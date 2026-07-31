Europa enfrenta un alto riesgo de incendios este fin de semana: dónde es mayor la amenaza y por qué

En un nuevo episodio marcado por los fenómenos climáticos extremos, una agencia de la Unión Europea advirtió que gran parte del continente podría quedar expuesta a incendios forestales a comienzos de agosto.

Maria Zuber, directora del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE (ERCC), alertó sobre los incendios que ya afectan a España, Francia y Portugal, y expresó su preocupación por el riesgo de que el fuego se extienda a otras regiones de Europa en los próximos días.

“El riesgo ya se está desplazando hacia Grecia y también hacia Europa Central”, declaró a la prensa. “Hasta ahora, Grecia se ha salvado, pero vemos que el riesgo también llegará allí”. Añadió: “Italia afrontará un riesgo elevado a comienzos de agosto y tendremos que ver qué ocurre en la península ibérica. Si la situación también empeora allí, toda Europa estará en llamas”.

Ni siquiera el Reino Unido ha quedado al margen. El jueves 30 de julio se declaró un gran incendio forestal en Suffolk, donde 90 bomberos fueron desplegados para combatir un fuego de gran magnitud, avivado por el viento, en Dunwich Heath.

Según Zuber, el verano de 2026 se perfila como la temporada de incendios más intensa registrada en Europa, superando el récord alcanzado en 2025. La combinación de un invierno y una primavera lluviosos, que favorecieron un crecimiento excepcional de la vegetación, con un verano seco y extremadamente caluroso ha creado las condiciones ideales para que los incendios forestales se inicien y se propaguen con rapidez, ya que esa vegetación actúa como combustible.

open image in gallery En Francia, un incendio ha arrasado una superficie cuatro veces mayor que la de París ( AFP/Getty )

El aumento del riesgo de incendios coincide con un año en el que Europa sigue batiendo récords de calor. El mes pasado, Europa occidental e Inglaterra registraron el junio más caluroso desde que existen mediciones. A nivel mundial, fue el segundo junio más cálido de la historia. Un mes antes, Portugal alcanzó su temperatura más alta para mayo, con 40,3 °C. Además, el Reino Unido y más de 350 ciudades de Francia también marcaron récords para ese mes.

La Organización de las Naciones Unidas advirtió esta primavera que esta tendencia de calor extremo continuará e incluso se intensificará durante los próximos veranos como consecuencia del cambio climático. También prevé que la temperatura media global se mantenga en niveles récord o cercanos a ellos durante los próximos cuatro años. Los 11 años más cálidos registrados ocurrieron desde 2015 y la Organización Meteorológica Mundial considera “probable” que se establezca un nuevo récord antes de 2031.

Los incendios forestales comenzaron antes de lo habitual este año y se propagaron con una rapidez inusual. Para el 1 de julio, el fuego ya había consumido 28.000 hectáreas en Francia y 50.000 en España, más del doble del promedio para esa época del año. Desde entonces, ambos países enfrentaron nuevos incendios de gran magnitud. En Francia, las llamas ya afectaron más de 160.000 hectáreas, la peor cifra de los últimos años, cuando aún falta el período de mayor riesgo, previsto para agosto. Entre 2008 y 2015, el país registró un promedio anual de 15 grandes incendios. En lo que va de 2026, esa cifra ya supera los 300.

“La situación a la que nos enfrentamos hoy es la más difícil que jamás hayamos registrado, la más grave desde la Segunda Guerra Mundial”, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, quien calificó los incendios de totalmente “sin precedentes”.

Los datos también muestran que 2026 ya es el peor año registrado para los incendios forestales en la Unión Europea. Desde comienzos de año se contabilizaron más de 1.400 incendios y unas 434.976 hectáreas fueron arrasadas por las llamas.

Estos son los lugares que enfrentan el mayor riesgo de incendios en los próximos días y semanas.

