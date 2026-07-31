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Al menos 18 muertos tras una brecha en la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta

EUR-INM ESPAÑA-CEUTA
EUR-INM ESPAÑA-CEUTA (AP)

Al menos dieciocho migrantes murieron intentando llegar al enclave español de Ceuta, donde España desplegó a sus fuerzas armadas después de que miles de personas vulneraran la frontera con Marruecos y entraran en masa al diminuto territorio en el norte de África.

Se espera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se sume al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una visita a Ceuta el viernes por la mañana.

Rachid Sbihi, que dirige un sindicato que representa a agentes de la Guardia Civil, describió la situación como una “grave crisis humanitaria”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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