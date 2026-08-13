Reino Unido se prepara para un verano de calor récord mientras Europa occidental se sofoca

Gran parte de Europa occidental volverá a sufrir un calor asfixiante el jueves, con Reino Unido a las puertas de su quinta ola de calor en un verano excepcional que se espera sea el más caluroso de la historia.

Los meteorólogos prevén que el mercurio alcance los 38º Celsius (100º Fahrenheit) en el centro y el sureste de Inglaterra, rozando el récord de 2003 de 38,5º C para un mes de agosto.

La Oficina Meteorológica británica indicó a principios de semana que bastaría con que las condiciones meteorológicas se mantuvieran en sus valores promedio el resto de agosto para superar el récord del año pasado como el año más caluroso.

Para un país que, en gran medida, no está preparado para hacer frente a este grado de calor, han sido unas semanas especialmente incómodas. Tener aire acondicionado es una rareza más allá de en las tiendas y las oficinas.

Trabajar ha sido especialmente difícil en los hospitales, donde se han dado casos de enfermeras se han desmayado por agotamiento debido al calor, según el Real Colegio de Enfermería (RCN, por sus siglas en inglés).

“Cuando el personal de enfermería se desmaya, se siente mareado, enfermo o incluso termina ingresado en los mismos hospitales en los que trabaja porque sus lugares de trabajo no pueden soportar el calor, eso demuestra hasta qué punto se les está fallando”, manifestó la directora ejecutiva y secretaria general del RCN, la profesora Nicola Ranger.

La mayor parte del país se encuentra ahora oficialmente en situación de sequía, lo que aumenta la presión sobre los recursos hídricos para los hogares, la agricultura y el medio ambiente, que deben buscar medidas tanto a corto como a largo plazo frente al cambio climático causado por el ser humano.

Southern Water, la empresa que gestiona el suministro en el sur de Inglaterra, ha solicitado una inusual orden de sequía que prohibiría a las empresas el uso no esencial de agua, incluyendo para la limpieza de autos y el llenado de piscinas no domésticas, señalando que una ausencia de lluvias “excepcional” ha amenazado el abastecimiento en Hampshire y la isla de Wight. La secretaria de Medio Ambiente, Angela Eagle, decidirá sobre la solicitud, que sería la primera prohibición de este tipo desde mayo de 2006.

Mientras, los incendios forestales han ardido sin control, especialmente esta semana en el New Forest, en el sur de Inglaterra. En lo que va de año se han registrado unos 1.017 fuegos en Inglaterra y Gales, según datos del National Fire Chiefs Council, los mismos que en todo el año pasado, que batió récords.

Aunque no alcanzan la magnitud de los registrados en Francia, Grecia y España, son una prueba más que suficiente de la necesidad de que Reino Unido se adapte a una nueva realidad.

El primer ministro, Andy Burnham, apuntó que considerará la prohibición de las barbacoas desechables ante el riesgo de más incendios forestales, mientras el calor extremo sigue afectando a algunas partes de Reino Unido.

“Creo que debemos transmitir el mensaje alto y claro”, manifestó. “La gente no debería estar utilizar esas barbacoas al aire libre en este momento”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.