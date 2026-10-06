La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en violentos enfrentamientos con los manifestantes durante las mayores protestas estudiantiles emprendidas hasta la fecha en Francia.

El Ministerio del Interior francés afirmó que al menos 260.000 personas habían participado en marchas en varias ciudades el martes, incluidas París, Marsella, Nantes y Lyon, mientras que el grupo intersindical aseguró que hasta 450.000 manifestantes habían participado en todo el país.

La mitad de las 3.700 escuelas secundarias de Francia fueron cerradas total o parcialmente como consecuencia de las protestas, que comenzaron como una petición de mejores condiciones, pero que han crecido en las últimas dos semanas y se han vuelto cada vez más peligrosas.

Un bebé de un año que iba en un cochecito fue alcanzado por un petardo en un incidente cerca de una escuela en Saint-Cyr-l'École, París, un día después de que un adolescente perdiera una mano al recoger una granada lanzada por la policía.

open image in gallery La policía y los manifestantes se enfrentaron en la jornada de protestas más multitudinaria hasta la fecha ( Reuters )

En Estrasburgo, Lyon y Rennes, los manifestantes incendiaron las calles, quemaron barricadas y lanzaron proyectiles y morteros contra la policía. El Gobierno afirma que el movimiento de protesta ha sido instrumentalizado por agentes externos y se ha transformado en violencia urbana.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la suspensión de las clases durante el resto de la semana en un intento por calmar la situación.

“Incendiar una escuela secundaria no mejora el estado de los edificios escolares”, dijo, y continuó: “Linchar a un profesor no ayuda a reemplazar a los profesores”.

También denunció la “violencia extrema” que, según dijo, había estado “llamando a la puerta de las escuelas secundarias”, la cual “condenó incondicionalmente”.

open image in gallery Los manifestantes incendiaron las calles de Lyon ( Reuters )

Lecornu informó a los legisladores que al menos 215 adolescentes y 85 miembros del personal escolar habían resultado heridos en los enfrentamientos hasta la fecha —“el mayor número de víctimas en décadas para el sistema escolar”. Su oficina indicó que más de 700 agentes de policía también habían resultado heridos.

Más de 6.000 personas han sido arrestadas durante la última semana, cifra que probablemente aumentará como consecuencia del caos del martes. Las autoridades han sido acusadas de usar una fuerza desproporcionada contra los jóvenes.

Estudiantes, profesores y padres se han sumado a las protestas para expresar su indignación por las aulas abarrotadas, la escasez de profesores y el mal estado de los edificios escolares.

“Existe una enorme brecha entre las élites y nosotros”, dijo Hugo Vetzel, un recién graduado de secundaria en Estrasburgo.

open image in gallery El Ministerio del Interior francés calculó que el martes habían salidoa la calle 260.000 personas ( AP )

“Queremos más dinero para el sistema educativo nacional para que se renueven las escuelas”, dijo Roberta, otra recién graduada, en una protesta frente al prestigioso colegio Henri IV de París. Añadió que los centros educativos se enfrentaban a una serie de problemas, desde fugas de agua hasta plagas de ratas.

En París, una mujer con casco blanco sostenía una pancarta que decía “padres que apoyan” durante una manifestación, a la que también se unieron diputados, entre ellos Alexis Corbière, del partido Ecologiste et Social, y la directora, guionista y actriz francesa Laetitia Dosch.

El presidente estadounidense Donald Trump intervino el martes en la situación, culpando a “islam” de las protestas, sin aportar ninguna prueba y a pesar de que las imágenes y los videos de las manifestaciones demuestran lo contrario.

“Lo que está ocurriendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, y agregó: “¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grandioso!”.

open image in gallery La policía utilizó cañones de agua contra los manifestantes para dispersar a la multitud ( AP )

Las protestas comenzaron en septiembre en los vecindarios marginales de París, antes de extenderse por todo el país, creando un importante desafío para el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, que atraviesa dificultades financieras.

Macron tenía previsto reunirse con los ministros el martes por la noche para discutir las protestas que han causado una gran perturbación en el sistema educativo del país. La Unión de Estudiantes de Secundaria de Francia informó que más de la mitad de las secundarias del país estaban bloqueados o cerrarían sus puertas durante el día. Algunas autoridades educativas locales han intentado impartir las clases en línea.

Lecornu ha ordenado a sus ministros que atiendan las principales demandas de los estudiantes. Estas incluyen garantizar la sustitución de los profesores ausentes, revisar la duración de la jornada escolar (de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.) y la necesidad de recreos más largos para el almuerzo.

open image in gallery Las protestas comenzaron en septiembre en los barrios marginales de París y llevan ya dos semanas en marcha ( AP )

El Gobierno también estudiará las reparaciones necesarias en los edificios escolares antiguos, dijo Lecornu, quien exigió que los ministros enviaran sus primeras propuestas a finales de octubre.

Seis meses antes de las elecciones para reemplazar a Macron, su Administración y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen han acusado al partido de izquierda radical Francia Insumisa (LFI) y a los alcaldes de avivar los disturbios. LFI niega la acusación.

Traducción de Sara Pignatiello