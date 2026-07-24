¿Qué destinos turísticos de Europa enfrentan las olas de calor más intensas este verano?

Las temperaturas en España se acercan a máximos históricos mientras una intensa ola de calor se extiende por gran parte del país, en un episodio de calor extremo que también afecta a otras zonas de Europa.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió sobre un “peligro extraordinario” al pronosticar temperaturas de hasta 44 °C para el jueves, apenas unos grados por debajo del récord nacional de 47,6 °C registrado hace cinco años.

Además, el país enfrenta uno de los peores incendios forestales de su historia reciente, que ya ha consumido cerca de 32.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara.

Al mismo tiempo, Francia evacuó a miles de personas cerca de Burdeos, en el suroeste del país, debido a los incendios forestales que afectan la región.

Estas son las últimas actualizaciones sobre la situación en distintos países europeos, donde algunos comienzan a dejar atrás la ola de calor, mientras otros continúan bajo temperaturas extremas. Aunque cada nación cuenta con su propio sistema de alertas meteorológicas, el nivel rojo suele indicar condiciones de riesgo extremo.

¿Cuándo se producirá la próxima ola de calor en los destinos turísticos de Europa?

España

La AEMET emitió una alerta roja por “peligro extraordinario” para el jueves 23 de julio ante la previsión de temperaturas de hasta 44 °C en Murcia. En Albacete, Valencia y Alicante también se esperan máximas de hasta 42 °C.

Además, gran parte del este y el centro de España permanecen bajo alertas naranjas y amarillas, con temperaturas previstas de entre 30 y 40 °C, mientras que también se han emitido avisos por tormentas.

Por otra parte, la AEMET indicó que el riesgo de incendios forestales se mantiene “muy alto o extremo” en gran parte de la España peninsular y Baleares. Asimismo, señaló que el viernes más regiones del país estarán bajo alerta “extrema” antes de que el riesgo comience a disminuir durante el fin de semana.

En cuanto a las previsiones, las alertas por calor extremo se mantendrán hasta el viernes. Sin embargo, la agencia anticipa un breve alivio durante el fin de semana, antes de que las temperaturas vuelvan a aumentar en los días siguientes.

Francia

Las temperaturas han descendido tras la última ola de calor y, en la mayor parte del país, se mantienen entre los 20 y los 30 °C. Según las previsiones, esta tendencia continuará la próxima semana, después de un breve período de temperaturas más frescas durante el fin de semana.

No obstante, Météo-France mantiene la alerta por el elevado riesgo de incendios forestales en la costa mediterránea, Córcega y zonas del suroeste y oeste del país.

Además, la sequía está reduciendo el caudal de los ríos en distintas regiones, lo que podría afectar actividades turísticas como la navegación y los deportes acuáticos. También se han impuesto restricciones al consumo de agua en propiedades privadas.

Portugal

Por su parte, Portugal tendrá un fin de semana con tiempo seco y temperaturas ligeramente superiores a lo habitual para la época del año, con máximas de hasta 40 °C. En general, durante los próximos días los valores rondarán los 25 °C, sobre todo en la costa.

Hasta el momento, no hay alertas meteorológicas vigentes en el país.

Italia

En Italia, dos ciudades permanecen bajo alerta meteorológica roja: Cagliari y Palermo, donde se prevén temperaturas máximas de hasta 37 °C.

Además, Cagliari seguirá bajo alerta roja el viernes, cuando los termómetros podrían alcanzar los 38 °C. En la mayoría de las demás ciudades italianas rigen alertas verdes o amarillas durante los próximos días, mientras que para el sábado no se prevén avisos meteorológicos de importancia.

Por otra parte, el país también enfrenta varios incendios forestales. En Sicilia, un bombero murió mientras combatía uno de los focos activos.

Grecia

Mientras tanto, Grecia se prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas. Según el Servicio Meteorológico Nacional Helénico (HNMS), en los próximos días se esperan fuertes lluvias y tormentas eléctricas, con alertas rojas para las islas Espóradas, Eubea y Tesalia el viernes, y para Eubea el sábado.

Asimismo, existe riesgo de vientos intensos, alta actividad eléctrica y granizo localizado. Pese a ello, las temperaturas han descendido tras la reciente ola de calor, que alcanzó los 41 °C y llevó a las autoridades a prohibir el trabajo al aire libre durante las horas de mayor calor.

De acuerdo con las previsiones, el viernes se esperan tormentas y lluvias intensas en gran parte del país, donde permanecen vigentes alertas amarillas y naranjas.

Croacia

El Servicio Meteorológico e Hidrológico de Croacia (DHMZ) informó que no se prevén alertas meteorológicas de nivel rojo en los próximos días.

Según el organismo, el tiempo será mayormente soleado hasta el sábado, aunque el viernes se esperan vientos fuertes y rachas asociadas a tormentas en algunas zonas. Las temperaturas alcanzarán los 30 °C el jueves, pero se mantendrán más moderadas en gran parte del país.

¿Los incendios forestales están afectando a los destinos turísticos?

Sí. Francia, España e Italia registran incendios forestales activos tras las altas temperaturas que han afectado al continente.

En Francia, unas 12.000 personas fueron evacuadas de sus hogares y alojamientos turísticos en el suroeste del país, después de que el fuego consumiera más de 2.800 hectáreas en los alrededores de la bahía de Arcachón. Además, otras 8.800 personas también están siendo trasladadas debido al avance de los incendios en la región de Gironda.

En Italia, el jefe de Protección Civil de Sicilia, Salvo Cocina, informó el miércoles que se habían registrado más de 350 incendios en la isla, incluidos diez de gran magnitud que obligaron a realizar evacuaciones preventivas.

Por su parte, en España, los bomberos continuaban el miércoles combatiendo un incendio forestal que ha arrasado más de 32.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara, en el centro del país, cerca de Madrid, y que ya es considerado el segundo mayor incendio de la historia de España.

Traducción de Leticia Zampedri