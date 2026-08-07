Plan para limitar el “consumo de pie” irrita a dueños de pubs y políticos de Reino Unido

Una propuesta para limitar el “consumo vertical”, un eufemismo burocrático para tomarse un trago de pie, se ha convertido en un dolor de cabeza político para un consejo de gobierno local en Londres.

Distintos políticos que van desde el primer ministro Andy Burnham hasta el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se han sumado para criticar la idea del Ayuntamiento de Westminster, responsable de otorgar licencias a pubs y restaurantes en el West End, un importante centro de vida nocturna popular entre turistas y residentes.

Una característica de muchos de esos pubs es la multitud de bebedores que deambulan compartiendo tragos con amigos, a menudo saliendo a la calle en las templadas noches de primavera y verano. Lesley Lewis, que dirige el pub French House en Soho desde hace 37 años, dijo que desalentar esa tradición solo empujaría a los clientes a otras zonas de la ciudad.

“Dependemos de esa gente de pie para los alquileres y las tasas (impuestos) que nos asignan”, afirmó. “La gente quiere divertirse en Soho, quiere tomar algo afuera, quiere bailar. No quiere sentarse y quedarse simplemente donde está; quiere conocer gente y charlar”.

Con los periódicos británicos llenos de titulares como “¿Solo sentados en los pubs?” y “Los pubs de Soho no aceptarán sin más una ofensiva contra el ‘consumo vertical’”, el consejo de Westminster respondió a las informaciones “confusas” que, según dijo, tergiversaron sus planes.

El líder del consejo, Paul Swaddle, emitió un comunicado de prensa en el que subrayó que la propuesta forma parte de un borrador de política que aún está abierto a comentarios del público. El objetivo del consejo es reducir el ruido y el comportamiento desordenado alentando a bares y restaurantes a atender a más personas en sus mesas, no prohibir que alguien tome una bebida de pie, señaló.

“Quiero dejar claro lo que tratamos de lograr”, manifestó. “Esto tiene que ver con la seguridad, no con impedir que alguien esté de pie en la barra con una cerveza en la mano”.

El borrador de la política de licencias del consejo incluye una propuesta para desalentar la “embriaguez excesiva” alentando a los propietarios de negocios a ofrecer más oportunidades “para que la gente se siente y disfrute de una bebida y pida comida con servicio en mesa, en lugar de espacios de barra abiertos que atienden el consumo vertical de alto volumen”.

Westminster tiene más pubs, bares y restaurantes con licencia para vender alcohol que cualquier otra autoridad local de Reino Unido.

Aunque la declaración de política del consejo destaca el importante papel que la industria de la hospitalidad desempeña en la economía local, también indica que los líderes locales deben garantizar que Westminster sea “un gran lugar para vivir” para sus residentes.

Eso no detuvo las críticas de funcionarios gubernamentales de mayor rango, que se han centrado en apuntalar una industria de la hospitalidad que aún no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19.

Un portavoz de Burnham sostuvo que los pubs llenos de gente de pie compartiendo una cerveza no son una molestia, sino parte de la “vida británica”. El primer ministro alienta a los líderes locales a trabajar con la industria de la hospitalidad para que los pubs puedan prosperar, añadió.

“Los pubs que tenemos están en el corazón de las calles comerciales, y creo que es realmente importante dejar claro al inicio de mi etapa en el cargo que seré un defensor de ellos”, declaró Burnham a los periodistas el mes pasado mientras visitaba un pub llamado The Hare en Harlow, Essex. “Alzaré la voz por ellos y actuaré”.

Khan sugirió que, en los próximos meses, usaría nuevas facultades que se otorgarán a su oficina para revisar la política de Westminster.

“No se puede gestionar un distrito de vida nocturna mundialmente famoso con una mentalidad de salón comunal”, escribió Khan en X. “La hospitalidad y la vida nocturna de Londres sostienen empleos, cultura y crecimiento”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.