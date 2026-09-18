Encarcelan a un joven por pilotar una “megalancha” con 165 migrantes en el Canal de la Mancha

Un adolescente que pilotaba una embarcación con 165 migrantes a bordo, una cifra récord en aquel entonces, a través del Canal de la Mancha fue condenado a dos años y tres meses de prisión.

Chan Atak, de 19 años y originario de Sudán del Sur, fue sentenciado el viernes en el Tribunal de la Corona de Canterbury.

La embarcación, sobrecargada de gente y denominada “megaembarcación neumática”, realizó el viaje el 23 de julio.

En aquel momento, la lancha neumática estableció un récord por haber transportado a la mayor cantidad de migrantes que habían llegado al Reino Unido en una sola embarcación. Ese récord ya se superó, ya que se registraron 230 migrantes a bordo de una embarcación en agosto.

Treinta y un niños se encontraban a bordo del barco de Atak; el más pequeño tenía tan solo 14 años.

open image in gallery A bordo de la lancha neumática viajaban 165 migrantes, entre ellos 31 niños ( Reuters )

Atak fue encarcelado por poner en peligro a otras personas durante una travesía del Canal de la Mancha.

Se estimaba que la embarcación medía aproximadamente 13 metros de largo, un tamaño comparable al de un autobús estándar.

Según se escuchó en el tribunal, la lancha auxiliar tenía dos motores fueraborda, pero uno no funcionaba, y los flotadores de la embarcación habían comenzado a desinflarse.

Las imágenes aéreas mostraron a una persona “bombeando constantemente” para intentar volver a inflar la lancha neumática de casco rígido.

Atak también fue captado en imágenes aéreas manejando la embarcación durante 90 minutos, vistiendo una chaqueta negra con el logotipo “Italia”.

Sin embargo, luego se agachó entre los demás pasajeros y se quitó la chaqueta “para evitar ser descubierto como el timonel”, dijo el fiscal James Harrison.

open image in gallery Chan Mathok Atak fue condenado el viernes ( Reuters )

En agosto, Atak se declaró culpable del único delito ante el mismo tribunal.

El adolescente, asistido por un intérprete de árabe, vestía una camiseta y un gran rosario blanco alrededor del cuello durante la audiencia del viernes.

La jueza Sarah Counsell afirmó que Atak desempeñó un “papel importante” en el control y la navegación de la embarcación, y que su participación no fue “fugaz ni incidental”.

“Los cruces de esta naturaleza son intrínsecamente peligrosos”, dijo.

“Las pequeñas embarcaciones neumáticas del tipo que se utiliza habitualmente para estas travesías no están diseñadas para viajes marítimos en alta mar.

“Quienes deciden pilotar este tipo de embarcaciones asumen la responsabilidad de la seguridad de quienes se encuentran a bordo”.

El juez también señaló que, además de los problemas con el motor, la embarcación no contaba con equipos de navegación, señalización de emergencia ni extinción de incendios, mientras que los contenedores de combustible y las baterías estaban “almacenados juntos, lo que creaba un riesgo de incendio”.

Sin embargo, añadió que no había pruebas de que Atak organizara el cruce ni de que esperara obtener beneficios económicos del mismo.

open image in gallery La embarcación tenía una eslora similar a la de un autobús escolar y se la vio desinflándose mientras estaba en el mar ( Reuters )

El tribunal escuchó que Atak había dicho a los agentes de policía que pagó 200 euros a una banda por cruzar la frontera.

La abogada defensora Audrey Mogan instó al tribunal a tener en cuenta la corta edad de Atak y dijo que había “escapado de los horrores de Sudán del Sur”.

Según ella, él había visto cómo la milicia incendiaba un barrio y cómo disparaba a personas y les cortaban el cuello en su país natal.

Según Mogan, escapó de allí a Libia, donde la situación de los jóvenes solicitantes de asilo es “terrible”, y fue golpeado y acosado especialmente debido a su fe cristiana.

“Desde allí escapó a Italia y luego a Francia”.

Ella le dijo al juez: “Él quiere que le diga esto a su señoría: vino aquí en busca de refugio y seguridad, que es, por supuesto, lo que hacen los solicitantes de asilo: construir una nueva vida y abandonar las terribles circunstancias de donde provienen, buscar protección”.

El tribunal escuchó que la sentencia contra Atak significaba que, como ciudadano extranjero, estaba sujeto en principio a la deportación automática a su país.

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Traducción de Olivia Gorsin