Incendios forestales en Europa: fotos muestran enormes áreas de España y Francia destruidas

Las fotografías procedentes de
España y Francia muestran la extensa devastación causada por los enormes incendios forestales en ambos países.
Los siniestros han arrasado cientos de miles de hectáreas de terreno y han obligado a la evacuación a gran escala de los residentes.
Grandes extensiones de terreno rural han quedado destruidas, junto con viviendas y negocios.
Más de 300.000 personas han sido desplazadas.
Asimismo, se formó una inusual nube de fuego sobre la ciudad de Burdeos, un fenómeno poco común que suele observarse durante las erupciones volcánicas.
“Esta nube de humo genera su propio sistema meteorológico y provoca que todo lo que encuentra a su paso se incendie de forma espontánea... No hay precedentes en Francia”, declaró Eric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos de Francia.
Esta vista aérea muestra casas dañadas en una zona quemada en la localidad de Le Porge, Francia (AFP/Getty) Las ruinas de un almacén calcinado tras un incendio forestal en Casavieja, a 100 km al suroeste de Madrid Humo que se eleva de un incendio forestal en Burgohondo, al oeste de Madrid (AFP/Getty) Bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, España (AP) Se observa un vehículo calcinado tras un incendio forestal en Chapinería, a 50 km al oeste de Madrid (AFP/Getty) Bomberos combaten un incendio forestal en Saint-Jean-d'Illac, Francia (AFP/Getty) Los restos carbonizados de un cervatillo yacen en el suelo tras un incendio forestal en la zona del embalse de Burguillo, cerca de Navaluenga, a 100 km al oeste de Madrid (AFP/Getty) Un helicóptero cisterna, el Airbus Helicopter H125, descarga agua sobre una zona en llamas durante un incendio forestal frente a Barjols, en el sureste de Francia (AFP/Getty) Un bombero hace un gesto junto a árboles en llamas mientras un incendio forestal arrasa cerca de Marcheprime, en las afueras de Burdeos (Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados) Un avión sobrevuela la zona mientras el humo se eleva desde un incendio forestal en La Vall d’Uixo, Castellón, España (Reuters) Los bomberos combaten un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, al oeste de Madrid (Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados) Los bomberos queman vegetación para crear una zona de amortiguación libre de combustible mientras combaten un enorme incendio forestal en Marcheprime, al oeste de Burdeos (AFP/Getty) Esta vista aérea muestra casas dañadas en una zona quemada en la localidad francesa de Le Porge (AFP/Getty) Se observa un gran pino con el tronco hueco que aún arde por dentro, en un bosque calcinado tras un incendio forestal cerca de La Adrada, a 95 km al oeste de Madrid (AFP/Getty) Se ven vehículos calcinados en un polígono industrial tras un incendio forestal en Chapinería, España (AFP/Getty) Los bomberos combaten un incendio forestal cerca de Marcheprime, Francia Las 220 000 personas evacuadas debido al enorme incendio forestal en la región francesa de Gironda no podrán regresar a sus hogares «hasta que el fuego esté bajo control», afirmó el prefecto local (AFP/Getty)
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