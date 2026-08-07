Los destinos turísticos de Europa más afectados por incendios forestales y olas de calor

Italia activó la alerta roja por calor extremo en casi todas sus principales ciudades, mientras que se prevé que las altas temperaturas también afecten a varios países de Europa central durante el fin de semana.

Las olas de calor y la sequía que afectan al continente han creado las condiciones ideales para la propagación de incendios forestales, un fenómeno que golpeó con mayor fuerza a Francia, España y Grecia en las últimas semanas.

Cientos de miles de personas tuvieron que evacuar sus hogares y varios bomberos murieron mientras combatían las llamas. Además, los incendios destruyeron viviendas, bosques y comunidades enteras.

Las temperaturas también comenzaron a dispararse en Europa central. Eslovaquia y Austria registraron récords históricos de calor, mientras que varios países enfrentan problemas en su infraestructura debido a que el nivel del río Danubio alcanzó mínimos históricos.

Si tienes previsto viajar a Europa, esto es lo que debes saber sobre los riesgos asociados a las olas de calor y los incendios forestales.

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¿Qué destinos turísticos atraviesan olas de calor?

Italia

El Ministerio de Salud de Italia activó la alerta roja por calor extremo en todas sus principales ciudades, excepto una, para el viernes 7 de agosto, en medio de la cuarta ola de calor del año, cuando se prevén temperaturas cercanas a los 40 °C.

En Latina, ciudad de la región de Lacio, se espera una temperatura máxima de 40 °C durante la jornada del viernes. Otros destinos turísticos también registrarán temperaturas muy elevadas en los próximos días.

Durante el fin de semana, Florencia y Nápoles alcanzarán máximas de hasta 39 °C; Milán y Roma llegarán a 38 °C; mientras que Venecia y Palermo registrarán hasta 37 °C.

open image in gallery Turistas se refrescan junto a un ventilador con nebulizador de agua durante la ola de calor en el Coliseo de Roma, el 6 de agosto de 2026 ( AFP/Getty )

Todas esas ciudades, salvo Milán y Venecia, permanecerán bajo alerta roja durante el fin de semana. En cambio, otras ocho ciudades pasarán a niveles de alerta naranja o amarilla a medida que las temperaturas comiencen a descender.

Durante todo agosto, los ministerios de Cultura y Turismo de Italia pusieron en marcha una iniciativa para extender el horario de atención de los principales museos del país hasta cuatro horas.

La medida incluye tres de los principales atractivos turísticos de Italia: el Coliseo y el Panteón, en Roma, y el Castillo Sforzesco, en Milán.

Además, se instalaron ventiladores con nebulizadores de agua y puestos médicos adicionales en los accesos al Coliseo. También se habilitó una playa urbana gratuita a orillas del río Tíber para que residentes y turistas puedan refrescarse.

Europa Central

Eslovaquia batió el jueves su récord histórico de temperatura al registrar 42,2 °C, según informó su instituto meteorológico. Al mismo tiempo, Austria también alcanzó la temperatura más alta desde que existen registros, con 41,2 °C medidos el miércoles en la ciudad balnearia de Bad Deutsch-Altenburg.

Las altas temperaturas también afectaron al río Danubio, que atraviesa diez países europeos y alcanzó niveles históricamente bajos. Como consecuencia, la mayor central hidroeléctrica de Eslovaquia tuvo que suspender sus operaciones por la falta de agua.

open image in gallery Una embarcación avanza por el río Danubio, cuyo caudal alcanzó niveles históricamente bajos durante la ola de calor, cerca de Bad Deutsch-Altenburg, Austria ( Reuters )

La reducción del caudal también provocó problemas en Hungría, donde afectó el funcionamiento de la única central nuclear del país que utiliza el agua del Danubio para refrigerar sus reactores. Ante esta situación, el gobierno decidió apagar durante la noche la iluminación decorativa y no esencial de todos los edificios estatales, incluidos algunos de los principales atractivos turísticos de Budapest, como el Parlamento, gran parte del Castillo de Buda y el Puente de las Cadenas.

Balcanes

En Bosnia, numerosos turistas buscaron refugio del calor en la cueva de Vjetrenica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde la temperatura se mantiene de forma constante en 11 °C. La cueva se encuentra a unos 24 kilómetros de Dubrovnik, lo que la convierte en un destino muy frecuentado por visitantes que llegan desde Croacia.

open image in gallery Turistas visitan la cueva de Vjetrenica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde la temperatura se mantiene en 11 °C durante todo el año y ofrece un refugio frente al calor del verano ( Reuters )

Mientras tanto, en Dubrovnik, las autoridades recomendaron evitar las playas durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares con sombra. Además, el servicio meteorológico de Croacia mantiene alertas por condiciones peligrosas para este fin de semana en las regiones de Dubrovnik, Split y Rijeka.

Francia, España y Grecia

Francia, España y Grecia figuran entre los países más afectados por las altas temperaturas, que en las últimas semanas provocaron evacuaciones masivas debido a los incendios forestales.

En Francia, las temperaturas bajaron con respecto a la semana pasada. Sin embargo, algunas regiones del sureste permanecen bajo alerta naranja por calor, con máximas previstas de entre 35 y 39 °C y picos que podrían alcanzar los 40 °C en los departamentos de Gard y Var.

Además, medios locales informaron que el país podría enfrentar una quinta ola de calor la próxima semana.

open image in gallery Imagen aérea de un edificio destruido por un incendio forestal en Porto Germeno, Grecia, el 5 de agosto de 2026

En Grecia, todas las regiones, excepto las islas Cícladas, permanecen bajo alerta amarilla, mientras las temperaturas continúan cerca de los 40 °C.

La semana pasada, residentes y turistas fueron evacuados de localidades de Creta, como Kyra Vrysi, Agia Galini y otros pueblos cercanos, después de que los fuertes vientos avivaran un incendio forestal cerca de populares destinos turísticos.

En España, gran parte del centro, sur y este del país permanecerá bajo alertas amarillas o naranjas durante el viernes y el sábado. Sin embargo, se espera que las temperaturas comiencen a descender el domingo, aunque algunas zonas del territorio continental y las Islas Baleares seguirán bajo alerta amarilla.

Traducción de Leticia Zampedri