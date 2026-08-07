León se reunirá con sobrevivientes de abusos del clero en su próximo viaje a Francia

El papa se reunirá con sobrevivientes de abusos cometidos por el clero durante un viaje de cuatro días a Francia el próximo mes, que incluirá una visita a la sede de la UNESCO, un encuentro con obispos franceses en Lourdes y una reunión interreligiosa en la ciudad fronteriza de Metz, anunció el Vaticano el viernes.

En un breve comunicado aparte, la Santa Sede destacó el encuentro con varios sobrevivientes de abusos y señaló que las propias víctimas participarán en los preparativos del acto. El momento y el lugar se darán a conocer más adelante.

León XIV se reunió con seis sobrevivientes durante su reciente viaje a España, donde la jerarquía católica apenas ha comenzado a afrontar su legado de abusos y encubrimientos, después de haber minimizado durante mucho tiempo la magnitud del escándalo.

En Francia, un reporte de 2021 estimó que 330.000 niños habían sufrido abusos sexuales por parte de personal de la Iglesia durante un periodo de 70 años. El mes pasado, el pontífice señaló su compromiso de continuar la lucha contra los abusos sexuales del clero al poner al obispo francés Thibault Verny al frente de la comisión asesora del Vaticano para la protección de la infancia.

El viaje a Francia del 25 al 28 de septiembre, que se confirmó en mayo, será la cuarta salida al extranjero de León en este año.

El papa hizo un viaje de un día a Mónaco en marzo, visitó cuatro naciones africanas en abril y España y las Islas Canarias en junio. La Santa Sede confirmó también esta semana que realizará su primera visita a América Latina como pontífice en noviembre, con paradas en Uruguay, Argentina y Perú, donde sirvió durante más de tres décadas.

León iniciará su recorrido por Francia el 25 de septiembre en París, con una reunión con el presidente del país, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Allí se dirigirá a autoridades, a la sociedad civil y al cuerpo diplomático antes de pronunciar un discurso en la sede de la agencia cultural de Naciones Unidas, la UNESCO. Más tarde oficiará misa en la catedral de Notre-Dame y terminará la jornada en una vigilia de oración con jóvenes en el estadio nacional.

El pontífice hará de la inclusión social, la participación activa y los nuevos conversos los ejes centrales de su agenda para el segundo día: visitará el centro Maison Bakhita de apoyo social e integración antes de un encuentro con una asamblea sinodal que trabaja para involucrar a los laicos en los asuntos de la Iglesia, así como a católicos bautizados recientemente.

Más tarde ese día viajará a Lourdes, uno de los lugares de peregrinación más importantes del catolicismo, donde rezará en la Gruta de las Apariciones y se reunirá con el personal y con enfermos del Accueil Notre-Dame. Cerrará la jornada con uno de los ritos emblemáticos de Lourdes: el rezo del rosario y la procesión de antorchas por el santuario.

León pondrá fin al viaje en Metz, cerca de la frontera con Luxemburgo y Alemania, donde asistirá a un acto interreligioso en un centro de conferencias que lleva el nombre de Robert Schuman, un estadista francés considerado uno de los padres fundadores de la integración europea. Schuman, católico, fue declarado “venerable” en 2021, un paso en el proceso hacia la santidad.

Mientras su predecesor, el difunto papa Francisco, se mantuvo en gran medida alejado de los grandes centros europeos del cristianismo durante sus 12 años en el cargo, León parece estar prestando más atención a la experiencia de los fieles europeos.

Francisco visitó Francia dos veces, pero nunca en una visita de Estado a París: hizo un viaje de un día a Estrasburgo en 2014 para dirigirse al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Y visitó la ciudad portuaria de Marsella para una conferencia sobre migración en 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.