismo interno de supervisión del Departamento de Justicia la acusara de actos indebidos generalizados.

Antes de esos cambios, una política de larga data del departamento había permitido que los designados políticos —contratados en administraciones presidenciales en lugar de hacer largas carreras en la agencia— asistieran a actos políticos a título personal si participaban de manera “pasiva” y obtenían aprobación previa.

El secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, les prohibió asistir por completo a eventos de recaudación de fondos y otros actos de campaña, al señalar que era necesario para garantizar que la política “tanto en los hechos como en la apariencia” no afecte la manera en que se aplica la ley ni cómo se llevan a cabo las investigaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.