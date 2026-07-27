Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Incendios forestales en Europa: fotos muestran enormes áreas de España y Francia destruidas

Más de 300.000 personas han sido desplazadas por los incendios, que han arrasado cientos de miles de hectáreas de terreno

Video Player Placeholder
Close
Las imágenes aéreas muestran la impactante magnitud de los incendios forestales en las afueras de Burdeos
Read in English

Las fotografías procedentes de España y Francia muestran la extensa devastación causada por los enormes incendios forestales en ambos países.

Los siniestros han arrasado cientos de miles de hectáreas de terreno y han obligado a la evacuación a gran escala de los residentes.

Grandes extensiones de terreno rural han quedado destruidas, junto con viviendas y negocios.

Más de 300.000 personas han sido desplazadas.

Asimismo, se formó una inusual nube de fuego sobre la ciudad de Burdeos, un fenómeno poco común que suele observarse durante las erupciones volcánicas.

Relacionados

“Esta nube de humo genera su propio sistema meteorológico y provoca que todo lo que encuentra a su paso se incendie de forma espontánea... No hay precedentes en Francia”, declaró Eric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos de Francia.

Esta vista aérea muestra casas dañadas en una zona quemada en la localidad de Le Porge, Francia
Esta vista aérea muestra casas dañadas en una zona quemada en la localidad de Le Porge, Francia (AFP/Getty)
Las ruinas de un almacén calcinado tras un incendio forestal en Casavieja, a 100 km al suroeste de Madrid
Las ruinas de un almacén calcinado tras un incendio forestal en Casavieja, a 100 km al suroeste de Madrid
Humo que se eleva de un incendio forestal en Burgohondo, al oeste de Madrid
Humo que se eleva de un incendio forestal en Burgohondo, al oeste de Madrid (AFP/Getty)
Bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, España
Bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, España (AP)
Se observa un vehículo calcinado tras un incendio forestal en Chapinería, a 50 km al oeste de Madrid
Se observa un vehículo calcinado tras un incendio forestal en Chapinería, a 50 km al oeste de Madrid (AFP/Getty)
Bomberos combaten un incendio forestal en Saint-Jean-d'Illac, Francia
Bomberos combaten un incendio forestal en Saint-Jean-d'Illac, Francia (AFP/Getty)
Los restos carbonizados de un cervatillo yacen en el suelo tras un incendio forestal en la zona del embalse de Burguillo, cerca de Navaluenga, a 100 km al oeste de Madrid
Los restos carbonizados de un cervatillo yacen en el suelo tras un incendio forestal en la zona del embalse de Burguillo, cerca de Navaluenga, a 100 km al oeste de Madrid (AFP/Getty)
Un helicóptero cisterna, el Airbus Helicopter H125, descarga agua sobre una zona en llamas durante un incendio forestal frente a Barjols, en el sureste de Francia
Un helicóptero cisterna, el Airbus Helicopter H125, descarga agua sobre una zona en llamas durante un incendio forestal frente a Barjols, en el sureste de Francia (AFP/Getty)
Un bombero hace un gesto junto a árboles en llamas mientras un incendio forestal arrasa cerca de Marcheprime, en las afueras de Burdeos
Un bombero hace un gesto junto a árboles en llamas mientras un incendio forestal arrasa cerca de Marcheprime, en las afueras de Burdeos (Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados)
Un avión sobrevuela la zona mientras el humo se eleva desde un incendio forestal en La Vall d’Uixo, Castellón, España
Un avión sobrevuela la zona mientras el humo se eleva desde un incendio forestal en La Vall d’Uixo, Castellón, España (Reuters)
Los bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, al oeste de Madrid
Los bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, al oeste de Madrid (Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados)
Los bomberos queman vegetación para crear una zona de amortiguación libre de combustible mientras combaten un enorme incendio forestal en Marcheprime, al oeste de Burdeos
Los bomberos queman vegetación para crear una zona de amortiguación libre de combustible mientras combaten un enorme incendio forestal en Marcheprime, al oeste de Burdeos (AFP/Getty)
Esta vista aérea muestra casas dañadas en una zona quemada en la localidad francesa de Le Porge
Esta vista aérea muestra casas dañadas en una zona quemada en la localidad francesa de Le Porge (AFP/Getty)
Se observa un gran pino con el tronco hueco que aún arde por dentro, en un bosque calcinado tras un incendio forestal cerca de La Adrada, a 95 km al oeste de Madrid
Se observa un gran pino con el tronco hueco que aún arde por dentro, en un bosque calcinado tras un incendio forestal cerca de La Adrada, a 95 km al oeste de Madrid (AFP/Getty)
Se ven vehículos calcinados en un polígono industrial tras un incendio forestal en Chapinería, España
Se ven vehículos calcinados en un polígono industrial tras un incendio forestal en Chapinería, España (AFP/Getty)
Relacionados
Los bomberos combaten un incendio forestal cerca de Marcheprime, Francia
Los bomberos combaten un incendio forestal cerca de Marcheprime, Francia
Las 220 000 personas evacuadas debido al enorme incendio forestal en la región francesa de Gironda no podrán regresar a sus hogares «hasta que el fuego esté bajo control», afirmó el prefecto local
Las 220 000 personas evacuadas debido al enorme incendio forestal en la región francesa de Gironda no podrán regresar a sus hogares «hasta que el fuego esté bajo control», afirmó el prefecto local (AFP/Getty)

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in