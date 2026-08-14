Farage vence al Conde Binface y recupera escaño en el Parlamento en una elección ridiculizada

Nigel Farage derrotó el viernes al candidato cómico Conde Binface, que llevaba un cubo de basura en la cabeza, y recuperó el escaño en el Parlamento al que renunció hace un mes para provocar la elección especial, ampliamente ridiculizada.

Farage obtuvo 22.239 votos y Binface, que quedó segundo, logró casi 9.500 votos. La elección, celebrada en el día más caluroso de lo que va de año, tuvo una participación del 44%.

Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK y a quien algunos ven como un posible próximo primer ministro, renunció de forma abrupta a su escaño en julio en medio de una investigación sobre si no informó de una donación de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) de un multimillonario del sector de las criptomonedas en el extranjero.

Afirmó que se postularía para el escaño vacante para demostrar que contaba con el apoyo de los votantes.

Binface, un candidato reincidente que ha desafiado a primeros ministros en el pasado y el presente, se convirtió en el rival por defecto en un grupo de 34 candidatos después de que los principales partidos boicotearan la campaña al considerarla una maniobra política de Farage.

Farage declaró la victoria de madrugada y no asistió a la proclamación oficial, donde habría tenido que presentarse junto a los demás aspirantes, muchos de ellos con campañas más bien cómicas.

No acudió porque, según contó, la policía le informó de una “campaña organizada para perturbar y desacreditar el resultado”, algo que las autoridades lo desmintieron.

“Contamos con un dispositivo policial proporcionado y sólido para garantizar la seguridad de todos los participantes en el recuento”, manifestó un portavoz de la policía de Essex.

Binface presentó un programa disparatado que incluía la promesa de “bajar tus impuestos y subir los de todos los demás”, construir una vivienda asequible y nacionalizar a la cantante Adele.

La victoria de Farage mostró el sólido apoyo que tiene en la zona de Clacton, en la costa este de Inglaterra, pero no garantiza que vaya a poder conservar el escaño.

Es probable que se reanude la investigación de un organismo de control parlamentario que se suspendió con su renuncia. Una de sus consecuencias podría ser que Farage se vea obligado a dejar el cargo y se convoque una nueva elección.

Si se determina que Farage incumplió las normas del Parlamento y tiene que postularse de nuevo, es probable que otras formaciones —incluyendo el gobernante Partido Laborista y el líder de la oposición, el Partido Conservador— entren en la contienda para ocupar el escaño.

Farage, que fue un actor clave para que Reino Unido votara por abandonar la Unión Europea hace una década, ha obtenido buenos resultados en las encuestas a nivel nacional, aunque sus números han caído durante los meses de escrutinio de sus finanzas.

El organismo del Parlamento que vela por el cumplimiento de sus normas investiga una donación no declarada que Farage recibió en 2024 de Christopher Harborne, un multimillonario de las criptomonedas radicado en Tailandia. Farage sostiene que no debía comunicarlo porque fue un regalo personal que utilizó para pagar su seguridad y fue anterior a su elección.

Sin embargo, los legisladores recién elegidos deben declarar los regalos de más de 300 libras (400 dólares) recibidos en el año anterior si están relacionados con actividades políticas.

Cuando renunció el 7 de julio, describió el escrutinio como un “ataque del establishment” y una “caza de brujas” impulsada por la prensa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.