El Kremlin se pronunció después de que un dron ruso atacara la línea ferroviaria por la que viajaba Boris Johnson.

El ex primer ministro británico recibió una alerta a las 5 de la mañana del domingo, cuando regresaba de una conferencia de seguridad en Kiev, luego de que otro tren de pasajeros que circulaba detrás del suyo tuviera que ser evacuado cerca de Yagodyn, en las inmediaciones de la frontera con Polonia.

Al referirse al incidente el lunes, un portavoz del Kremlin no negó la responsabilidad de Rusia en el ataque y aseguró que sus fuerzas continuarían sus operaciones en todo el territorio ucraniano.

En una publicación en X, Johnson escribió: “No sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar por los aires una locomotora ucraniana estacionada en la frontera polaca esta mañana”.

La ruta suele ser utilizada por delegaciones extranjeras que regresan de Kiev. Sin embargo, Johnson no tuvo que ser evacuado ni sufrió retrasos a raíz del incidente, mientras que fuentes consultadas por The Independent señalaron que ninguno de los trenes VIP en los que viajaban funcionarios europeos se vio involucrado en el ataque.

open image in gallery Un tren de pasajeros fue impactado durante el ataque, pero nadie resultó herido ( Reuters )

Un tren de pasajeros tuvo que ser evacuado, al parecer después de que un proyectil impactara contra una gasolinera cercana. Otro vagón estacionado en una vía secundaria también fue alcanzado, aunque no estaba en movimiento ni formaba parte de un servicio regular.

El operador ferroviario de Ucrania, Ukrzaliznytsia, señaló en Telegram: “Es totalmente posible que el objetivo del dron ruso fuera el tren diplomático, que salió de la estación antes de lo previsto después de que los horarios se ajustaran en tiempo real ante la constante amenaza de ataques rusos”.

La compañía también informó que un tren fue alcanzado en Volyn, a poco más de 1,5 kilómetros de la frontera con Polonia, aunque el ataque no dejó heridos.

Johnson añadió: “Lo que podemos afirmar con certeza es que este es el tipo de ataque indiscriminado y sin sentido que los ucranianos sufren a diario, incluso en los ferrocarriles civiles. Hasta el momento, Putin ha sido responsable de la muerte de 1.700 empleados de Ukrzaliznytsia (Ferrocarriles Ucranianos). Tanto ellos como sus pasajeros son auténticos héroes”.

“¿Cuándo les vamos a dar las defensas aéreas que necesitan? ¿Por qué no descongelamos el dinero de Putin y se lo damos a Ucrania? Hay más de 140.000 millones de euros en una cuenta bancaria belga y unos 10.000 millones de libras en Londres. Gran Bretaña podría dar el ejemplo”.

“Los ucranianos van a ganar; eso quedó claro durante los últimos tres días que pasé en este extraordinario país. Pero esta terrible guerra terminará mucho antes si todos asumimos la situación con seriedad y les damos lo que necesitan y merecen”.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, que comenzó cuando Johnson era primer ministro, el exmandatario se ha mantenido como un estrecho aliado del pueblo ucraniano. Durante su Gobierno, fue uno de los primeros líderes mundiales en brindar ayuda humanitaria y militar a Ucrania y, tras dejar el cargo, ha continuado respaldando al país en su lucha contra Vladimir Putin.

Carl Bildt, ex primer ministro de Suecia, señaló en X: “No era nuestro tren, sino el que pasó por el cruce fronterizo minutos después. Fue evacuado cuando se acercó el dron y nadie resultó herido”.

El incidente formó parte de una serie de ataques registrados a lo largo de la frontera. Un portavoz de la Guardia Fronteriza de Polonia informó que un dron ruso atacó durante la noche las inmediaciones de Yahodyn, una pequeña localidad ucraniana situada a menos de 1,6 kilómetros del territorio polaco.

Ucrania cuenta con varios cruces fronterizos con Polonia por los que ingresa una parte importante de la ayuda militar y humanitaria que recibe de sus aliados. En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, condenó el domingo los “ataques bárbaros” de Moscú en la zona, en medio de una serie de ofensivas cada vez más próximas al territorio de países miembros de la OTAN.

“Los ataques bárbaros de Rusia en la frontera entre Ucrania y Polonia, en Yahodyn, no son solo una continuación de sus ataques contra nuestras fronteras estatales”, escribió Sybiha en X.

“Este es el terror de Putin ‘llamando’ directamente a las puertas de la UE y la OTAN. Los bárbaros rusos están a sus puertas, queridos socios”.

open image in gallery El ataque se produjo cerca de una de las fronteras de la OTAN ( Reuters )

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber atacado infraestructura utilizada para facilitar el tránsito de cargamentos militares desde Europa hacia el oeste de Ucrania. El país depende de sus fronteras con Polonia, Rumania y Moldavia tanto para el comercio como para el ingreso de armamento.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado los ataques contra los cruces fronterizos que conectan a Ucrania con sus aliados occidentales, en el marco de una campaña en la que ambas partes buscan debilitar la infraestructura económica de su adversario, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

Traducción de Leticia Zampedri