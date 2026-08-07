Operación policial liderada por España desmantela red de tráfico de personas en el Mediterráneo

Un operativo policial encabezado por España desmanteló una importante red criminal implicada en el tráfico de migrantes, drogas y armas a través del Mediterráneo occidental, anunciaron el viernes la agencia policial de la Unión Europea, Europol, y la Guardia Civil española.

La desarticulación del grupo puso de manifiesto el carácter altamente profesional y muy lucrativo de las operaciones de tráfico de migrantes y de drogas en el mar que separa Europa del norte de África.

Las autoridades españolas describieron la red como una de las “mayores organizaciones criminales especializadas en el tráfico marítimo de seres humanos en el Mediterráneo”.

El anuncio se produjo una semana después de que la migración irregular hacia España acaparó la atención internacional cuando decenas de miles de personas irrumpieron en Ceuta, un territorio español en el norte de África, en una oleada atribuida a rumores descontrolados en internet sobre la apertura de la frontera. La mayoría han regresado a Marruecos.

Europol explicó que la red que ayudó a desmantelar “organizaba el almacenamiento, transporte, repostaje, traslados marítimos, mantenimiento de embarcaciones y servicios de contravigilancia” para otras bandas de traficantes.

La agencia, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, respaldó y ayudó a coordinar la operación que las autoridades españolas iniciaron en 2023, en la que participaron la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como fuerzas del orden de Francia, Polonia y Portugal, además de Europol.

Las detenciones fueron el resultado de un “día de acción” el 16 de junio, que condujo a 77 arrestos en España y uno en Argelia, y a la incautación de 18 lanchas motoras —incluidas embarcaciones de alta velocidad—, drogas, teléfonos satelitales, una pistola y más de 25.000 euros (29.000 dólares) en efectivo, indicó Europol.

Un video difundido por las autoridades españolas mostró a agentes arrestando a sospechosos y contando grandes fajos de billetes de 50 euros hallados durante los cateos.

La red mantenía una ruta de contrabando de doble sentido entre Argelia y España: llevaba drogas hacia el país africano y, en el viaje de vuelta, abarrotaba embarcaciones con migrantes hacia localidades costeras españolas, de acuerdo con la Guardia Civil.

“Se les considera responsables de al menos 64 operaciones migratorias mediante las cuales presuntamente introdujeron de forma clandestina a más de 2.000 migrantes en España, obteniendo beneficios superiores a 24 millones de euros”, afirmó en un comunicado.

Entre los detenidos había cuatro presuntos líderes de la red, precisó la Guardia Civil.

“Utilizaban métodos extremadamente violentos para proteger las embarcaciones y resistirse a las fuerzas del orden”, agregó.

Según Europol, la red operaba una flota de embarcaciones que incluía “lanchas rápidas fantasma, embarcaciones diseñadas para evitar el registro y la detección, que están prohibidas en España”.

Los investigadores creen que los sospechosos implicados en el tráfico de migrantes “perpetraron agresiones sexuales, maltrato físico y los sometieron migrantes a condiciones inhumanas en alojamientos improvisados”, manifestó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.