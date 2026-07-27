Incendios forestales en Europa: fotos muestran enormes áreas de España y Francia destruidas

Las fotografías procedentes de España y Francia muestran la extensa devastación causada por los enormes incendios forestales en ambos países.

Los siniestros han arrasado cientos de miles de hectáreas de terreno y han obligado a la evacuación a gran escala de los residentes.

Grandes extensiones de terreno rural han quedado destruidas, junto con viviendas y negocios.

Más de 300.000 personas han sido desplazadas.

Asimismo, se formó una inusual nube de fuego sobre la ciudad de Burdeos, un fenómeno poco común que suele observarse durante las erupciones volcánicas.

“Esta nube de humo genera su propio sistema meteorológico y provoca que todo lo que encuentra a su paso se incendie de forma espontánea... No hay precedentes en Francia”, declaró Eric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos de Francia.

open image in gallery Esta vista aérea muestra casas dañadas en una zona quemada en la localidad de Le Porge, Francia ( AFP/Getty )

open image in gallery Las ruinas de un almacén calcinado tras un incendio forestal en Casavieja, a 100 km al suroeste de Madrid

open image in gallery Humo que se eleva de un incendio forestal en Burgohondo, al oeste de Madrid ( AFP/Getty )

open image in gallery Bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, España ( AP )

open image in gallery Se observa un vehículo calcinado tras un incendio forestal en Chapinería, a 50 km al oeste de Madrid ( AFP/Getty )

open image in gallery Bomberos combaten un incendio forestal en Saint-Jean-d'Illac, Francia ( AFP/Getty )

open image in gallery Los restos carbonizados de un cervatillo yacen en el suelo tras un incendio forestal en la zona del embalse de Burguillo, cerca de Navaluenga, a 100 km al oeste de Madrid ( AFP/Getty )

open image in gallery Un helicóptero cisterna, el Airbus Helicopter H125, descarga agua sobre una zona en llamas durante un incendio forestal frente a Barjols, en el sureste de Francia ( AFP/Getty )

open image in gallery Un bombero hace un gesto junto a árboles en llamas mientras un incendio forestal arrasa cerca de Marcheprime, en las afueras de Burdeos ( Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados )

open image in gallery Un avión sobrevuela la zona mientras el humo se eleva desde un incendio forestal en La Vall d’Uixo, Castellón, España ( Reuters )

open image in gallery Los bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, al oeste de Madrid ( Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados )

open image in gallery Los bomberos queman vegetación para crear una zona de amortiguación libre de combustible mientras combaten un enorme incendio forestal en Marcheprime, al oeste de Burdeos ( AFP/Getty )

open image in gallery Esta vista aérea muestra casas dañadas en una zona quemada en la localidad francesa de Le Porge ( AFP/Getty )

open image in gallery Se observa un gran pino con el tronco hueco que aún arde por dentro, en un bosque calcinado tras un incendio forestal cerca de La Adrada, a 95 km al oeste de Madrid ( AFP/Getty )

open image in gallery Se ven vehículos calcinados en un polígono industrial tras un incendio forestal en Chapinería, España ( AFP/Getty )

open image in gallery Los bomberos combaten un incendio forestal cerca de Marcheprime, Francia