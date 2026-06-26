¿Cuándo terminará la ola de calor en Europa? El pronóstico para Francia, España y Grecia

Europa atraviesa una ola de calor extrema que ya ha dejado decenas de muertos, con temperaturas que a principios de esta semana superaron los 40 °C en varios países.

El episodio, calificado como sin precedentes, ha obligado al cierre de escuelas, ha ralentizado el servicio ferroviario, ha provocado cortes de electricidad que afectan a decenas de miles de hogares y ha llevado a los agricultores a cosechar sus cultivos durante la noche para evitar las horas de mayor calor.

En Francia, la Torre Eiffel tuvo que cerrar temporalmente y unos 68.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico después de que los termómetros superaran los 43 °C.

Las autoridades francesas informaron que al menos 48 personas han muerto como consecuencia de la ola de calor, 40 de ellas por ahogamiento, en una jornada que registró una temperatura media nacional de 29,8 °C, la más alta desde que existen registros.

open image in gallery Francia es, hasta ahora, el país más afectado por la ola de calor ( AFP/Getty )

El calor extremo también golpea a España y al Reino Unido, donde para este miércoles se prevén temperaturas cercanas a los 40 °C en Londres.

Alemania, por su parte, se preparaba para máximas de hasta 37 °C, especialmente en el suroeste del país, después de que seis personas murieran ahogadas durante el fin de semana mientras buscaban aliviarse del intenso calor. Aunque se esperaban tormentas eléctricas el martes por la tarde, los pronósticos indican que las temperaturas volverán a rondar los 30 °C el miércoles.

Francia

Francia es, hasta ahora, el país más afectado por la ola de calor. Amplias zonas del oeste han registrado temperaturas superiores a los 40 °C durante varios días consecutivos.

El martes se vivió la jornada más calurosa desde que existen registros, hace casi 80 años, con una máxima de 44,3 °C en la localidad de Pissos, en el suroeste del país.

El miércoles, los termómetros volvieron a alcanzar valores extremos, con máximas de hasta 43 °C y alrededor de 40 °C en París.

La capital francesa no experimentará un alivio importante hasta el domingo, cuando se esperan máximas cercanas a los 30 °C. El descenso más notable llegará a principios de la próxima semana, con temperaturas que rondarán los 25 °C.

Sin embargo, algunas regiones del sureste, que hasta ahora han escapado de los picos más intensos registrados en el oeste, seguirán soportando un calor sofocante, con temperaturas cercanas a los 30 °C durante los próximos días.

España

España también ha sufrido los efectos de la ola de calor, que desde el fin de semana ha dejado temperaturas superiores a los 40 °C y la muerte de dos adultos mayores por golpe de calor.

Aunque este miércoles los termómetros comenzaron a descender ligeramente, con máximas cercanas a los 30 °C en buena parte del país, el alivio será temporal y las condiciones se mantendrán más soportables durante el fin de semana.

Sin embargo, los pronósticos apuntan a un nuevo repunte de las temperaturas hacia el final del fin de semana y durante la próxima semana, con valores cercanos a los 40 °C en el suroeste de España y en algunas zonas del sur de Portugal.

Según una previsión a largo plazo de Ventusky, algunas localidades del sur de España, próximas a Sevilla, podrían alcanzar los 45 °C el próximo 4 de julio.

open image in gallery Al menos 48 personas murieron en Francia durante la ola de calor ( AFP/Getty )

Italia

En Italia, los meteorólogos advierten que las condiciones podrían empeorar, especialmente en las regiones del centro y el norte del país, donde se espera que la ola de calor alcance su punto máximo entre el domingo y el lunes.

Las temperaturas podrían llegar a los 41 °C entre las regiones de Toscana y Emilia-Romaña, mientras que en zonas costeras como Liguria la combinación de calor y alta humedad podría elevar la sensación térmica hasta los 45 °C.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud italiano emitió la alerta máxima por calor para 16 ciudades, entre ellas Florencia, Milán, Roma, Turín y Verona.

Alemania

En Alemania, las autoridades también se preparan para un aumento significativo de las temperaturas, que la próxima semana podrían alcanzar niveles récord.

Aunque hasta ahora el país no ha experimentado los efectos más extremos de la ola de calor, las altas temperaturas ya han obligado a las autoridades a reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de un nuevo episodio de calor intenso.

open image in gallery Las temperaturas en Alemania superarán los 40 °C este fin de semana ( AFP/Getty )

Sin embargo, hacia finales de esta semana las temperaturas comenzarán a aumentar a medida que la masa de aire cálido avance desde Francia hacia el noreste de Europa. Para el fin de semana, amplias zonas del este y el oeste de Alemania podrían alcanzar máximas cercanas a los 40 °C.

Se espera que el lunes llegue un alivio, cuando las temperaturas desciendan hasta situarse alrededor de los 20 °C, conforme la ola de calor se desplace hacia Europa del Este.

Grecia

Grecia ha logrado esquivar los episodios más extremos de calor registrados esta semana en otros países europeos, pero los pronósticos indican un aumento gradual de las temperaturas de cara al fin de semana.

Para mediados de la próxima semana, algunas zonas del norte, en los alrededores de Salónica, y del suroeste del país podrían registrar máximas de hasta 40 °C.

En Atenas, en cambio, se prevé un ambiente algo más moderado, con temperaturas que rondarán los 30 °C.

Reino Unido

En el Reino Unido, al menos 1.000 escuelas permanecerán cerradas total o parcialmente durante los próximos dos días debido a una inusual alerta roja por calor extremo emitida para Inglaterra y Gales.

Los meteorólogos prevén que las temperaturas alcancen los 40 °C el miércoles y el jueves en algunas zonas del país.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) activó una alerta roja que abarca un amplio territorio, desde Londres hasta Swansea y desde Somerset hasta Birmingham, además de ciudades costeras como Brighton, Portsmouth y Southampton, ante el riesgo que representan las temperaturas excepcionalmente altas.

Traducción de Leticia Zampedri