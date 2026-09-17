El impactante libro del conde británico Charles Spencer sobre su hermana, la difunta princesa Diana, aún no se ha publicado, pero la biografía ya está dando mucho que hablar.

El Palacio de Buckingham ha rechazado las afirmaciones recogidas en el libro Swan Song: Diana, My Sister, según las cuales, pocos días después de la muerte de la princesa de Gales en 1997, su exesposo, el ahora rey Carlos III, le dijo al conde Spencer: “No te preocupes, pronto la olvidaremos”.

Un vocero de la familia real declaró: “Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor de la pérdida fraterna puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el libro de Charles Spencer.

open image in gallery El libro del conde Spencer saldrá a la venta la semana que viene ( Jordan Pettitt/PA Archive )

¿Quién es Charles Spencer?

El conde Charles Spencer, hermano menor de la difunta princesa de Gales, es un noble británico, autor, periodista y locutor. Sucedió a su padre como vizconde de Althorp en 1992, a los 27 años, y heredó la residencia ancestral de la familia en Northamptonshire, Inglaterra.

Además de Swan Song, el conde ha escrito varios libros desde 1998. Entre sus obras anteriores se encuentran libros sobre la finca de Althorp, la familia Spencer, varios libros de historia y unas memorias sobre su experiencia en la escuela Maidwell Hall.

Ha hablado abiertamente sobre su dolor tras la muerte de su hermana hace casi 30 años en un accidente automovilístico cuando huía de los paparazzi.

El año pasado, describió el dolor que había sentido por su pérdida como “una amputación”.

open image in gallery El conde Spencer con sus sobrinos en el funeral de la princesa Diana ( AFP/Getty )

En declaraciones al programa británico Loose Women, dijo: “Creces con estas personas, son como tu propia sangre, están contigo para siempre, y luego se van”.

“Obviamente, uno espera que primero se vayan los abuelos y luego los padres, y está la terrible tragedia que mencionaste de que se vayan los niños, pero que se vayan los hermanos es algo realmente extraordinario”, continuó.

“Durante años después de la muerte de Diana, pensaba: 'Oh, debo llamarla y decirle algo', porque compartíamos el mismo sentido del humor; y luego me daba cuenta de que, por supuesto, eso no iba a suceder”, añadió.

Dentro de su libro explosivo sobre Diana

open image in gallery El libro supondrá la primera vez que Charles Spencer, de 62 años, hable en profundidad sobre su hermana ( PA )

Un extracto de las memorias, que están siendo publicadas por entregas en el periódico británico Daily Mail, describe una supuesta discusión entre el conde y el entonces príncipe de Gales, ahora rey Carlos III, después de que uno de los ayudantes de mayor rango de la reina Isabel le dijera días antes del funeral que William y Harry participarían en la procesión.

Recibió una llamada de Carlos, quien insistió en que 18 años antes había participado en el cortejo fúnebre de Lord Mountbatten, su tío abuelo. Cuando el conde Spencer le hizo notar que el futuro rey tenía 30 años cuando lo hizo, Carlos, según se cuenta, expresó su enfado con su excuñado.

El conde Spencer escribió, según el breve extracto: “El príncipe Carlos continuó con su torrente de ira, sin que yo lo interrumpiera. Luego se detuvo”.

“Supuse que la pausa indicaba un intento de controlarse, pero entonces desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su resentimiento reprimido hacia Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. ‘No te preocupes’, siseó, y añadió: ‘¡la olvidaremos muy pronto!’”.

open image in gallery El rey Carlos III y el conde Spencer en 1997 ( PA )

¿Cuál es su relación con la familia real?

Spencer ha mantenido una relación tensa con los Windsor a lo largo de los años desde el muy publicitado divorcio de su hermana con el ex príncipe de Gales. En el funeral de Diana, dijo que ella había sido “una persona con una nobleza natural, desclasada, que [había demostrado] en su último año de vida que no necesitaba ningún título real para seguir generando su particular magia”.

Criticó a los medios de comunicación que la habían “desdeñado” a pesar de sus “buenas intenciones genuinas” y dijo que “de todas las ironías sobre Diana, quizás la mayor [había sido] esta: una chica a la que se le dio el nombre de la antigua diosa de la caza fue, al final, la persona más perseguida de la era moderna”.

Spencer procedió a prometer su protección a sus sobrinos, el príncipe Harry y el príncipe William.

open image in gallery Spencer pronunció un famoso discurso en memoria de su hermana en su funeral ( PA )

“Ella querría que hoy nos comprometiéramos a proteger a sus amados hijos, William y Harry, de un destino similar, y lo hago aquí, Diana, en tu nombre. No permitiremos que sufran la angustia que solía sumirte en la desesperación y las lágrimas”, dijo.

Luego, se comprometió, como familiar de sangre de los muchachos, a guiarlos “para que sus almas no se [vieran] simplemente sumidas en el deber y la tradición, sino que [pudieran] cantar abiertamente como ella lo [había planeado]”.

“Respetamos profundamente la herencia en la que ambos nacieron y siempre los respetaremos y alentaremos en su papel real, pero, al igual que ustedes, reconocemos la necesidad de que experimenten la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de la vida para prepararlos espiritual y emocionalmente para los años venideros. Sé que ella no hubiera esperado menos de nosotros”, agregó.

En los últimos años, a medida que la relación del príncipe Harry con su familia se ha deteriorado, el conde ha mantenido una estrecha relación con su sobrino. El duque de Sussex incluso visitó al conde a principios de este verano durante un viaje a Inglaterra, antes de decidir regresar al Reino Unido con su esposa Meghan Markle y sus dos hijos.

Traducción de Sara Pignatiello