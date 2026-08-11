Nuevos incendios forestales se desataron en Grecia mientras las sucesivas olas de calor extremo del verano mantienen condiciones propicias para la rápida propagación del fuego en distintas zonas de Europa.

Los nuevos focos surgieron apenas unos días después de que los bomberos lograran controlar un incendio mortal en la región de Ática. Ahora, alrededor de 200 efectivos combaten varios frentes al sureste de Atenas, en medio de una temporada que ya ha dejado graves consecuencias.

Al menos cinco bomberos han muerto mientras combatían los incendios que han afectado Grecia en los últimos días.

La amenaza, además, podría intensificarse esta semana. Amplias zonas del sur del país ya se encuentran bajo niveles de riesgo “extremo” o “muy alto”, y se prevé que las áreas amenazadas se extiendan a medida que las temperaturas alcancen los 35 °C hacia finales de la semana.

open image in gallery Bomberos combaten un incendio en una instalación ganadera cerca de Kouvaras, al sur de Atenas ( AFP/Getty )

Una parte importante de los incendios registrados este año en Grecia estaría vinculada a fallas en la red eléctrica. Según datos de la Dirección de Investigación de Delitos de Incendios del Servicio de Bomberos, los fuegos originados por chispas de la infraestructura eléctrica serían responsables de hasta el 75 % de la superficie quemada en el país.

Hasta ahora, las llamas han arrasado más de 30.000 hectáreas, de acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Ante el elevado riesgo de nuevos focos, las autoridades griegas declararon el lunes una alerta de categoría 4 en varias regiones, entre ellas el área metropolitana de Atenas, el Peloponeso, Creta y Ática.

La emergencia se desarrolla, además, en medio de un verano de calor excepcional en Europa. Las temperaturas promedio se sitúan 2,79 °C por encima de la media registrada entre 1991 y 2020, en un contexto que favorece condiciones más secas y aumenta el riesgo de propagación de los incendios.

open image in gallery Helicópteros Bell combaten los incendios forestales en distintas zonas de Grecia ( AFP/Getty )

El calor extremo que golpea Europa no solo ha tenido consecuencias para la salud, sino que también ha creado condiciones favorables para la propagación de los incendios forestales. Un análisis de Bloomberg estima que las altas temperaturas han provocado unas 25.000 muertes este año en España, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Suiza, mientras que el fuego ya ha arrasado más de 550.000 hectáreas en el continente.

En Grecia, esta combinación de temperaturas extremas e incendios cada vez más difíciles de contener ha reavivado las dudas sobre la seguridad de la infraestructura energética en las zonas más expuestas al fuego. La capacidad de prevención del país también arrastra las consecuencias del programa de austeridad aplicado durante la década pasada, cuando los recortes redujeron de forma considerable el personal destinado a prevenir este tipo de emergencias.

Esas preocupaciones han cobrado especial relevancia tras el incendio de Ática. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo haberse originado en la región de Beocia, donde conductores de una red privada que transporta electricidad desde turbinas eólicas hacia la red principal habrían generado chispas, según informó el medio griego eKathimerini.

open image in gallery Bomberos combatieron durante cinco días un incendio forestal en el oeste de Ática, cerca de Atenas ( Reuters )

El incendio de Ática tardó cinco días en quedar bajo control. Fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 130 km/h, impulsaron las llamas y aceleraron su propagación. Durante las tareas de extinción, dos miembros de los equipos de emergencia murieron cuando chocaron dos helicópteros que combatían el fuego. Una de las aeronaves perdió el control y cayó envuelta en llamas.

Estas muertes se sumaron a las de otros tres miembros de los servicios de emergencia apenas unos días antes: dos en Creta y uno en Gytheio, una localidad portuaria del sur del Peloponeso.

En paralelo, la investigación sobre el origen del incendio dirigió la atención hacia un proyecto eólico en Beocia. El viernes, un magistrado griego ordenó prisión preventiva para el alcalde de Stylida, un contratista y un empresario vinculados al proyecto por su posible relación con el inicio del fuego, según informó eKathimerini.

Las pesquisas también se extendieron más allá del incendio de Ática. Los fiscales griegos ordenaron una revisión de los parques eólicos de todo el país para comprobar si cuentan con los permisos necesarios y respetan las normas de funcionamiento.

Aun con la gravedad de la actual temporada, la superficie quemada permanece lejos de los peores registros de Grecia. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), las llamas arrasaron hasta ahora 30.493 hectáreas en el país.

La cifra queda muy por debajo de las 173.774 hectáreas que ardieron en 2023 y las 130.744 de 2021. El peor balance de los años citados corresponde a 2007, cuando el fuego consumió 271.715 hectáreas, casi nueve veces la superficie afectada este año.

open image in gallery Gran parte del sur de Grecia, incluida la región de Atenas, enfrenta un alto riesgo de nuevos incendios forestales esta semana ( AFP/Getty )

Sin embargo, que la superficie quemada este año resulte menor que en temporadas anteriores no reduce la amenaza. Grecia sigue expuesta a incendios de gran magnitud tras una década de escasa inversión en prevención, una situación que todavía podría elevar el balance antes del final de la temporada.

Funcionarios del servicio forestal dijeron a Reuters que la falta de personal dificultó las tareas de prevención y la respuesta posterior a los incendios. El problema adquirió especial relevancia en un país donde el fuego arrasó cerca de un millón de hectáreas en los últimos años, según cifras oficiales.

La escasez de personal se remonta, en gran medida, al programa de austeridad aplicado tras la crisis de deuda soberana de la década pasada. Desde 2000, la cantidad de trabajadores dedicados a prevenir y mitigar incendios cayó a menos de la mitad y hoy no llega a 3.000.

open image in gallery Al menos cinco bomberos murieron mientras combatían los incendios forestales en Grecia ( AFP/Getty )

Vangelis Gountoufas, director general de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente de Grecia, describió la situación como el resultado de “un periodo de abandono total”, aunque señaló que el gobierno ya reconoció la magnitud del problema.

Tras más de dos décadas sin contrataciones permanentes, el servicio forestal incorporó unos 300 trabajadores desde 2024. El gobierno intenta ahora recuperar parte del terreno perdido y destinó cientos de millones de euros de fondos de la Unión Europea a la contratación de miles de bomberos y la compra de equipos durante esta década.

“No siempre es fácil cubrir en dos o tres años una brecha que se creó durante dos décadas”, advirtió Stathis Stathopoulos, responsable del servicio forestal en el ministerio.

Traducción de Leticia Zampedri