Agricultores surcoreanos encuentran papas “hervidas” en la tierra debido al calor récord: “Estoy muy molesto”

En algunas zonas de Corea del Sur, las papas que se cosechan están ya estropeadas, blandas como si hubieran sido hervidas tras semanas de calor que marcaron la temperatura más alta registrada en el país.

Según informaron los medios locales, los agricultores de la provincia de Gangwon, la región montañosa del noreste, excavaron en campos que parecían sanos una semana antes y no encontraron nada que valiera la pena cosechar.

“No se trata solo de uno o dos campos como este. ¿Cómo puedo expresarlo con palabras? Estoy muy molesto”, declaró Lee Sang-hyuk, agricultor de Haean, en el condado de Yanggu, cerca de la frontera con Corea del Norte, a la cadena local SBS.

Dijo que llevaba 40 años dedicándose a la agricultura y que nunca había visto nada igual.

Miles de pyeong de repollo en las cercanías, una unidad coreana equivalente a unos 3,3 metros cuadrados, fueron arados de nuevo en la tierra después de que la cosecha se quemó en el campo mientras los agricultores retrasaban la recolección a la espera de un mejor precio de mercado. El repollo perdido habría valido decenas de millones de wones, lo que equivale a miles de libras esterlinas.

La provincia de Gangwon, la región montañosa del noreste donde se ubican ambas granjas, emitió este mes sus primeras alertas por calor intenso para las ciudades de Chuncheon, Hongcheon y Hoengseong.

Los agricultores afirman que no solo las verduras, sino también los cultivos frutales se vieron afectados. Las manzanas sufren quemaduras solares, en las que la piel expuesta directamente al sol se quema y se decolora, y los duraznos se están agrietando.

Cheon Jeong-tae, un agricultor de manzanas, declaró a SBS que los árboles, que deberían estar adquiriendo color para el festival de la cosecha de Chuseok a finales de septiembre, habían dejado de desarrollarse, y que solo la parte que da al sol se estaba volviendo roja, con el riesgo de que se decolore y se vuelva blanca si continúa el calor.

open image in gallery Un niño juega junto a una fuente en el suelo durante una ola de calor en el centro de Seúl, Corea del Sur ( Reuters )

Según la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea, se atribuye al calor al menos 31 muertes en toda Corea del Sur, además de más de 900.000 cabezas de ganado y 1,4 millones de peces de piscifactoría.

El 2 de agosto, la ciudad de Yangsan, en el sureste del país, alcanzó los 42,5 °C, la temperatura más alta registrada en el país desde que comenzaron las observaciones modernas en 1904.

No solo los cultivos, sino también los propios agricultores se vieron gravemente afectados por el estrés térmico. Afirman que no pueden seguir las recomendaciones oficiales de permanecer en interiores durante las horas de más calor mientras sus cosechas se pudren.

“Nos dicen que no salgamos a trabajar durante el día, pero estos duraznos se siguen pudriendo”, dijo el cultivador de duraznos Park Won-seon.

El presidente Lee Jae Myung comunicó a su gabinete que el clima era diferente a todo lo que el país había experimentado, pidió una reforma del sistema nacional de crisis y afirmó que tales extremos se estaban convirtiendo en la nueva normalidad.

open image in gallery El calor del verano en Corea del Sur causó la muerte de 16 personas en lo que va de año ( AFP/Getty )

Hasta el momento, las evaluaciones de daños se centraron en las muertes y las pérdidas de ganado, y las autoridades aún no pudieron cuantificar la magnitud de los daños a los cultivos. Los agricultores prevén que el precio de los alimentos, que ya son elevados, siga subiendo antes de Chuseok, el festival de la cosecha de otoño de tres días en Corea del Sur, cuando las familias compran grandes cantidades para las comidas festivas.

Las papas se encuentran entre los cultivos que los investigadores ya señalaron como vulnerables.

Un estudio publicado en Potato Research en 2024 por científicos del Centro Leibniz para la Investigación del Paisaje Agrícola y la Universidad Tecnológica de Brandeburgo concluyó que la cosecha de papas de verano de Corea del Sur necesitará variedades desarrolladas para tolerar el calor en cualquier escenario climático, mientras que las papas de primavera podrían beneficiarse de una siembra más temprana.

Corea del Sur registró temperaturas cercanas a los 40 °C antes de que las tormentas brindaran un breve alivio a la brutal ola de calor que azotaba el país. Japón registró 40 °C o más en varias localidades y experimentó su primer día oficialmente designado como día de calor extremo, una categoría presentada este año por su agencia meteorológica. Hong Kong alcanzó los 36,9 °C, su temperatura más alta desde que comenzaron los registros en 1884. Una estación meteorológica en la región china de Xinjiang registró 50 °C en julio.

Según el informe más reciente sobre el estado del clima en Asia de la Organización Meteorológica Mundial, Asia se estuvo calentando a un ritmo aproximadamente dos veces mayor en los últimos 35 años que en las tres décadas anteriores.

Traducción de Olivia Gorsin