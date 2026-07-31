Bomberos combaten los últimos focos de un monstruoso incendio en el suroeste de Francia

Los bomberos en el suroeste de Francia trabajaban el viernes para controlar los últimos focos activos de un enorme incendio forestal que ha quemado una superficie cuatro veces mayor que la capital del país, París, y ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares.

Los incendios —que arrasaron 42.000 hectáreas (unas 162 millas cuadradas) de bosque de pinos y zonas de complejos turísticos en la región de Gironda, donde está Burdeos, en la costa atlántica— no avanzan desde hace varios días.

Las autoridades indicaron que las temperaturas más bajas y la mayor humedad durante la noche estaban ayudando a aliviar la presión sobre las agotadas brigadas de bomberos, que centraban su atención en los bosques y la maleza a lo largo de las dunas de arena fina.

Europa sufre un verano con temperaturas extremadamente altas, que alimentan incendios forestales desde la costa atlántica hasta el Mediterráneo oriental. Reino Unido, España, Alemania, Grecia y Turquía también lucharon contra las llamas el jueves.

El fuego en el suroeste de Francia obligó a 224.000 personas a abandonar sus hogares o residencias vacacionales. Las autoridades han permitido ya la vuelta de 144.000 evacuados esta semana.

Las autoridades parecían cautelosamente optimistas el viernes.

“Está estabilizado, pero no se ha extinguido por completo", dijo el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, en declaraciones a la radio RTL. "Siguen quedando focos activos”.

Los bomberos seguían trabajando sobre el terreno

Nunez dijo también en una publicación en redes sociales que Ucrania enviará en los próximos días a 70 efectivos de seguridad civil y 10 vehículos para ayudar a reforzar el despliegue.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.