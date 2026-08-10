Una radio anunció por error la muerte del rey, transmitió 16 minutos de silencio y un empleado huyó

Se determinó que Radio Caroline infringió las normas de Ofcom al anunciar accidentalmente la muerte del rey.

La emisora de Essex pidió disculpas en mayo después de que se emitieran los mensajes en el programa The Barry Marsh Show, uno de los cuales decía: “Suspendimos nuestra programación habitual hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de Su Majestad el rey Carlos III”.

Tras los mensajes, sonó el himno nacional y se guardaron unos 16 minutos de silencio antes de que el presentador pidiera disculpas por el error.

Dijo: “Me acaban de informar de que reprodujimos por error cierta información hace un rato. Yo no lo oí, pero es incorrecto, se trata de un problema técnico y, por supuesto, pedimos disculpas”.

Según una resolución de Ofcom, un miembro del personal que realizaba tareas de mantenimiento en la computadora del estudio accedió a los archivos de sonido pregrabados y los reprodujo por curiosidad, sin saber que esto provocaría la retransmisión en directo del audio.

Una vez que se dieron cuenta de lo que había sucedido, detuvieron los archivos y “entrarón en pánico y abandonaron el lugar”.

El organismo regulador de los medios de comunicación declaró haber recibido dos quejas sobre la emisión y afirmó que esta había infringido las normas 5.1, que exige que las noticias se informen de forma precisa e imparcial, y 5.2, que exige que los errores en las noticias se reconozcan y corrijan rápidamente en antena.

open image in gallery El programa de radio de Essex se disculpó en mayo después de que se emitieran los mensajes en ‘The Barry Marsh Show’, uno de los cuales decía: “Suspendimos nuestra programación habitual hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de Su Majestad el rey Carlos III”. ( Reuters )

Un comunicado de Ofcom decía: “Consideramos que se trató de una inexactitud muy significativa sobre un asunto de particular importancia pública. Como indicó anteriormente, Radio Caroline no emitió ninguna disculpa ni aclaración hasta aproximadamente 30 minutos después de que se emitieran los anuncios inexactos por primera vez”.

“Observamos que el titular de la licencia estaba supervisando la señal en el momento del incidente y que un ingeniero ya estaba al tanto del problema, pero que se tardó algún tiempo en comprender lo ocurrido y restablecer la programación prevista, situación que se vio agravada por el hecho de que el presentador estaba retransmitiendo el programa de forma remota”.

La emisora afirmó que los archivos que contenían los mensajes iban acompañados de “un conjunto de instrucciones estrictas para presentadores y directivos” que debían seguir antes de reproducirlos, pero que un miembro del personal los reprodujo por curiosidad.

Radio Caroline declaró que se habían tomado el asunto “muy en serio” y que habían actuado “lo antes posible”.

open image in gallery Radio Caroline afirmó que “se tomaron el asunto muy en serio” y que habían actuado “lo antes posible” ( AFP/Getty )

La emisora declaró que el miembro del personal que reprodujo los archivos había sido “reprendido” y se había “disculpado”, y que para evitar que este problema se repitiera, Radio Caroline había eliminado los archivos pertinentes del escritorio de la computadora del estudio.

También indicó que se les había recordado a sus presentadores y al personal de apoyo los procedimientos pertinentes.

Traducción de Olivia Gorsin