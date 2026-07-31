Miles de migrantes llegan a Ceuta; España envía al ejército a una frontera colapsada “por completo”

España desplegó a sus fuerzas armadas para restablecer el orden en su frontera con Marruecos en Ceuta, que colapsó “por completo” después de que nueve personas murieron durante un cruce masivo de migrantes desde Marruecos.

Las Fuerzas Armadas enviaron a 60 personas para reforzar a la policía en el enclave español, después de que el jueves la policía se viera desbordada por miles de migrantes.

Madrid anunció que enviaría a las Fuerzas Armadas para ayudar a la Guardia Civil “a mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, y agregó que el primer ministro, Pedro Sánchez, acompañaría al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una visita a la zona el viernes.

“La situación es un caos absoluto”, afirmó Rachid Sbihi, presidente de la asociación que representa a los oficiales de la Guardia Civil de España en Ceuta, quienes se encargan de vigilar la frontera.

open image in gallery Los medios españoles informaron que entre 2.000 y 3.000 personas cruzaron el jueves desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta ( AP )

“No es posible dar cifras precisas, pero hay miles de migrantes cruzando”, aseguró, y agregó que la frontera había “colapsado por completo”.

Las imágenes de video mostraban a cientos de migrantes cruzando a nado desde el lado marroquí utilizando cámaras de aire inflables y otros dispositivos de flotación, mientras que otros rompían una puerta de la cerca y corrían hacia la ciudad, muchos gritando: “¡Viva España!”.

La televisión estatal TVE informó que entre 2.000 y 3.000 personas habían cruzado.

La escena recordaba al cruce ocurrido en mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas procedentes de Marruecos y África subsahariana, muchas de ellas menores de edad, ingresaron al enclave de 85.000 habitantes en cuestión de días.

Achraf Maimouni, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el norte de Marruecos, describió la situación como “excepcional”.

open image in gallery Las imágenes mostraban multitudes de personas paseando por los rompeolas de la playa de Tarajal ( AP )

“Esta mañana se abrió la frontera de Tarajal en circunstancias inusuales y la gente cruzó”, comentó.

Las autoridades de este pequeño territorio español pidieron al gobierno que declarara una emergencia nacional y enviara al ejército.

Ceuta está ubicada en la costa norte de África, en la frontera con Marruecos. España es uno de los principales puntos de llegada a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

La escalada en la frontera entre España y Marruecos se produce tras un aumento en el número de migrantes que intentan llegar al pequeño enclave, principalmente nadando.

open image in gallery España se destaca en Europa por su postura más flexible hacia los migrantes ( AP )

El Ministerio del Interior de España afirmó que garantizaría la seguridad de sus ciudadanos y de la frontera del país, pero que el gobierno no podía declarar una emergencia nacional por cuestiones migratorias.

Las imágenes mostraban multitudes de personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los rompeolas de la playa de Tarajal hacia las calles locales.

Un portavoz de la Guardia Civil dijo que los migrantes estaban “entrando masivamente por el mar” a través del rompeolas de Tarajal, pero no pudo dar cifras aproximadas. La agencia estatal de noticias EFE informó que algunos habían escalado las vallas fronterizas sin tener que nadar.

El activista por los derechos de los migrantes Zakaria Zarroqui señaló que la situación estaba “fuera de control”, y agregó que la gente seguía acudiendo en masa a la ciudad marroquí de Fnideq en un intento por cruzar a Ceuta.

open image in gallery Los habitantes de la zona pidieron que se mobilizara al ejército para hacer frente a la situación ( Reuters )

Juan Jesús Vivas, presidente del Gobierno regional de Ceuta, pidió al Gobierno nacional que declarara una emergencia nacional por motivos de seguridad nacional, además de solicitar más efectivos policiales y el despliegue del ejército en la frontera

Vivas afirmó que los refuerzos policiales y militares serían necesarios “para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad de los ciudadanos”.

El miércoles había advertido que estaban desbordados los centros de acogida de migrantes y que había cientos de personas durmiendo en las calles.

Muchas tiendas locales permanecieron cerradas. Enrique Serrano, quien tiene una tienda de ropa para mujeres en el centro de Ceuta, compartió con Reuters que los empresarios se estaban organizando para proteger sus propiedades y a sus familias ante posibles disturbios, ya que creían que los recursos policiales serían insuficientes.

“No voy a abrir esta tarde porque la situación es extremadamente tensa [...] Lo primero que tengo que hacer es proteger mi negocio y a mi familia”, afirmó, y agregó que, cuando se rompió la valla después de la medianoche, cientos de migrantes entraron en cuestión de minutos.

El Ministerio del Interior señaló que la legislación relativa a la declaración de emergencias nacionales no considera los flujos migratorios como un riesgo para la seguridad nacional.

Las administraciones gubernamentales están “coordinándose para responder con rapidez y eficacia a la situación en Ceuta”, señaló.

El ministerio indicó que el gobierno marroquí estaba “cooperando estrechamente” con España para manejar la situación, y señaló que la policía marroquí está deteniendo a “numerosas personas” que intentan cruzar la frontera.

open image in gallery Un comerciante local relató que, cuando se rompió la cerca después de la medianoche, cientos de migrantes se abalanzaron a través de ella en cuestión de minutos ( AP )

A principios de este mes, la Corte Suprema de España dictaminó que los migrantes interceptados en el mar mientras intentaban llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de manera sumaria bajo el régimen especial de rechazo en frontera del enclave. La migración “ha sido gradual desde el fallo de la Corte Suprema, pero hoy ha sido una explosión”, indicó el portavoz de la Guardia Civil a Reuters.

El gobierno socialista de España se destaca en Europa por su postura a favor de los migrantes y recientemente lanzó un programa para otorgar estatus legal a unos 500.000 migrantes indocumentados, lo que generó una avalancha de solicitudes que duplica esa cifra.

Los partidos de derecha criticaron la iniciativa, argumentando que atraería a más migrantes a España, y no tardaron en culpar a Sánchez por permitir que la situación en Ceuta alcanzara proporciones de crisis.

Traducción de Michelle Padilla