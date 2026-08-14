Los ciudadanos británicos en Inglaterra y Gales han reaccionado tras recibir una notificación de emergencia en sus teléfonos móviles después de que el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, advirtiera a la nación que permaneciera alerta ante el riesgo de incendios forestales.

Millones de personas en Inglaterra y Gales recibieron un aviso el viernes advirtiéndoles que no encendieran nada que pudiera provocar un incendio forestal, incluidas parrillas, fogatas y fuegos artificiales, según informó la Oficina del Gabinete del país.

A las 7:00 p. m. hora local comenzaron a llegar alertas a los teléfonos que decían: “Alerta grave emitida por el Gobierno del Reino Unido”.

open image in gallery La alerta de emergencia se activó con un sonido agudo a las 7:00 p. m. hora local ( Cortesía )

“Existe un riesgo muy elevado de incendios forestales en todo el país. Los residentes, propietarios de terrenos y visitantes no deben realizar ninguna actividad que pueda provocar un incendio, como parrillas desechables, fogatas, incineradores de jardín o fuegos artificiales. Incluso una pequeña llama puede convertirse rápidamente en un gran incendio forestal, poniendo en riesgo vidas, hogares, negocios y personal de emergencia”, se leía en el mensaje.

Burnham instó a la población a “tomarse en serio la alerta de emergencia” y añadió: “Nuestra prioridad ahora es mantener a todos a salvo y evitar que se produzcan más incendios”.

open image in gallery ( AFP/Getty )

Algunos usuarios de redes sociales expresaron su descontento por haber sido alarmados un viernes por la noche.

Una persona comentó: “Casi me da un derrame cerebral. Estaba esperando ver una nube en forma de hongo elevándose sobre mi casa. Existe Threads”.

“Podrían haber dado algún tipo de aviso”, expresó otro usuario en Facebook, y añadió: “Me asusté muchísimo, pensé que se acababa el mundo”.

“Pensé que estábamos a punto de ser bombardeados”, dijo otro.

Algunas personas se quejaron de que sus mensajes de texto aparecían en galés a pesar de que no podían hablar ni leer ese idioma.

Un usuario comentó en X: “Recibí una alerta de emergencia; entiendo perfectamente que los mensajes sean bilingües, pero solo estaba en galés en mi teléfono y el de mi madre, así que si se tratara de una emergencia real que requiriera una actuación rápida, estaríamos perdidos”.

Otro individuo publicó en Facebook: “Un pequeño consejo: no envíes alertas solo en galés a quienes viven en Gales. ¡No teníamos ni idea de lo que estaba pasando!”.

Un tercero dijo: “Los peores lugares en los que puedes estar cuando se activa la alerta nacional: N°1, un tren lleno”.

El líder del partido derechista británico Restore Britain, Rupert Lowe, se mostró disgustado con el aviso y les dijo a sus seguidores en X: “Una alerta nacional que nos dice que no iniciemos un incendio en sitios donde todo un campo podría incendiarse. ¡Es obvio! Odio muchísimo al Gobierno”.

El viernes, Burnham puso en vigor una prohibición temporal de las parrillas desechables, después de que se dijera que estas barbacoas eran la causa de varios incendios forestales que se habían desatado en todo el país.

El primer ministro declaró que la prohibición, que se aplica a Gales, Escocia e Inglaterra, pero no a Irlanda del Norte, se mantendría vigente “hasta nuevo aviso”, al tiempo que advirtió a los fumadores que no encendieran cigarrillos al aire libre y les instó a desechar las colillas con cuidado.

En lo que va de 2026, Inglaterra y Gales han sufrido más incendios forestales que en todo 2025, y la última oleada de incendios en las Tierras Medias Occidentales ha provocado que la gente huya de sus hogares para ponerse a salvo del avance de las llamas.

Traduccion de Sara Pignatiello