Francia

Desde la semana pasada, un gran incendio en la región de Burdeos arrasó una superficie cuatro veces mayor que la de París. Los departamentos de Gironda y Landas fueron los más afectados, aunque también se registraron incendios en Lot y Garona, Alto Loira, Var, Oise y Gard.

open image in gallery El incendio en Gironda se mantiene estabilizado, según informaron las autoridades este jueves 30 de julio ( Reuters )

Pese a ello, la situación comenzó a estabilizarse. Las autoridades de Gironda informaron que la noche del miércoles fue relativamente tranquila y señalaron el jueves que el incendio permanecía bajo control. Además, el descenso de las temperaturas en el suroeste de Francia, con máximas cercanas a los 34 °C frente a los 40 °C registrados días antes, junto con lluvias ligeras cerca de Burdeos, permitió que el servicio regional de bomberos se mostrara “optimista”.

Los equipos de emergencia continuarán arrojando agua sobre las zonas afectadas, mientras que los residentes evacuados ya comenzaron a regresar gradualmente a sus hogares.

Sin embargo, el pronóstico de riesgo de incendios de la Comisión Europea para el período comprendido entre el 29 de julio y el 5 de agosto, basado en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), advierte que “condiciones muy extremas” predominan en una amplia zona de Europa occidental y central, con la mayor concentración en Francia y el arco alpino, que se extiende hasta el norte de Italia.

Si persisten las altas temperaturas, la sequedad y los fuertes vientos, se prevé que las próximas áreas de mayor riesgo sean el sureste de Francia y la región mediterránea.

España

La situación también mejoró en España. Un incendio forestal de proporciones históricas, el mayor jamás registrado en el país, en la Sierra Oeste, al oeste de Madrid, dejó de propagarse durante la noche del miércoles. Los servicios de emergencia informaron que el fuego está prácticamente bajo control y que, según la prefectura, “casi no quedan llamas”.

Como resultado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el fin del estado de emergencia nacional por incendios en las regiones de Ávila y Madrid, ya que la situación se ha “estabilizado”.

Sin embargo, el miércoles se declaró un nuevo incendio en Fermoselle, en la provincia de Zamora, al oeste de España, cerca de la frontera con Portugal. Además, las autoridades vigilan un incendio de menor magnitud en el este del país, cerca de Valencia.

Aun así, amplias zonas de España siguen en riesgo, según informó el Ministerio del Interior. Gran parte del norte del país permanece en zona roja, la categoría de mayor riesgo.

open image in gallery Otro incendio se declaró en Fermoselle, cerca de la frontera con Portugal ( Reuters )

Portugal

El lunes 27 de julio, todos los distritos del norte y centro de Portugal, además del distrito sureño de Faro, en el Algarve, quedaron bajo alerta máxima por riesgo de incendios.

El 28 de julio se desató un incendio de gran magnitud en Valpaços, al norte del país, que se extendió hasta el municipio de Mirandela y arrasó unas 23.937 hectáreas. Se estima que el 90% del perímetro está bajo control, aunque los equipos de emergencia aún combaten dos pequeños frentes activos.

Alrededor de 50 municipios del interior de los distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Santarém, Portalegre, Castelo Branco y Faro enfrentan el máximo riesgo de incendios forestales en los próximos días, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera. El organismo indicó que el riesgo se mantendrá elevado al menos hasta el final del fin de semana. Además, explicó que este se calcula a partir de la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento y la cantidad de precipitaciones registradas en las 24 horas previas.

Las zonas costeras de Lisboa, Oporto y el Algarve, que suelen recibir más turistas, por lo general presentan una menor exposición directa a los incendios forestales que las regiones boscosas del interior. Sin embargo, el humo, las interrupciones en el transporte y los problemas de calidad del aire pueden afectar estas áreas cuando se producen grandes incendios en las cercanías.

Grecia

Grecia continúa enfrentando múltiples incendios forestales. La situación más grave se registra en la isla de Creta. Según la emisora pública ERT, los focos en la región de Rétino, al sur de la isla, permanecen “fuera de control” en todos los frentes. Además, los fuertes vientos impiden que los aviones cisterna operen con normalidad, explicó George Tsambakos, vicegobernador regional de Creta.

