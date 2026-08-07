Del altar al calipso: el padre Paul canta lo que ya no puede predicar

Un sacerdote católico suspendido en una diminuta isla del Caribe ha adoptado el calipso para hacer oír su voz sobre temas como Gaza y el abuso sexual dentro de la iglesia.

El padre Gerard Paul, originario de Granada, ya no puede oficiar misas, funerales, bodas ni bautizos tras criticar repetidamente a la iglesia y al clero. Pero eso no le ha impedido predicar a través de los cadenciosos ritmos del calipso, un género musical afrocaribeño conocido por sus letras ingeniosas y su comentario social satírico.

“Es una especie de púlpito para mí”, dijo Paul a The Associated Press en una entrevista telefónica esta semana.

El sacerdote, de 64 años, debutó este año en Spicemas, el mayor carnaval de soca y calipso de Granada. Como muchos carnavales anuales en todo el Caribe, esta fiesta celebra la rebelión contra la esclavitud. Paul logró llegar a la final y competirá como “Father Paul” contra otros 10 cantantes este fin de semana, entre ellos, “Killa B” y “Sour Serpent”.

Paul ingresó al seminario hace 40 años y ha sido sacerdote durante 32: “Siempre me preocupó la difícil situación de las masas, así que vi a la iglesia como un vehículo para el cambio social”.

Su primer acercamiento al calipso llegó en 1988, cuando aún estaba en el seminario en Trinidad y Tobago. El seminario organizó un concurso de calipso en el que Paul debutó y quedó en segundo lugar.

Luego, sus deberes sacerdotales dominaron su vida, pero cuando fue suspendido hace dos años tras un sermón en el que criticó las acciones de Israel en Gaza, Paul volvió a abrazar el calipso. Hasta ahora ha grabado dos canciones: “Oh Gaza” y “Ah Want Ah Radar”.

“No puedo decir exactamente que extrañe el ritual”, señaló, en referencia a su labor como sacerdote. “Aunque me encantaba el ritual... también tiene muchas limitaciones”.

Indicó que, si bien le encantaba interactuar con su congregación, ser cantante de calipso le permite llegar a un público más amplio.

“Cuando estás en un mundo pequeño, sientes que ese es todo el mundo”, expresó Paul. “Cuando se te abre un mundo mucho más grande, no puedes volver atrás”.

El canto como forma de crítica social

Paul es conocido por su canción “Ah Want Ah Radar”, una tonada basada en la solicitud real del gobierno de Estados Unidos para instalar un radar en el aeropuerto internacional de Granada el año pasado, mientras el ejército estadounidense atacaba embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe.

Paul canta sobre la demora del gobierno de Granada para tomar una decisión, y sobre cómo Estados Unidos terminó instalando un radar en la vecina Tobago.

En la canción, Paul le pide al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un radar propio, que, según dijo, usaría para exponer el abuso sexual dentro de la iglesia.

“Le ruego a Estados Unidos, por favor”, canta Paul.

“Todos sabemos que la fe católica dice que los sacerdotes deben ser célibes, pero aman lo que dicen odiar. Y es solo un encubrimiento desde el nivel más alto”, canta como parte de una letra explícita que hace referencia a miembros del clero teniendo relaciones sexuales con niños.

Un sermón condujo a la suspensión

Paul, quien en años recientes enfureció a la iglesia, recibió una suspensión indefinida en abril de 2024.

En imágenes grabadas y luego eliminadas por Good News Catholic Communications, un brazo de la Diócesis Católica de St. George en Granada, Paul criticó a Israel y lo acusó de cometer genocidio en Gaza —algo que Tel Aviv niega enérgicamente— durante un sermón de marzo de 2024 en la Catedral de la Inmaculada Concepción en St. George.

Paul instó al papa, a los obispos y a los sacerdotes a alzar la voz durante su sermón, que fue publicado en redes sociales por The Bubb Report, un programa semanal local de periodismo de investigación.

“No podemos predicar correctamente el evangelio si no defendemos la justicia”, manifestó, mientras algunos miembros de la congregación aplaudían. “Cuando permaneces en silencio, cuando te sientas en silencio, eres parte de la injusticia”, añadió.

El entonces obispo Clyde Harvey criticó el sermón de Paul, lo calificó de “diatriba” y dijo que no le dio permiso al sacerdote para decir lo que dijo.

“Podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una iglesia que a veces falla, pero… siempre se levanta donde puede por la justicia”, afirmó Harvey.

Paul fue suspendido indefinidamente el 4 de abril de 2024. En un comunicado, Harvey acusó al sacerdote de ataques “persistentes” contra la iglesia y sus líderes, y sostuvo que sus declaraciones “han confundido, dañado y escandalizado a muchas personas llenas de fe. Han desacreditado a sus compañeros del clero”.

“Cuando el padre Paul dijo: ‘No me arrepiento y lo haré de nuevo’, se colocó más allá de la revisión y de la corrección fraterna. Ninguna institución puede sobrevivir cuando se adoptan tales actitudes y acciones”, escribió Harvey.

El 8 de abril de 2024, Harvey dijo en un video publicado en redes sociales que Paul no fue suspendido por sus comentarios sobre Gaza, y señaló que esos sentimientos han resonado dentro y fuera de la Iglesia católica. En cambio, fue suspendido por “su continua falta de respeto por la iglesia de la que es sacerdote” y por no “corregir sus errores”, indicó.

“El padre Paul ha expresado sus opiniones de maneras que parecen burlarse de la autoridad”, agregó.

Harvey subrayó que la suspensión no es una expulsión del sacerdocio.

Sin embargo, Paul sigue suspendido dos años después.

El sacerdote llegó a la final cantando temas que incluyen “Oh Gaza”, un comentario mordaz sobre la ofensiva militar israelí en el enclave que ha matado a más de 73.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, y en el que Paul describe muertes “mientras retumban los tambores de Sion y los misiles caen”.

“Es un momento para alzar una voz por ellos”, canta. “No se puede fingir simplemente que todo está bien, Gaza está en mi mente… Cuando la Iglesia no quiso tomar postura, yo voy a predicar, yo voy a predicar”.

___

Gibbs informó desde Puerto España, Trinidad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.