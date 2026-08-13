Incendios en Europa: Francia y España enfrentan riesgo extremo mientras las temperaturas alcanzan los 42 °C

Europa atraviesa su quinta ola de calor del verano, lo que aumenta el temor a que las temperaturas extremas provoquen nuevos incendios forestales en el continente.

Los incendios ya arrasaron más de 505.000 hectáreas en Europa durante una temporada con una actividad inusual, después de que las abundantes lluvias del invierno favorecieran el crecimiento de la vegetación y las sucesivas olas de calor la secaran, lo que aumentó el riesgo de propagación del fuego.

Al mismo tiempo, el calor extremo estuvo relacionado con 25.000 muertes este año, según una investigación de Bloomberg que analizó datos de España, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Suiza.

Europa occidental atraviesa el verano más caluroso del que se tenga registro, con temperaturas muy por encima del promedio. Para este jueves se esperan máximas de 42 °C en España, incluso en Córdoba, uno de los principales destinos turísticos, y de 39 °C en Burdeos, donde un enorme incendio obligó a evacuar a más de 200.000 personas el mes pasado.

Ante este escenario, The Independent analiza qué zonas enfrentarán un mayor riesgo de incendios forestales en los próximos días.

Pronóstico de riesgo de incendios

open image in gallery Amplias zonas del continente permanecen bajo un riesgo “muy alto” de incendios forestales, mientras que algunas áreas, marcadas en rojo oscuro, presentan un riesgo “extremo” (Copernicus EFFIS) ( Copernicus EFFIS )

El visor del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) muestra que amplias zonas del oeste, centro, este y sureste de Europa presentan este jueves un riesgo “muy alto” de incendios forestales. Algunas áreas, marcadas en rojo oscuro en el mapa, se encuentran bajo riesgo “extremo”.

La principal amenaza continuará su avance hacia el este antes de disminuir en gran parte de Europa occidental a comienzos de la próxima semana. Para entonces, el sur de España y los países de Europa central concentrarán el mayor riesgo.

Mientras tanto, los incendios continuaban activos este jueves en Europa occidental. En el norte de Francia, unas 1.200 personas fueron evacuadas el miércoles de un campamento después de que dos incendios se propagaran cerca de una playa.

La prefectura de Pas-de-Calais, departamento del norte de Francia que limita con el estrecho de Dover, informó que uno de los incendios estaba bajo control. Sin embargo, las condiciones eran “desfavorables” para combatir el segundo debido al difícil acceso, mientras el fuego avanzaba sin control hacia el sur.

Regiones enteras arrasadas por el fuego

open image in gallery Los incendios quemaron una superficie récord en la Unión Europea en 2026 ( Copernicus EFFIS )

Este verano, los incendios quemaron una superficie récord en Europa. La cifra ya superó la registrada para esta misma época de 2025 y duplicó con creces el promedio de los últimos 20 años, entre 2006 y 2025.

Hasta el 5 de agosto, el fuego había arrasado unas 505.583 hectáreas, frente a las 379.392 registradas para la misma fecha de 2025 y muy por encima del promedio de 197.347 hectáreas entre 2006 y 2025.

Los incendios también provocaron pérdidas económicas de hasta unos 22.000 millones de dólares, según estimaciones de AccuWeather publicadas el jueves pasado. La cifra incluye los costos de la respuesta de emergencia, los daños materiales y el impacto sobre la salud.

En uno de los mayores incendios registrados en los alrededores de Burdeos, las llamas arrasaron cerca de 420 kilómetros cuadrados de terreno, una cifra récord.

Temperaturas récord

open image in gallery El continente registra temperaturas muy por encima del promedio para esta época del año ( Copernicus EFFIS )

Europa occidental registró una temperatura media de 21,62 °C durante los meses de junio y julio, un récord para ese periodo, según un informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea publicado el lunes.

La cifra se situó 2,79 °C por encima del promedio registrado entre 1991 y 2020 y superó el récord anterior, establecido en 2022.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves temperaturas cercanas a los 40 °C en varios destinos turísticos, con máximas de 42 °C en Córdoba, 40 °C en Sevilla y 39 °C en Granada y Madrid. En los próximos días, Barcelona, Málaga y Alicante registrarán valores de entre 30 °C y 35 °C.

Además, gran parte de España permanecerá bajo alertas amarillas y naranjas durante los próximos tres días, con excepción de las costas del este, sur y noroeste.

En Francia, las temperaturas se acercarán a los 40 °C en destinos turísticos como Burdeos, Nantes y Toulouse.

Las lluvias caen por debajo del promedio

open image in gallery Europa también atraviesa un verano inusualmente seco. Las zonas en rojo del mapa muestran las áreas con lluvias por debajo del promedio ( Copernicus EFFIS )

Europa también atraviesa un verano con lluvias muy por debajo de lo habitual, un factor que agravó el riesgo de incendios forestales. Las condiciones de sequía comenzaron en mayo y empeoraron durante julio y agosto.

Los datos del Observatorio Europeo de la Sequía, actualizados al 10 de agosto, muestran que el 50 % del territorio del Reino Unido y la Unión Europea presenta algún grado de sequía, ya sea en niveles de “vigilancia”, “advertencia” o “alerta”. En julio, el 9 % se encontraba en el nivel de alerta.

Además, casi todo el continente, salvo algunas zonas de Escandinavia, registrará menos lluvias de lo habitual entre el 10 y el 16 de agosto, según estimaciones de Copernicus basadas en el sistema de pronóstico mensual del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF).

La falta de lluvias también afectó a cuatro de los principales ríos de Europa: el Loira, el Po, el Ródano y el Danubio, que este mes alcanzaron niveles mínimos récord, según Copernicus.

“La sequía se intensificó desde principios de la primavera debido a la disminución de las lluvias y a las temperaturas superiores al promedio, lo que creó las condiciones para los devastadores incendios forestales de Francia y España en julio”, señaló el Centro Común de Investigación de la Unión Europea.

Traducción de Leticia Zampedri