Hasta el momento, tres bomberos han muerto mientras combatían las llamas y unas 8.000 personas fueron evacuadas de un complejo turístico.

open image in gallery Tres bomberos murieron mientras combatían un incendio forestal en la isla griega de Creta ( AFP/Getty )

El miércoles, varias localidades de la isla de Paros también fueron evacuadas debido a un gran incendio forestal.

Además, varios focos permanecen activos en Plomari, en la isla de Lesbos. Un total de 52 bomberos, junto con equipos de voluntarios, trabaja para contener el fuego. Sin embargo, un portavoz del Servicio de Bomberos de Grecia advirtió que los fuertes vientos aumentan el riesgo de que las llamas vuelvan a intensificarse.

Turquía

Los incendios forestales afectan zonas de Antalya y de la provincia de Muğla, donde se encuentra el popular balneario de Bodrum, dos de los principales destinos turísticos del sur de Turquía durante el verano.

Las fuertes ráfagas de viento favorecieron la rápida propagación de las llamas.

Italia

Italia afrontará un mayor riesgo de incendios forestales a comienzos de agosto, según advirtió Maria Zuber. Hasta el momento, al menos siete regiones —Sicilia, Calabria, Molise, Cerdeña, Apulia, Umbría y Toscana— se han visto muy afectadas por las llamas.

open image in gallery Un incendio forestal consume árboles y pastizales en la zona de Sagana, en el municipio de Monreale, Sicilia, el miércoles ( AFP/Getty )

El pasado fin de semana, la Guardia Costera italiana evacuó a más de 700 personas, entre ellas numerosos turistas, de las inmediaciones de Peschici, en la región de Apulia. “La situación está bajo control”, declaró el alcalde de la localidad, Luigi d'Arenzo, al diario Gazzetta del Mezzogiorno. Días antes, un incendio destruyó seis hectáreas de pinar y un complejo turístico en la ciudad costera de Gallipoli, más al sur.

Sicilia también ha combatido decenas de incendios forestales después de que las temperaturas alcanzaran los 43 °C esta semana.

Según el pronóstico de riesgo de incendios de la Comisión Europea para el período comprendido entre el 29 de julio y el 5 de agosto, basado en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), el norte de Italia enfrenta un riesgo de “condiciones extremas”.

Reino Unido

En el Reino Unido, al menos 90 bomberos combatieron un “incendio forestal de gran magnitud, avivado por el viento”, después de que las llamas se declararan el miércoles a las 5:30 p. m. en Dunwich Heath, en el condado de Suffolk.

open image in gallery Las condiciones de sequía han hecho que Suffolk y gran parte de Inglaterra sean más vulnerables a los incendios forestales ( PA )

En una actualización publicada la mañana del jueves, las autoridades señalaron que podrían necesitar entre 24 y 48 horas para controlar el incendio.

Los expertos advirtieron que cualquier incendio que se origine en el sur de Inglaterra podría volverse “muy grave” debido al prolongado período de sequía.

Actualmente, casi la mitad de Inglaterra está en situación de sequía tras las escasas precipitaciones y dos olas de calor consecutivas. Las zonas afectadas incluyen East Anglia, Hertfordshire, todo Londres, el valle del Támesis, Hampshire, la isla de Wight, Devon, Cornualles, las Midlands Occidentales y la región de Wessex, que abarca Dorset, Somerset, Wiltshire y Gloucestershire. Gales también permanece oficialmente en situación de sequía.

Todo apunta a que julio será el mes más seco registrado en Inglaterra. Además, el pronóstico de riesgo de incendios de la Comisión Europea para el período comprendido entre el 29 de julio y el 5 de agosto, basado en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), ubica a las Islas Británicas e Irlanda en la categoría de mayor riesgo, denominada “condiciones extremas”.

Traducción de Leticia Zampedri